Phú Thọ: Mưa lớn kéo dài gây sạt lở, ngập lụt, nhiều khu vực bị chia cắt

Nước sông vượt báo động, hai hồ chứa lớn chủ động xả lũ

Không chỉ sạt lở đất đá, đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã đẩy mực nước trên các hệ thống sông suối dâng lên mức nguy hiểm. Tính đến chiều 17/9, mực nước sông Bôi tại trạm Hưng Thi đã dâng lên mức +13,48m, vượt mức báo động III là 0,48m. Tại trạm Thanh Sơn, nước sông Bứa đạt mức +23,41m, vượt báo động I là 0,41m. Trong khi đó, mực nước sông Bùi diễn biến rất phức tạp, từng vượt báo động I trước khi hạ xuống mức +21,43m.

Áp lực lên hệ thống thủy lợi cũng đang ở mức rất cao khi dung tích các hồ chứa trên địa bàn tỉnh đã đạt từ 85 - 90% thiết kế. Trong đó, 23 hồ chứa lớn đã xấp xỉ hoặc tràn qua đập. Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình cũng như vùng hạ du, hai hồ chứa lớn là Thanh Lanh và Xạ Hương đã chủ động thực hiện quy trình xả lũ.

Tình trạng ngập lụt cục bộ đã chia cắt, cô lập hoàn toàn 423 hộ dân tại các xã Lạc Thủy, Cao Dương, Nật Sơn và Mường Hoa. Ảnh: Phước Sang

Mưa lũ tràn về đã gây ảnh hưởng nặng nề tới đời sống dân sinh. Thống kê sơ bộ cho thấy toàn tỉnh Phú Thọ có 16 hộ dân bị tốc mái, sạt lở nhà ở và 151 hộ dân bị ngập sâu trong nước.

Tình trạng ngập lụt cục bộ đã chia cắt, cô lập hoàn toàn 423 hộ dân tại các xã Lạc Thủy, Cao Dương, Nật Sơn và Mường Hoa. Trước tình thế cấp bách, chính quyền các cấp đã khẩn trương di dời, sơ tán 339 hộ với trên 1.424 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Mạng lưới giao thông, đặc biệt là tại khu vực Hòa Bình cũ bị tàn phá nặng nề, có 4 điểm sạt lở trên các tuyến Quốc lộ 6, Quốc lộ 70B và đường Hồ Chí Minh. Ngoài ra, có 7 điểm sạt lở khác trên các tuyến đường tỉnh như ĐT448, ĐT432, ĐT433, ĐT436 và ĐT321. Nghiêm trọng nhất là tại tuyến ĐT432 (đoạn từ thôn Ba Nuông đi Ba Lầm với khoảng 2.000m³ đất đá sạt lở) và đường lên trung tâm xã Tân Pheo bị ách tắc giao thông hoàn toàn.

Mưa lũ còn làm sạt lở nghiêm trọng 1.854m bờ sông, bờ suối bao gồm: bờ Ngòi Lạt, sông Đà, sông Phó Đáy, ngòi Lâm Hạc... Ảnh: Thành Dân

Bên cạnh đó, mưa lũ còn làm sạt lở nghiêm trọng 1.854m bờ sông, bờ suối (bao gồm bờ Ngòi Lạt, sông Đà, sông Phó Đáy, ngòi Lâm Hạc...). Nhiều công trình thủy lợi bị hư hại nặng với 4 phai dâng nước bị vỡ hoặc hư hỏng (phai Bưng, phai Diên, phai Khèng, đập tràn xã Thượng Long). Nhiều điểm trường học, công trình văn hóa, cột điện và hệ thống viễn thông trên địa bàn cũng bị thiệt hại nặng.

Huy động tối đa lực lượng, quyết không để người dân bị thiếu đói

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã chỉ đạo sát sao, yêu cầu toàn hệ thống chính trị tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Lực lượng chức năng đã huy động tối đa máy móc, phương tiện thu dọn đất đá sạt lở, khơi thông các tuyến đường bị ách tắc để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: Phước Sang

Ngành giao thông vận tải và các lực lượng chức năng đã huy động tối đa máy móc, phương tiện thu dọn đất đá sạt lở, khơi thông các tuyến đường bị ách tắc để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn. Tại các vị trí ngầm tràn, khu vực ngập sâu, lực lượng công an và dân quân tự vệ được bố trí túc trực 24/24h, cắm biển cảnh báo và quyết không cho người, phương tiện qua lại vùng nguy hiểm.

Các địa phương hiện vẫn duy trì nghiêm chế độ trực ban 24/24h, tiếp tục rà soát kỹ các khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét để kiên quyết di dời dân cư. Đồng thời, chính quyền cam kết bảo đảm đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước sạch, quyết không để bất kỳ người dân nào bị thiếu đói hay chịu lạnh trong đợt mưa lũ này.