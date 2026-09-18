Phú Thọ: Lãnh đạo xã Đà Bắc thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân tử vong do sạt lở đất

Chiều 17/9, Đoàn đại biểu Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đà Bắc do ông Đào Tiến Quyết, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã làm Trưởng đoàn đã trực tiếp đến viếng, thắp hương và chia buồn cùng gia đình ông Xa Văn Dong (nạn nhân tử vong do sạt lở đất)

Tại gia đình nạn nhân, Chủ tịch UBND xã Đà Bắc Đào Tiến Quyết cùng các thành viên trong Đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên và chia sẻ những mất mát, đau thương mà gia đình nạn nhân đang gánh chịu.

Chủ tịch UBND xã Đà Bắc Đào Tiến Quyết cùng các thành viên trong Đoàn trực tiếp đến viếng, thắp hương và chia buồn cùng gia đình ông Xa Văn Dong (nạn nhân tử vong do sạt lở đất). Ảnh: xã Đà Bắc

Bên cạnh việc trao số tiền hỗ trợ khẩn cấp cho đại diện gia đình, ông Đào Tiến Quyết cũng động viên thân nhân các nạn nhân nén đau thương, cố gắng giữ gìn sức khỏe để sớm ổn định lại cuộc sống.

Nhằm đảm bảo công tác hậu sự diễn ra chu đáo, Chủ tịch UBND xã Đà Bắc đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể thôn Tú Lý phối hợp cùng lực lượng tại chỗ tiếp tục túc trực, hỗ trợ tối đa cho gia đình lo hậu sự cho người đã khuất theo phong tục tập quán của địa phương.

Ông Đào Tiến Quyết cũng động viên thân nhân các nạn nhân nén đau thương, cố gắng giữ gìn sức khỏe để sớm ổn định lại cuộc sống. Ảnh: xã Đà Bắc

Trước diễn biến thời tiết mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất tại các khu vực rạn nứt và taluy trên địa bàn xã vẫn ở mức rất cao. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản cho nhân dân, UBND xã Đà Bắc đang khẩn trương phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành rà soát, đánh giá mức độ an toàn tại khu vực taluy vừa bị sạt lở cũng như toàn bộ các hộ dân trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND xã Đà Bắc khẳng định, chính quyền địa phương sẽ kiên quyết, chủ động thực hiện di dời người dân và tài sản của các hộ trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, quyết không để xảy ra sự cố đau lòng tương tự.