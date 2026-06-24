Phú Thọ: Người dân Mai Châu tự nguyện giao nộp rùa Sa nhân quý hiếm để thả về môi trường tự nhiên
24/06/2026 16:16 GMT +7
Nhờ nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ động vật hoang dã, một người dân tại xã Mai Châu (tỉnh Phú Thọ) đã tự nguyện giao nộp cá thể rùa Sa nhân thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cho cơ quan chức năng. Sau khi được kiểm tra sức khỏe và hoàn tất các thủ tục theo quy định, cá thể rùa đã được thả trở lại môi trường tự nhiên.
Người tự nguyện giao nộp cá thể rùa Sa nhân là ông Bùi Trần Đức Thọ, ở Tiểu khu 4, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ.
Theo ông Thọ, vào năm 2021, trong một lần tình cờ phát hiện một cá thể rùa còn nhỏ, không rõ chủng loài, ông đã mang về nuôi trong lồng sắt tại nhà riêng.
Thời gian gần đây, thông qua các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang thông tin điện tử của xã, ông nhận thức được việc nuôi nhốt động vật hoang dã là hành vi không đúng quy định của pháp luật. Từ đó, ông Thọ đã chủ động liên hệ với Công an xã để giao nộp cá thể rùa cho cơ quan chức năng.
Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Mai Châu đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Mai Châu tiến hành kiểm tra sức khỏe, xác định chủng loài.
Kết quả cho thấy đây là cá thể Rùa Sa nhân (tên khoa học Cuora mouhotii), thuộc Nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được pháp luật bảo vệ và nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.
Qua đánh giá chuyên môn, cá thể rùa có sức khỏe tốt, di chuyển linh hoạt, các chi và phần mai không bị tổn thương, đủ điều kiện để tái hòa nhập môi trường tự nhiên.
Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, lực lượng Công an xã và Hạt Kiểm lâm Mai Châu đã đưa cá thể rùa đến khu vực rừng tự nhiên phù hợp trên địa bàn để thả về môi trường sống.
Thông qua sự việc trên, Công an xã Mai Châu và Hạt Kiểm lâm Mai Châu tiếp tục khuyến cáo người dân không tham gia săn bắt, bẫy, mua bán, vận chuyển, tàng trữ hoặc nuôi nhốt trái phép các loài động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý hiếm.
Khi phát hiện hoặc vô tình bắt gặp động vật rừng, người dân cần chủ động thông báo hoặc tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng để được xử lý theo đúng quy định.
Các cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh, mọi hành vi xâm hại động vật hoang dã thuộc Nhóm IIB sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
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