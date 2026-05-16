Phú Thọ: Nông dân xã Hợp Kim thu tiền triệu mỗi ngày nhờ chuyển đổi cây trồng đúng hướng
16/05/2026 11:23 GMT +7
Thay vì gắn bó với cây lúa cho năng suất thấp, người dân xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng các loại rau màu, cây ăn quả theo hướng hàng hóa. Sự thay đổi tư duy này giúp nhiều hộ gia đình có thu nhập ổn định, từng bước vươn lên làm giàu.
Những "bờ xôi, ruộng mật" cho thu nhập tiền triệu mỗi ngày
Những ngày giữa tháng 5, trên khắp các cánh đồng xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ không khí thu hoạch nông sản đang diễn ra hết sức khẩn trương. Từ sáng đến tối, trên các ruộng rau màu, người nông dân hối hả, nhanh tay thu hái, phân loại và đóng gói nông sản để kịp thời gian giao cho thương lái.
Tại xóm Đầm Giàn, bà Bùi Thị Thuận đang nhanh tay hái những quả cà pháo xanh mướt, sai trĩu cành. Bà Thuận là một trong những hộ tiên phong chuyển đổi hơn 2.000m2 đất lúa kém hiệu quả sang trồng cà pháo và cây rau màu khác.
Bà Thuận phấn khởi chia sẻ: “Trước đây diện tích này chỉ canh tác lúa một vụ, năng suất bấp bênh. Từ khi chuyển sang trồng cà pháo, sau 3 tháng chăm sóc, mỗi ngày gia đình tôi thu hái được trên 1 tạ quả. Với giá bán tại ruộng khoảng 10.000 - 13.000 đồng/kg có thể thu về 1 triệu đồng/ngày. Hơn nữa, cà được thương lái thu mua tận nơi nên chúng tôi rất yên tâm sản xuất, thu nhập cao hơn hẳn so với trồng lúa trước đây”.
Không chỉ gia đình bà Thuận, nhiều hộ dân khác trong xã Hợp Kim cũng đang bước vào cao điểm thu hoạch các loại rau màu đa dạng như: Mướp đắng, lặc lày, bí xanh, bí đỏ.... Những thửa ruộng xanh mướt nối dài không chỉ tạo nên bức tranh nông thôn trù phú mà còn khẳng định niềm tin của người dân vào hướng đi phát triển kinh tế mới.
Hình thành các vùng sản xuất tập trung, chất lượng cao
Ông Bùi Văn Toán, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hợp Kim cho biết, hiện diện tích gieo trồng rau các loại trên địa bàn đã đạt hơn 920ha, cho sản lượng trên 8.000 tấn mỗi năm. Riêng vụ Mùa - Hè Thu, diện tích rau màu đạt hơn 283ha với năng suất bình quân 85 tạ/ha.
Theo ông Toán, để nâng cao giá trị cạnh tranh, người dân Hợp Kim không còn sản xuất manh mún mà đã hình thành 11 vùng sản xuất tập trung với các cây chủ lực như bí xanh, dưa chuột, bưởi, cam, chuối. Việc sản xuất tập trung tạo điều kiện thuận lợi để áp dụng cơ giới hóa; hiện nay khoảng 85-90% diện tích làm đất đã được thực hiện bằng máy móc.
Đáng chú ý, xã đã có những sản phẩm khẳng định được thương hiệu như bưởi da xanh đạt chứng nhận VietGAP và là sản phẩm OCOP 3 sao. Đây là minh chứng cho việc người dân đã bắt đầu chú trọng đến quy trình sản xuất an toàn, hướng tới nền nông nghiệp xanh và bền vững.
Tháo gỡ "nút thắt" để phát triển bền vững
Dù đã đạt được những kết quả khả quan, song quá trình phát triển nông nghiệp tại địa phương vẫn còn đối mặt với không ít thách thức. Hệ thống thủy lợi và giao thông nội đồng còn hạn chế, khâu chế biến và bảo quản sau thu hoạch chưa được đầu tư bài bản, dẫn đến việc tiêu thụ đôi khi còn phụ thuộc nhiều vào thương lái.
Ông Bùi Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Kim thông tin, tới đây địa phương sẽ tiếp tục vận động người dân mở rộng diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, đồng thời tăng cường cấp mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Mục tiêu cốt lõi là đẩy mạnh liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ, từng bước xây dựng thương hiệu vững chắc cho nông sản Hợp Kim trên thị trường.
Sự chuyển mình từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, từ canh tác truyền thống sang hướng đi hiện đại tại xã Hợp Kim đang mang lại diện mạo mới cho vùng quê này. Những chuyến xe chở đầy nông sản nối đuôi nhau rời ruộng không chỉ mang theo thành quả lao động mà còn chở theo kỳ vọng về một tương lai sung túc hơn của người nông dân nơi đây trong tiến trình xây dựng nông thôn mới.
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