Chủ cửa hàng bán đặc sản ở xã Mai Châu trao trả hơn 5,4 triệu đồng chuyển nhầm cho khách du lịch

Công an xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp với người dân địa phương trao trả số tiền 5.440.000 đồng cho chị Ngô Thị Thảo, trú tại thành phố Bắc Ninh, sau khi chị chuyển khoản nhầm trong quá trình mua đặc sản tại địa phương.

Trước đó, ngày 28/6, trong chuyến tham quan, du lịch tại xã Mai Châu, chị Ngô Thị Thảo ghé chợ phiên, trải nghiệm văn hóa đồng bào dân tộc Thái và mua thịt trâu gác bếp của anh Hà Văn Thìn.

Khi thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của chị Hà Thị Ngọc (vợ anh Thìn), do lần giao dịch đầu tiên hệ thống hiển thị báo lỗi, chị Thảo tiếp tục thực hiện chuyển khoản lần thứ hai.

Tuy nhiên, cả hai giao dịch đều được thực hiện thành công, khiến tài khoản của chị Ngọc nhận tổng cộng 10.880.000 đồng, nhiều hơn số tiền phải thanh toán là 5.440.000 đồng.

Công an xã Mai Châu phối hợp với người dân địa phương trao trả số tiền 5.440.000 đồng chuyển khoản nhầm cho chị Ngô Thị Thảo. Ảnh: Công an xã Mai Châu.

Sau khi kiểm tra tài khoản và phát hiện số tiền được chuyển thừa, chị Hà Thị Ngọc đã chủ động đến Công an xã Mai Châu trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh để trả lại cho người chuyển.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Mai Châu nhanh chóng phối hợp xác minh chủ tài khoản, liên hệ với chị Ngô Thị Thảo để đối chiếu thông tin. Sau khi xác định đúng chủ sở hữu khoản tiền chuyển nhầm, Công an xã đã chứng kiến việc chị Hà Thị Ngọc chuyển trả đầy đủ 5.440.000 đồng cho chị Thảo.

Nhận lại số tiền của mình, chị Ngô Thị Thảo bày tỏ niềm vui, đồng thời gửi thư cảm ơn Công an xã Mai Châu cùng gia đình anh Hà Văn Thìn, chị Hà Thị Ngọc. Trong thư, chị chia sẻ: "Hành động tử tế của anh Thìn và sự tận tụy của các đồng chí Công an đã để lại trong tôi ấn tượng tốt đẹp về con người Mai Châu. Kính chúc anh Thìn mạnh khỏe, buôn may bán đắt. Kính chúc các đồng chí Công an Mai Châu mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao".

Việc làm trung thực, trách nhiệm của gia đình anh Hà Văn Thìn, chị Hà Thị Ngọc cùng sự hỗ trợ nhanh chóng, hiệu quả của Công an xã Mai Châu không chỉ giúp du khách nhận lại tài sản mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn, góp phần xây dựng hình ảnh người dân địa phương chân thành, mến khách và lực lượng Công an cơ sở gần dân, tận tụy, vì Nhân dân phục vụ.