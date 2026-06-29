Phú Thọ kích cầu du lịch, quyết tâm đạt mục tiêu 15 triệu lượt khách trong năm 2026

Kỳ vọng tăng trưởng hai con số từ dòng khách chi trả cao

Theo kế hoạch được phê duyệt dựa trên tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, hướng tới việc tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất cho du lịch cất cánh, tỉnh Phú Thọ không chỉ tập trung vào số lượng mà còn đặc biệt hướng đến đối tượng khách du lịch quốc tế, khách có khả năng chi trả cao và lưu trú dài ngày.

Mục tiêu cụ thể được đặt ra cho năm 2026 là phấn đấu thu hút 15 triệu lượt khách du lịch. Trong đó, mục tiêu dành cho khách quốc tế là 705 nghìn lượt, khách lưu trú đạt 4.950 nghìn lượt, mang lại tổng doanh thu từ du lịch khoảng 16,3 nghìn tỷ đồng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng dịch vụ đạt mức hai con số.

Tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu cho năm 2026 là phấn đấu thu hút 15 triệu lượt khách du lịch. Ảnh: Thành Dân

Để đạt được con số này, tỉnh Phú Thọ yêu cầu có sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Các chương trình kích cầu phải đảm bảo tính thiết thực, ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông rộng rãi để tối ưu hóa hiệu quả.

Sản phẩm độc đáo: Từ "Tour đêm Đền Hùng" đến liên kết giảm giá sâu

Một trong những điểm nhấn của chiến dịch kích cầu lần này là việc xây dựng các gói sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu gắn liền với bản sắc văn hóa vùng Đất Tổ. Tỉnh khuyến khích các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú tung ra các gói kích cầu hấp dẫn: Giữ nguyên giá nhưng tăng thêm dịch vụ hoặc giảm giá trực tiếp từ 15% đến 30% thông qua việc liên kết chuỗi cung ứng (vận chuyển, ẩm thực, mua sắm, nghỉ dưỡng).

Hàng loạt tour tuyến cụ thể đã được hoạch định rõ ràng như: Du lịch tâm linh - cội nguồn kết hợp trải nghiệm mới lạ với tour đêm Đền Hùng, tour "Về miền di sản UNESCO ghi danh - Trải nghiệm làng nghề truyền thống"; Các sản phẩm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng khoáng nóng Thanh Thủy, vườn quốc gia Xuân Sơn kết hợp kết nối liên vùng với các điểm đến nổi tiếng lân cận như Tam Đảo, Đại Lải, Kim Bôi, Mai Châu... Đẩy mạnh dòng sản phẩm du lịch học đường "Em yêu Lịch sử quê hương", du lịch sự kiện, lễ hội và du lịch Golf & MICE.

Phú Thọ có nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, nhất là vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình. Ảnh: Thiên Long.

Đồng thời, Phú Thọ sẽ tăng cường kết nối với nhóm hợp tác phát triển du lịch các tỉnh Tây Bắc mở rộng để hình thành các tour liên vùng, mở rộng thị phần du khách trong nửa cuối năm 2026.

Theo lộ trình, chiến dịch truyền thông "Du lịch Phú Thọ - Trải nghiệm đa sắc" sẽ được triển khai rầm rộ trên các nền tảng số, mạng xã hội cũng như ấn phẩm của các hãng hàng không. Điểm nhấn khởi đầu là chương trình phát động kích cầu du lịch gắn với Ngày Du lịch thế giới, dự kiến diễn ra vào lúc 19h30 ngày 26/9/2026 tại sân cộng đồng bản Lác, xã Mai Hạ.

Song song với đó, từ ngày 25 - 27/9/2026, không gian trưng bày, quảng bá Văn hóa - Du lịch và sản phẩm OCOP cũng được tổ chức nhằm chào bán trực tiếp các tour tuyến và kết nối tiêu thụ nông sản tiêu biểu của địa phương. Đặc biệt, sáng ngày 27/9/2026, tỉnh sẽ phát động chương trình “Xây dựng môi trường du lịch Phú Thọ văn minh - xanh - sạch - đẹp” nhằm nâng cao ý thức bảo vệ cảnh quan, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.

Chương trình phát động kích cầu du lịch gắn với Ngày Du lịch thế giới, dự kiến diễn ra vào lúc 19h30 ngày 26/9/2026 tại sân cộng đồng bản Lác, xã Mai Hạ. Ảnh: Thiên Long.

Bên cạnh các sự kiện trải nghiệm cốt lõi, Phú Thọ còn tăng tốc thu hút khách nhờ việc đăng cai các sự kiện thể thao tầm cỡ như Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Cúp 2026 (từ 08 - 15/8/2026 tại Nhà thi đấu phường Vĩnh Phúc) và Giải bóng đá U20 Châu Á 2027 (vào tháng 8/2026 tại Sân vận động Việt Trì). Vào dịp cuối năm, giải chạy "Long Cốc Trail 2026" tổ chức ngày 21/11/2026 tại khu vực Đồi chè Long Cốc hứa hẹn sẽ thu hút hàng ngàn vận động viên và du khách đam mê khám phá.

Kiên quyết xử lý tình trạng ép giá, chèo kéo khách

Song hành với việc kích cầu, UBND tỉnh Phú Thọ tiếp tục chỉ đạo sát sao công tác quản lý nhà nước, siết chặt an ninh an toàn. Các cơ quan chức năng như Sở Công Thương, Sở Y tế và Công an tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ để kiểm tra hoạt động niêm yết giá, vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi chèo kéo, ép giá, kinh doanh hàng giả tại các khu, điểm du lịch trọng điểm.

Phú Thọ kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi chèo kéo, ép giá, kinh doanh hàng giả tại các khu, điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn. Ảnh: Thiên Long.

Tỉnh cũng khuyến khích các cơ sở lưu trú và điểm tham quan phủ sóng wifi miễn phí, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt nhằm tăng tính tiện ích, hướng tới một hệ sinh thái du lịch văn minh, thân thiện và an toàn.

Với sự chuẩn bị bài bản, chiến lược sản phẩm rõ ràng cùng sự đồng lòng của chính quyền và doanh nghiệp, ngành du lịch tỉnh Phú Thọ đang tràn đầy tự tin để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2026, khẳng định vị thế một điểm đến hấp dẫn, giàu bản sắc trên bản đồ du lịch Việt Nam.