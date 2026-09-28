Phú Thọ: Nâng tầm chất lượng nông sản, hướng tới xuất khẩu bền vững

Mục tiêu đến năm 2030 áp dụng trọn vẹn tiêu chuẩn quốc tế

Theo Kế hoạch số 371/KH-UBND thực hiện đề án “Nâng cao hiệu quả thực thi Hiệp định về áp dụng các biện pháp vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động, thực vật (SPS) của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và cam kết SPS trong khuôn khổ các Hiệp định thương mại tự do giai đoạn 2026-2030”, tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ áp dụng đầy đủ các quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản phù hợp với tiêu chuẩn trong nước cũng như quốc tế.

Phú Thọ tập trung tăng cường kết nối thông tin tương tác giữa các hợp tác xã, doanh nghiệp, hội và cơ quan quản lý chuyên ngành. Ảnh: Thành Dân

Bên cạnh đó, Phú Thọ tập trung tăng cường kết nối thông tin tương tác giữa các hợp tác xã, doanh nghiệp, hội và cơ quan quản lý chuyên ngành. Sự kết nối này bao quát toàn diện các lĩnh vực từ an toàn thực phẩm, chăn nuôi - thú y - thủy sản, trồng trọt - bảo vệ thực vật đến kiểm dịch động, thực vật nội địa, bảo đảm đồng bộ với hệ thống SPS của Việt Nam.

Nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới, tỉnh phấn đấu 100% cán bộ quản lý an toàn thực phẩm, kiểm dịch động/thực vật và sản phẩm động/thực vật được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ hằng năm. Mục tiêu là chủ động phát hiện và xử lý kịp thời tất cả các vấn đề phát sinh liên quan đến biện pháp SPS.

5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Đặc biệt, tỉnh Phú Thọ đã xây dựng 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương phối hợp triển khai như: Nâng cao năng lực chuyên môn và nhận thức cộng đồng, tập trung đào tạo, nâng cao kiến thức thực thi SPS cho cán bộ quản lý các cấp.

Tỉnh Phú Thọ yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương tổ chức các đợt tập huấn, hội nghị, hội thảo cho các cá nhân, tổ chức sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm về quy định của thị trường nhập khẩu. Ảnh: Liên minh HTX Phú Thọ

Đồng thời, tổ chức các đợt tập huấn, hội nghị, hội thảo cho các cá nhân, tổ chức sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm về quy định của thị trường nhập khẩu. Tỉnh cũng lồng ghép các nội dung này vào chương trình khuyến nông để người dân nhận thức rõ tầm quan trọng của an toàn thực phẩm.

Rà soát, hệ thống hóa văn bản pháp luật trong nước và theo dõi sát sao việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm, chăn nuôi - thú y. Tích cực đóng góp ý kiến xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia hài hòa với cam kết quốc tế trong WTO và các FTA.

Ngoài ra, tăng cường năng lực phân tích, đánh giá các mối nguy mất an toàn thực phẩm, dịch bệnh và sinh vật gây hại. Kiểm soát triệt để các nguồn phát sinh chất ô nhiễm tác động đến sức khỏe con người và động, thực vật, bảo đảm không để chất độc hại xâm nhập vào chuỗi thực phẩm. Đồng thời, sẵn sàng các phương án ứng phó khẩn cấp khi có sự cố.

Tỉnh Phú Thọ sẽ ban hành các chính sách hỗ trợ cơ sở, doanh nghiệp phát triển sản phẩm thực phẩm ứng dụng công nghệ cao. Ảnh: Thành Dân

Đẩy mạnh kiểm nghiệm, lấy mẫu giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bắt buộc áp dụng mã số, mã vạch và hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với nông sản, thực phẩm xuất khẩu để phục vụ việc thu hồi sản phẩm khi xảy ra sự cố.

Áp dụng công nghệ thông tin trong khai báo hồ sơ, cấp phép xuất nhập khẩu hàng hóa. Đẩy mạnh xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ để kiểm soát và dự báo dịch hại. Tỉnh cũng ban hành các chính sách hỗ trợ cơ sở, doanh nghiệp phát triển sản phẩm thực phẩm ứng dụng công nghệ cao.

Phân công rõ trách nhiệm, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở

UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm nòng cốt trong quản lý an toàn thực phẩm và giám sát dịch bệnh trồng trọt, chăn nuôi; hướng dẫn, tuyên truyền kế hoạch; triển khai các mô hình nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp xanh, canh tác giảm phát thải, nông nghiệp hữu cơ và liên kết chuỗi giá trị. Sở cũng đảm nhận việc cảnh báo nguy cơ và quản lý truy xuất nguồn gốc nông sản xuất khẩu.

Sở Công Thương phối hợp đánh giá rủi ro mất an toàn thực phẩm trong phạm vi quản lý và đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung của kế hoạch; Sở Y tế tham gia góp ý, đề xuất hoàn thiện quy định, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, đồng thời tập trung đào tạo nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm tra, kiểm nghiệm.

UBND các xã, phường cụ thể hóa các nhiệm vụ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trực tiếp giám sát dịch bệnh tại cơ sở và tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất áp dụng đúng quy định.