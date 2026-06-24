Phú Thọ: Nông dân tất bật chuẩn bị nguồn giống và vật tư cho vụ mùa 2026

Phú Thọ sẵn sàng nguồn vật tư cho hơn 133 nghìn ha gieo trồng

Theo kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2026, toàn tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm đạt 133.000ha. Trong đó, diện tích gieo cấy lúa chiếm hơn 66 nghìn ha, ngô trên 17.000ha và rau các loại là 12.000ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt toàn tỉnh dự kiến phấn đấu đạt hơn 500 nghìn tấn.

Đặc thù của vụ mùa thường diễn ra trong bối cảnh thời tiết diễn biến rất phức tạp với nắng nóng gay gắt xen kẽ các đợt mưa lớn, tạo điều kiện cho sâu bệnh hại phát sinh, lây lan mạnh.

Chính vì vậy, ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, rà soát chính xác nhu cầu để cung ứng kịp thời phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) và giống cây trồng kháng bệnh tốt cho người dân.

Tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm đạt 133 nghìn ha. Ảnh: Thành Dân

Các loại giống lúa chủ lực, phù hợp với thổ nhưỡng và có thị trường tiêu thụ tốt tiếp tục được cơ cấu đưa vào sản xuất như: Hà Phát 3, QR15, BC15, TBR225, Thái Xuyên 111, Thụy Hương 308, SYN8... Đồng thời, các hợp tác xã (HTX) dịch vụ nông nghiệp cũng tích cực liên kết với các doanh nghiệp uy tín nhằm bảo đảm nguồn vật tư đầu vào chất lượng, bám sát khung thời vụ.

Tại xã Mường Động, không khí chuẩn bị cho vụ mùa năm 2026 đã nhộn nhịp từ rất sớm ngay sau khi tiếng máy gặt vụ Xuân 2026 vừa dứt. UBND xã Mường Động đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với từng khu dân cư để thống kê chi tiết nhu cầu gieo trồng của hộ dân, lên phương án cung ứng phân bón và vật tư.

Hiện nay, tại các đại lý vật tư trên địa bàn xã, nguồn hàng hóa thiết yếu đã được nhập về đầy đủ, niêm yết rõ ràng. Song song với đó, hệ thống kênh mương nội đồng, công trình thủy lợi cũng đang được nạo vét, tu sửa khẩn trương để sẵn sàng dẫn nước vào ruộng.

Xã Mường Động đang tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân gieo cấy đúng khung thời vụ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và các biện pháp canh tác tiên tiến để vừa tiết kiệm chi phí sản xuất , vừa nâng cao năng suất. Ảnh: Thiên Long

Ông Nguyễn Việt Hòa - Phó Chủ tịch UBND xã Mường Động cho biết, đến thời điểm này, nguồn giống và các loại vật tư thiết yếu trên địa bàn cơ bản được bảo đảm, sẵn sàng phục vụ bà con bước vào vụ Mùa. Xã đang tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân gieo cấy đúng khung thời vụ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và các biện pháp canh tác tiên tiến để vừa tiết kiệm chi phí, vừa nâng cao năng suất.

Siết chặt quản lý thị trường vật tư nông nghiệp

Để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người nông dân, công tác quản lý chất lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật được các cơ quan chức năng đặc biệt lưu tâm.

Ngành chuyên môn cũng đưa ra khuyến cáo người dân nên ưu tiên lựa chọn các giống ngắn ngày, chất lượng cao, có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt. Ảnh: Thành Dân

Hiện nay, toàn tỉnh Phú Thọ đang có trên 2.400 cơ sở buôn bán phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Các lực lượng chức năng đã và đang tăng cường kiểm tra thị trường, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Tất cả các cơ sở kinh doanh đều phải thực hiện nghiêm túc quy định về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa và niêm yết giá công khai; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng găm hàng, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý khi bước vào cao điểm vụ sản xuất.

Bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, ngành chuyên môn cũng đưa ra khuyến cáo người dân nên ưu tiên lựa chọn các giống ngắn ngày, chất lượng cao, có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt. Quá trình chăm sóc cần đẩy mạnh hướng an toàn sinh học, bón phân cân đối để giảm chi phí đầu vào và bảo vệ môi trường.

Với sự chuẩn bị chủ động, chu đáo từ nguồn giống, vật tư cho đến các phương án ứng phó thiên tai, thủy lợi, sản xuất vụ mùa năm 2026 của tỉnh Phú Thọ được kỳ vọng sẽ tiếp tục gặt hái thắng lợi lớn, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực và nâng cao thu nhập cho người nông dân.