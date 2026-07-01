Phú Thọ khởi công dự án nhà ở xã hội hơn 735 tỷ đồng

Điểm sáng an sinh xã hội với quy mô hơn 1.200 căn hộ

Dự án Khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Trung Minh A do Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh thực hiện, trên cơ sở liên danh giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Tài chính Việt Nam và Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi nhà mới. Dự án đã được UBND tỉnh Phú Thọ chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư theo đúng các quy định hiện hành.

Ông Vũ Việt Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Hải Dân

Theo quy hoạch, dự án được triển khai tại phường Hòa Bình với tổng diện tích sử dụng đất là 62.071,2m². Tổng mức đầu tư của dự án lên tới 735,14 tỷ đồng, dự kiến phục vụ quy mô dân số khoảng 3.120 người.

Đây là một tổ hợp dân cư được quy hoạch xây dựng đồng bộ, bao gồm: 20 tòa nhà chung cư thấp tầng; 1.289 căn hộ nhà ở xã hội phục vụ cho cả mục đích bán và cho thuê, phân bổ trên 4 khu đất nhà ở xã hội ký hiệu NOXH01, NOXH02, NOXH03 và NOXH04; Hệ thống hạng mục phụ trợ hiện đại đi kèm như: nhà để xe, nhà sinh hoạt cộng đồng, khu dịch vụ thương mại.

Sự kết hợp này nhằm tạo lập một khu ở hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, an cư lạc nghiệp lâu dài của cư dân. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ giải quyết một phần nhu cầu lớn về chỗ ở có giá cả hợp lý cho người dân, cán bộ, công nhân viên và các đối tượng khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Từ đó, hình thành một môi trường sống văn minh, an toàn và bảo đảm an sinh xã hội.

Dự án đầu tư theo định hướng phát triển nhà ở cho thuê

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Vũ Việt Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm của chủ đầu tư. Đồng thời đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban, ngành và chính quyền địa phương trong việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi để dự án đủ điều kiện khởi công đúng quy định.

Lễ khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội hơn 735 tỷ đồng tại Khu đô thị mới Trung Minh A. Ảnh: Hải Dân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn nhấn mạnh, Dự án Khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Trung Minh A là công trình mang ý nghĩa thiết thực, hiện thực hóa chương trình phát triển nhà ở xã hội của Chính phủ. Đây là dự án thứ 19 trên địa bàn tỉnh được khởi công xây dựng theo chương trình phát triển nhà ở xã hội. Đặc biệt, đây cũng là dự án thứ 11 sau khi sáp nhập tỉnh Phú Thọ mới và là dự án đầu tiên thực hiện theo định hướng phát triển nhà ở cho thuê theo chỉ đạo của Trung ương.

Việc triển khai dự án không chỉ bổ sung quỹ nhà ở giá tốt cho người lao động mà còn góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị, kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan. Đây chính là động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Quyết tâm bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình

Để dự án đạt hiệu quả cao nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn đề nghị chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công khoa học nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình tốt nhất. Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cần tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng cũng như bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh A. Ảnh: Hải Dân

Bên cạnh đó, toàn bộ quá trình triển khai phải bảo đảm tính hiệu quả, đưa ra mức giá thành hợp lý, đi đúng mục tiêu nhân văn của chính sách phát triển nhà ở xã hội mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.

Sự kiện khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Trung Minh A đánh dấu một bước tiến mới trong việc chăm lo đời sống cho người thu nhập thấp, mở ra cơ hội sở hữu mái ấm an cư cho hàng ngàn người lao động tại tỉnh Phú Thọ nói riêng và các vùng lân cận nói chung.