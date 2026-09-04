Phú Thọ: Khi Hội Nông dân làm điểm tựa giúp hội viên làm giàu bền vững

Nguồn vốn tín dụng mở đường cho nông dân làm giàu

Những năm gần đây, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tại tỉnh Phú Thọ lan tỏa mạnh mẽ, thu hút hơn 230.000 hội viên đăng ký tham gia mỗi năm. Điểm đáng ghi nhận là bà con nông dân đã từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ, tự phát sang liên kết, ứng dụng khoa học kỹ thuật và chủ động bám sát thị trường.

Nếu như trước đây, các mô hình chủ yếu tập trung mở rộng quy mô sản xuất thì nay trọng tâm đã chuyển sang phát triển theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm. Nhiều hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi đã trở thành những đầu tàu ở cơ sở, tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, kết nối thị trường, tạo việc làm và xây dựng các tổ hợp tác, hợp tác xã, góp phần thay đổi tư duy sản xuất theo hướng hàng hóa.

Tính đến tháng 6/2026, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Phú Thọ đang quản lý 545 dự án với tổng nguồn vốn đạt trên 191 tỷ đồng. Ảnh: Thành Dân

Để tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, các cấp Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như tập huấn chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm OCOP, xúc tiến thương mại và phát triển kinh tế hợp tác. Trong đó, tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ nông dân giúp hàng nghìn hộ dân đầu tư mở rộng sản xuất.

Tính đến tháng 6/2026, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Phú Thọ đang quản lý 545 dự án với tổng nguồn vốn đạt trên 191 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dư nợ ủy thác thông qua các ngân hàng và tổ chức tín dụng đạt hơn 8.275 tỷ đồng. Nguồn vốn dồi dào này đã tạo điều kiện để nông dân đầu tư máy móc, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả.

Điển hình như tại xã Cao Sơn, Trong 7 tháng đầu năm 2026, Hội Nông dân xã Cao Sơn đã thành lập 01 Chi Hội nông dân nghề nghiệp "Trồng bầu, bí, mướp” tại thôn Sơn Phú với 15 hội viên. Ngoài ra, phối hợp quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi và nâng cao thu nhập. Nguồn vốn vay cơ bản được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả, góp phần hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế hộ gia đình.

Nông dân xã Cao Sơn thành công với mô hình trồng đào. Ảnh: Thành Dân

Bên cạnh đó, Hội tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc tuyên truyền, hướng dẫn hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi phục vụ sản xuất, kinh doanh. Thông qua các tổ vay vốn, nhiều hội viên được tạo điều kiện vay vốn để phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Chuyển đổi số và kinh tế tập thể là động lực cho nông nghiệp

Bên cạnh hỗ trợ vốn và khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số đang được Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ xác định là động lực quan trọng để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Hội đã ký kết chương trình phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ nhằm đào tạo kỹ năng số cho cán bộ, hội viên; xây dựng cơ sở dữ liệu số; thúc đẩy thương mại điện tử; hỗ trợ ứng dụng công nghệ trong quản trị hợp tác xã, truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ nông sản.

Nông dân từng bước tiếp cận các công cụ quản lý vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng số. Ảnh: HND Phú Thọ

Chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử mà hướng tới đổi mới phương thức tổ chức sản xuất, quản trị và kết nối thị trường. Người nông dân từng bước tiếp cận các công cụ quản lý vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng số.

Song hành với chuyển đổi số, kinh tế tập thể tiếp tục được xác định là nền tảng để tổ chức lại sản xuất. Thông qua các tổ hợp tác, hợp tác xã và chi hội nghề nghiệp, nông dân có điều kiện liên kết với doanh nghiệp, thống nhất quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Những chuyển biến thực tế trên cho thấy sự chuyển dịch rõ nét trong vai trò của tổ chức Hội Nông dân, từ phát động phong trào sang kiến tạo, kết nối nguồn lực và đồng hành cùng nông dân trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Đây chính là nền tảng vững chắc để phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, sinh thái và bền vững, góp phần nâng cao đời sống người dân và tích cực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.