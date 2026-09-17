Phú Thọ: Khoa học công nghệ và chuyển đổi số nâng sức cạnh tranh cho kinh tế tư nhân

Kiến tạo cơ chế, đồng bộ hạ tầng số

Ngay sau khi Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị được ban hành, tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng cụ thể hóa tinh thần nghị quyết bằng nhiều chương trình, kế hoạch và cơ chế triển khai đồng bộ. Trong đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những lĩnh vực đóng vai trò dẫn dắt, tạo dư địa tăng trưởng mới cho doanh nghiệp tư nhân.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ đã tham mưu ban hành hàng loạt quyết định, kế hoạch nhằm thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế số. Các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân đã được lồng ghép chặt chẽ trong nhiều chương trình trọng điểm của tỉnh.

100% trung tâm xã, phường và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã được phủ sóng 5G. Ảnh: Thành Dân

Cụ thể là chương trình thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số giai đoạn 2026-2030; chiến lược dữ liệu tỉnh Phú Thọ đến năm 2030; chương trình phát triển tài sản trí tuệ; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới công nghệ.

Cùng với việc hoàn thiện cơ chế, hạ tầng số của tỉnh Phú Thọ tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ. Đến nay, 100% trung tâm xã, phường và khu công nghiệp trên địa bàn đã được phủ sóng 5G, toàn tỉnh không còn vùng lõm sóng; hệ thống dữ liệu dùng chung, dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số và nền tảng điều hành điện tử được vận hành đồng bộ, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nhanh hơn với môi trường kinh doanh số.

Để phục vụ doanh nghiệp, tỉnh Phú Thọ cũng từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Tỉnh đang tích cực xây dựng đề án thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo, đồng thời tổ chức sự kiện Techfest Phú Thọ 2026 nhằm kết nối chặt chẽ giữa doanh nghiệp, các startup và các cơ sở nghiên cứu khoa học.

Tỉnh Phú Thọ đang có 54 tổ chức khoa học công nghệ, 24 doanh nghiệp khoa học công nghệ và 6 doanh nghiệp công nghệ cao đang hoạt động ổn định. Ảnh: Meiko Hoà Bình

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Phú Thọ đang có 54 tổ chức khoa học công nghệ, 24 doanh nghiệp khoa học công nghệ và 6 doanh nghiệp công nghệ cao đang hoạt động ổn định. Đây chính là những nền tảng vững chắc mở ra cơ hội để khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận công nghệ mới, nâng cao năng lực quản trị và tham gia sâu hơn vào nền kinh tế số.

Doanh nghiệp chủ động thay đổi tư duy sản xuất

Nếu như trước đây, phần lớn các doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ chủ yếu sản xuất theo kinh nghiệm và phụ thuộc nhiều vào lao động thủ công, thì nay chuyển đổi số, thương mại điện tử, quản trị dữ liệu hay đổi mới công nghệ đã trở thành yêu cầu tất yếu để doanh nghiệp tồn tại và phát triển.

Tỉnh Phú Thọ đã tiến hành thẩm định, cho ý kiến công nghệ đối với hàng chục dự án đầu tư nhằm kiên quyết loại bỏ các công nghệ lạc hậu, gây ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe người dân. Song song đó, nhiều sản phẩm chủ lực và sản phẩm OCOP của địa phương đã được hỗ trợ đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, xây dựng nhãn hiệu cũng như tích hợp hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp hiện diện trực tuyến bằng tên miền quốc gia “.vn”, tham gia sàn thương mại điện tử... đang giúp các cơ sở sản xuất từng bước thay đổi phương thức kinh doanh truyền thống. Ảnh: Thành Dân

Nhờ sự tiếp sức này, nhiều doanh nghiệp bắt đầu tận dụng hiệu quả các nền tảng số để mở rộng thị trường kinh doanh. Các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp hiện diện trực tuyến bằng tên miền quốc gia “.vn”, tham gia sàn thương mại điện tử... đang giúp các cơ sở sản xuất từng bước thay đổi phương thức kinh doanh truyền thống.

Minh chứng rõ nét là kinh tế số hiện đã chiếm khoảng 22,7% GRDP của tỉnh Phú Thọ, với gần 600 doanh nghiệp hoạt động sôi nổi trong các lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, phần mềm, nội dung số và các giải pháp công nghệ.

Hướng tới hệ sinh thái hiện đại và bền vững

Mặc dù đã đạt được những chuyển biến tích cực, song hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Phú Thọ hiện vẫn còn quy mô nhỏ. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn gặp những hạn chế nhất định về nguồn lực đầu tư cho công nghệ, thiếu hụt nhân lực chất lượng cao và năng lực thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu còn chưa mạnh.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ thông tin, trong thời gian tới, ngành sẽ tập trung tham mưu hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử và kinh tế số.

Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Phú Thọ vẫn gặp những hạn chế nhất định về nguồn lực đầu tư cho công nghệ, thiếu hụt nhân lực chất lượng cao. Ảnh: Thành Dân

Đồng thời, tỉnh Phú Thọ sẽ tích cực thúc đẩy mối liên kết giữa doanh nghiệp với các viện nghiên cứu, trường đại học nhằm nâng cao toàn diện năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp địa phương; xác định rõ mục tiêu tạo dựng môi trường thuận lợi nhất để doanh nghiệp tư nhân dễ dàng tiếp cận công nghệ mới, tham gia sâu hơn vào tiến trình chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm, ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất và mở rộng thị trường trên các nền tảng số.

Hiện tại, tỉnh Phú Thọ đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo, triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử, phát triển thương hiệu số nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Việc từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn liền với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ là nền tảng vững chắc để kinh tế tư nhân ở Phú Thọ phát triển theo hướng hiện đại, bền vững và thích ứng nhanh chóng với xu thế kinh tế số toàn cầu.