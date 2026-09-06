Phú Thọ: Phát triển kinh tế tập thể từ tăng trưởng quy mô đến chất lượng chuỗi giá trị

Quy mô mở rộng, năng lực quản lý được nâng chất

Nhìn lại bức tranh tổng thể của khu vực kinh tế tập thể hiện nay, tỉnh Phú Thọ ghi nhận sự phát triển sâu rộng với tổng số 2.130 hợp tác xã. Trong đó, có 1.797 hợp tác xã đang duy trì hoạt động ổn định và hiệu quả, chiếm tỷ lệ 84,36%. Bên cạnh mô hình HTX, địa phương cũng đã hình thành 3 liên hiệp HTX cùng khoảng 1.360 tổ hợp tác, tạo nên một hệ sinh thái kinh tế tập thể đa dạng, có sự kết nối và hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh.

Không chỉ gia tăng về mặt tổ chức, khu vực kinh tế tập thể còn thể hiện sức hút và vai trò an sinh xã hội to lớn khi quy tụ gần 188 nghìn thành viên tham gia, khu vực này đang tạo việc làm thường xuyên cho trên 155,9 nghìn lao động, góp phần quan trọng vào việc giải quyết việc làm và ổn định thu nhập cho người dân tại các vùng nông thôn. Đặc biệt, có khoảng 44,2% tổng số HTX trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được xếp loại tốt và khá.

Tỉnh Phú Thọ có tổng số 2.130 hợp tác xã, trong đó có 1.797 hợp tác xã đang duy trì hoạt động ổn định và hiệu quả. Ảnh: HND Phú Thọ

Một trong những yếu tố then chốt tạo nên sự chuyển biến tích cực trong hoạt động của các HTX chính là việc nâng cao chất lượng đội ngũ điều hành. Yếu tố con người và năng lực quản trị đóng vai trò quyết định đến sự sống còn của mô hình kinh tế này trong cơ chế thị trường. Thống kê cho thấy toàn tỉnh Phú Thọ hiện có 6.809 cán bộ quản lý HTX.

Đáng chú ý, trình độ của lực lượng này đã được chuẩn hóa và nâng cao rõ rệt khi có 3.059 người sở hữu trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên, chiếm tỷ lệ 44,9%. Đây là nguồn nhân lực chất lượng cao, có tri thức và tư duy quản lý hiện đại, đóng vai trò nòng cốt giúp các HTX chủ động thích ứng với chuyển đổi số và hội nhập.

Khu vực kinh tế tập thể tại Phú Thọ quy tụ gần 188 nghìn thành viên tham gia, tạo việc làm thường xuyên cho trên 155,9 nghìn lao động. Ảnh: HND Phú Thọ

Chuyển mạnh sang chất lượng, nâng tầm chuỗi giá trị

Trong bức tranh chung của kinh tế tập thể, nông nghiệp tiếp tục khẳng định vị thế là lĩnh vực chủ lực, giữ vai trò then chốt. Hiện toàn tỉnh có 803 HTX nông nghiệp đang hoạt động, thu hút khoảng 129 nghìn thành viên và trực tiếp tạo việc làm thường xuyên cho 20,6 nghìn lao động.

Hiệu quả kinh tế từ các HTX nông nghiệp đã và đang mang lại những thay đổi trực tiếp đến đời sống của người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động làm việc trong các HTX nông nghiệp hiện đạt khoảng 4,9 triệu đồng/người/tháng. Ước tính trong năm 2025, doanh thu bình quân của một HTX nông nghiệp đạt trên 1,7 tỷ đồng, mang lại mức lợi nhuận bình quân đạt 244 triệu đồng.

Thu nhập bình quân của người lao động làm việc trong các HTX nông nghiệp hiện đạt khoảng 4,9 triệu đồng/người/tháng. Ảnh: Thành Dân

Sự bứt phá của lĩnh vực HTX nông nghiệp đến từ xu hướng chủ động liên kết và hiện đại hóa sản xuất. Tỉnh Phú Thọ đã ghi nhận 135 HTX nông nghiệp thực hiện liên kết với các doanh nghiệp theo chuỗi giá trị.

Bên cạnh đó, xu hướng chuyển đổi công nghệ cũng lan tỏa mạnh mẽ khi có 127 HTX mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao vào quy trình trồng trọt, chăn nuôi và chế biến. Việc tích cực ứng dụng công nghệ và kết nối chuỗi tiêu thụ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm thiểu rủi ro bế tắc đầu ra và gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp.

Bước sang giai đoạn 2026–2030, khu vực kinh tế tập thể của tỉnh Phú Thọ đặt ra những định hướng phát triển mang tính bước ngoặt. Tỉnh xác định sẽ chuyển dịch mạnh mẽ từ phát triển về mặt số lượng đơn thuần sang tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động thực chất của từng hợp tác xã.

Phú Thọ có 127 HTX ứng dụng công nghệ cao vào quy trình trồng trọt, chăn nuôi và chế biến. Ảnh: Phước Sang

Mục tiêu trọng tâm trong 5 năm tới là tập trung xây dựng các HTX có năng lực quản trị vững vàng. Phú Thọ sẽ đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ HTX nâng cao khả năng liên kết thị trường, mở rộng kênh phân phối và tổ chức quy trình sản xuất bài bản theo chuỗi giá trị khép kín.

Sự chuyển mình theo hướng sâu rộng và bền vững này hứa hẹn sẽ đưa khu vực kinh tế tập thể trở thành động lực quan trọng, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.