Phú Thọ: Mưa lớn dồn dập, sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân khỏi vùng sạt lở nguy hiểm

Mưa lớn kéo dài, sông hồ dâng nước nhanh chóng

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nâng trục dần lên phía Bắc kết hợp với hoạt động của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 13 -15/9, tỉnh Phú Thọ đã hứng chịu đợt mưa diện rộng, nhiều nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại một số địa phương ở mức rất lớn như: Tân Pheo (308,4mm), Cao Răm (305,2mm), Lũng Vân (293,4mm)...

Mưa dồn dập khiến mực nước các sông và hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ lên nhanh. Đáng chú ý, mực nước sông Bôi đã dâng lên mốc 12,57m, chỉ còn cách cấp báo động III là 0,43m.

Mưa dồn dập khiến mực nước các sông và hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ lên nhanh. Ảnh: Thành Dân

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, UBND tỉnh Phú Thọ và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã ban hành công văn chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp ứng phó nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại; Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ đã chủ động phát đi 3 lệnh báo động lũ trên tuyến sông Bôi và sông Bùi.

Tính đến 16h ngày 15/9, toàn tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành sơ tán 114 hộ dân với 481 nhân khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất và ngập úng nguy hiểm. Số hộ dân sơ tán tập trung nhiều nhất tại xã Mường Động (68 hộ với 278 nhân khẩu). Tiếp đó là các xã: Mường Bi (18 hộ, 75 nhân khẩu), Dũng Tiến (8 hộ, 44 nhân khẩu), Vân Sơn (6 hộ, 34 nhân khẩu), Kim Bôi (5 hộ, 21 nhân khẩu), Lương Sơn (5 hộ, 17 nhân khẩu) và Cao Phong (4 hộ, 12 nhân khẩu).

Cùng với việc sơ tán dân, các lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng hỗ trợ các hộ dân bị tốc mái nhà tại xã Mường Động khắc phục sự cố. Nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân và giữ vững mạch máu giao thông, lực lượng chức năng đã tổ chức chốt gác, phân luồng giao thông tại các tuyến đường trọng điểm, điểm sạt lở và khu vực ngầm tràn ngập sâu.

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã tổ chức chốt gác, phân luồng giao thông tại các tuyến đường trọng điểm, điểm sạt lở và khu vực ngầm tràn ngập sâu. Ảnh: xã Đà Bắc

Duy trì trực ban 24/24h, quyết không để dân bị thiếu đói

Theo ông Phan Mạnh Hưng , Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và tài nguyên nước tỉnh Phú Thọ cho biết, thời tiết dự báo vẫn còn diễn biến phức tạp. Hiện lượng nước tại các hồ chứa thủy lợi lớn trên địa bàn như hồ Cánh Tạng, Ngòi Giành, Đại Lải, Thanh Lanh, Xạ Hương... đã ở mức cao, đạt khoảng 85-90% dung tích thiết kế.

Do vậy, chính quyền các xã, phường và các ngành chức năng tuyệt đối không được lơ là, chủ quan. Các đơn vị phải tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực ban 24/24 giờ, theo dõi sát sao tình hình mưa lũ, nguy cơ sạt lở đất để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Các địa phương tại tỉnh Phú Thọ cần khẩn trương rà soát, thống kê và đánh giá chính xác các thiệt hại về nông nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật. Ảnh: Thành Dân

Bên cạnh đó, các địa phương cần khẩn trương rà soát, thống kê và đánh giá chính xác các thiệt hại về nông nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật; chủ động cân đối nguồn ngân sách địa phương để sửa chữa, khắc phục nhanh các điểm hư hỏng, sạt lở.

Đặc biệt, công tác chăm lo đời sống cho người dân tại các điểm sơ tán phải được triển khai toàn diện, bảo đảm cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước sạch và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Tuyệt đối không để bất kỳ người dân nào rơi vào cảnh thiếu đói hay không có nơi ở an toàn.