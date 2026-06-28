Phú Thọ: Khoa học công nghệ và chuyển đổi số nâng tầm kinh tế tư nhân

Kiến tạo "đường băng" hạ tầng số

Xác định việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo là nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu năm 2026, tỉnh Phú Thọ đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Tỉnh Phú Thọ đã tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách và đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng số. Tính đến nay, mạng 5G đã phủ sóng tới 100% trung tâm các xã, phường và khu công nghiệp, cơ bản không còn vùng lõm viễn thông. Bưu chính, viễn thông tiếp tục phát triển mạnh với 135 trạm BTS được phê duyệt, bảo đảm phủ sóng 4G toàn diện và từng bước mở rộng mạng 5G.

Khách hàng sử dụng điện thoại thông minh để tra cứu thông tin sản phẩm. Ảnh: Yến Dân

Nhờ hạ tầng đồng bộ, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của tỉnh đã đạt 22,7%, cho thấy quá trình chuyển đổi số đang diễn ra tích cực và đi vào chiều sâu. Toàn tỉnh hiện có gần 600 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, phát triển phần mềm, cung cấp dịch vụ nội dung số và giải pháp công nghệ.

Để hỗ trợ đà tăng trưởng này, ngay trong những tháng đầu năm 2026, tỉnh Phú Thọ đã ban hành 7 quyết định và 6 kế hoạch để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Điểm sáng từ các mô hình nông nghiệp công nghệ cao

Thực tiễn tại Phú Thọ cho thấy, ứng dụng khoa học công nghệ đã thực sự trở thành “đòn bẩy” quan trọng giúp doanh nghiệp nông nghiệp nâng cao giá trị sản phẩm. Điển hình là Công ty TNHH Tinh bột nghệ Nhưng Vần cũng là một tấm gương mạnh dạn đổi mới. Từ quy mô nhỏ lẻ 1-2ha, công ty đã xây dựng vùng nguyên liệu gần 20ha, liên kết với gần 100 hộ dân để thu về khoảng 50 tấn nghệ tươi mỗi vụ.

Bằng việc ứng dụng công nghệ sấy lạnh hiện đại, tinh bột nghệ của công ty giữ được màu vàng tự nhiên, hương thơm dịu và bảo toàn được hàm lượng curcumin quý giá. Mỗi năm, công ty cung ứng ra thị trường trên 1 tấn tinh bột nghệ cùng các sản phẩm chế biến sâu như trà nghệ, tinh dầu nghệ; qua đó tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương với thu nhập trên 6 triệu đồng/người/tháng.

Công ty TNHH Tinh bột nghệ Nhưng Vần thu về gần 50 tấn nghệ tươi mỗi vụ. Ảnh: Thành Dân

Cùng với sự nỗ lực của khối doanh nghiệp, hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật trên địa bàn cũng được đẩy mạnh. Chỉ trong quý I năm 2026, tỉnh Phú Thọ đã triển khai hiệu quả 54 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh chuyển tiếp; tổ chức đào tạo, tập huấn cho 242 cán bộ kỹ thuật và gần 1.000 lượt người dân.

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh Phú Thọ tiếp tục được củng cố với 54 tổ chức khoa học công nghệ, 24 doanh nghiệp khoa học công nghệ và 6 doanh nghiệp công nghệ cao. Hoạt động sở hữu trí tuệ cũng ghi nhận điểm nhấn tích cực khi tỉnh hỗ trợ bảo hộ cho 13 sản phẩm chủ lực, trong đó có các đặc sản địa phương nổi tiếng như nếp gà gáy Mỹ Lung, gà nhiều cựa Tân Sơn và hồng không hạt Gia Thanh.

Công tác chuyển đổi số trong quản lý, điều hành cũng được thực hiện sát sao. Toàn tỉnh Phú Thọ hiện duy trì hơn 30.000 tài khoản thư điện tử công vụ, hỗ trợ cấp mới hàng nghìn chữ ký số và triển khai đồng bộ hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, giúp các xã, phường nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Năng lực chuyển đổi số ở cơ sở chưa đồng đều, nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu. Ảnh: Thiên Long

Mặc dù đạt được nhiều thành tựu, chặng đường ứng dụng khoa học công nghệ tại Phú Thọ vẫn còn những rào cản. Một số cơ chế, chính sách lớn đang trong quá trình hoàn thiện nên chưa phát huy hiệu quả thực tiễn tức thì. Năng lực chuyển đổi số ở cơ sở chưa đồng đều, nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu, và hạ tầng công nghệ thông tin cần tiếp tục được nâng cấp. Bên cạnh đó, hệ sinh thái khởi nghiệp quy mô còn nhỏ, khả năng hấp thụ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu của doanh nghiệp chưa cao.

Để khoa học công nghệ thực sự là động lực thúc đẩy kinh tế tư nhân, thời gian tới, tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, tăng cường đầu tư hạ tầng số và đẩy mạnh liên kết giữa doanh nghiệp với các viện nghiên cứu, trường đại học; khuyến khích các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực quản trị để tự tin xây dựng thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế.