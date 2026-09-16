Thu nhập ổn định trên mảnh đất quê nhà

Sinh ra và lớn lên tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ, chị Bùi Thị Hải Yến vốn chỉ biết trông vào mấy mảnh ruộng để có cái ăn, cái mặc. Đến nay, nhờ tìm được công việc quét keo trong quy trình sản xuất giày tại Công ty TNHH Thiên Diệu đóng trên địa bàn xã, chị Yến có thu nhập ổn định khoảng 8 - 10 triệu đồng/tháng, đủ để trang trải sinh hoạt thường ngày cho cả gia đình.

Ông Bùi Anh Quốc Vương, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Đồng thông tin, từ khi địa phương đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhiều lao động trên địa bàn xã đã có thêm cơ hội tìm việc làm phù hợp ngay tại quê hương. Những công việc trong nhà máy, doanh nghiệp không chỉ giúp người dân có thu nhập ổn định mà còn tạo điều kiện để họ chuyển đổi từ lao động nông nghiệp sang môi trường làm việc công nghiệp hiện đại.

Công ty TNHH Thiên Diệu ở xã Đại Đồng thu hút trên 1.000 lao động, trong đó hơn 90% là người địa phương. Ảnh: ĐVCC

Điển hình là Công ty TNHH Thiên Diệu chuyên sản xuất giày da xuất khẩu, nhà máy của công ty đặt tại địa bàn xã thu hút trên 1.000 lao động, trong đó hơn 90% là người địa phương. Việc duy trì trả lương đúng hạn giúp doanh nghiệp giữ chân người lao động, đồng thời kéo nhiều người từng phải đi làm ăn xa quay trở về làm việc tại địa phương.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Đại Đồng, nhờ có việc làm ổn định gần nhà đồng nghĩa với việc giảm bớt chi phí sinh hoạt, đi lại… người dân có điều kiện chăm lo cho gia đình, yên tâm gắn bó lâu dài với quê hương, đúng theo tinh thần "ly nông không ly hương" mà tỉnh Phú Thọ chú trọng.

Nhiều lao động có việc làm ổn định gần nhà đồng nghĩa với việc giảm bớt chi phí sinh hoạt, đi lại… người dân có điều kiện chăm lo cho gia đình. Ảnh: Thành Dân

Đẩy mạnh kết nối cung - cầu trên nền tảng số

Theo Ban Chỉ đạo giải quyết việc làm tỉnh Phú Thọ, năm 2026, toàn tỉnh đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 51.400 lao động. Trong đó, 47.000 chỉ tiêu thuộc thị trường trong nước và 4.400 chỉ tiêu đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh Phú Thọ đã giải quyết việc làm cho 36.759 lao động. Đáng chú ý, công tác xuất khẩu lao động đạt kết quả bứt phá với 2.966 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 67,4% kế hoạch năm, tăng tới 30,1% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, cổng việc làm tỉnh Phú Thọ đã trở thành địa chỉ tin cậy, thu hút gần 9,7 triệu lượt truy cập với gần 2.000 tài khoản doanh nghiệp và người lao động tham gia. Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Phú Thọ đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 34.185 lượt lao động; thông qua cổng việc làm, fanpage và các phiên giao dịch trực tiếp đã hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng thành công 6.811 lao động.

Năm 2026, tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 51.400 lao động trên địa bàn. Ảnh: Thành Dân

Bên cạnh đó, công tác giải quyết việc làm luôn được gắn liền với đào tạo nghề sát nhu cầu thực tế. Các đơn vị trong tỉnh đã tổ chức 81 hội nghị tư vấn việc làm, học nghề tại các trường Trung học phổ thông, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, tăng cường phối hợp 3 bên: Cơ quan quản lý - cơ sở đào tạo - doanh nghiệp để đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng.

Hướng tới mục tiêu tạo việc làm bền vững, nguồn vốn tín dụng chính sách được tỉnh Phú Thọ sử dụng một cách hiệu quả. Trong nửa đầu năm 2026, toàn tỉnh đã có 11.736 lao động được vay vốn giải quyết việc làm trong nước, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh hoặc đi làm việc ở nước ngoài, với tổng số tiền giải ngân đạt trên 1.100 tỷ đồng. Riêng nguồn vốn tạo việc làm trong nước đã hỗ trợ cho 11.675 lao động với số tiền gần 1.097 tỷ đồng.

Những kết quả này cho thấy công tác giải quyết việc làm của tỉnh Phú Thọ đang chuyển từ phương thức giới thiệu việc làm truyền thống sang chủ động phát triển một thị trường lao động toàn diện. Ở đó có sự kết nối chặt chẽ giữa doanh nghiệp, người lao động, cơ sở đào tạo và dòng vốn tín dụng chính sách, tạo đà vững chắc để nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.