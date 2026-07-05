Phú Thọ: Khẩn trương kích hoạt kịch bản ứng phó khẩn cấp với bão số 1 Maysak

Không lơ là, chủ quan trước diễn biến của siêu bão Maysak

Để chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các địa phương, đơn vị phải theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 1 (Maysak), tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.

Đặc biệt, yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thành việc sửa chữa, khắc phục những sự cố, hư hỏng của công trình đê điều đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Đồng thời, tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ công trình đê điều, phương án hộ đê trên địa bàn; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để chủ động triển khai khi có sự cố xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các cơ quan đơn vị, các xã, phường trên địa bàn không lơ là, chủ quan trước diễn biến của siêu bão Maysak. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đặt lên hàng đầu là an toàn của người dân. Công điện nêu rõ, các địa phương phải rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Chính quyền cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng liên quan thông báo tới từng hộ dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét để chủ động phòng tránh. Chủ tịch UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các địa phương phải khẩn trương tổ chức thông tin, cảnh báo tình hình bão, lũ, nguy cơ sạt lở đất kịp thời đến từng khu dân cư. Vận động, yêu cầu người dân chấp hành nghiêm việc di dời, sơ tán, kiên quyết không đi qua khu vực nguy hiểm. Đối với các hoạt động trên sông, hồ, cần rà soát, thông tin, yêu cầu chủ tàu, thuyền, bè, lồng nuôi thủy sản, hoạt động du lịch thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn và kiên quyết sơ tán khi có nguy cơ mất an toàn.

Các địa phương phải khẩn trương tổ chức thông tin, cảnh báo tình hình bão, lũ, nguy cơ sạt lở đất kịp thời đến từng khu dân cư. Ảnh: CAX Đà Bắc

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi, đôn đốc chung. Chủ động chỉ đạo, huy động các lực lượng quân đội kịp thời phối hợp, hỗ trợ các địa phương và Nhân dân triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai bão, lũ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức trực ban 24/7, theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động đôn đốc các địa phương triển khai công tác ứng phó, nhất là bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập thủy lợi. Đồng thời, chỉ đạo Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc vận hành linh hoạt hệ thống điều tiết, trạm bơm tiêu thuộc Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc để giảm thiểu ngập úng vùng lưu vực sông Phan - Cà Lồ.

Sở Xây dựng chỉ đạo rà soát, triển khai các phương án bảo đảm an toàn giao thông và các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng; kịp thời khắc phục các tuyến giao thông bị sạt lở, chia cắt, bảo đảm giao thông thông suốt, nhất là các tuyến quốc lộ, trục giao thông chính.

Chủ động tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và đô thị

Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản và kinh tế, công điện yêu cầu các Công ty khai thác công trình thủy lợi của tỉnh tổ chức trực ban nghiêm túc, kịp thời vận hành các trạm bơm, phương tiện tiêu nước để giảm thiểu ngập úng, bảo vệ sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo rà soát, triển khai các phương án bảo đảm an toàn giao thông và các công trình kết cấu hạ tầng giao thông. Ảnh: Thành Dân

Các đơn vị này cần tăng cường kiểm tra, rà soát an toàn hồ đập, trạm bơm, cống, kênh mương, kịp thời sửa chữa hư hỏng để máy móc luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động. Lãnh đạo tỉnh lưu ý các đơn vị thủy lợi phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong bảo vệ công trình, bảo đảm an toàn vùng hạ du và thông tin kịp thời cho người dân khi vận hành công trình, xả lũ, tiêu úng.

Tại các khu đô thị, khu công nghiệp, nhà máy, hệ thống lưới điện, viễn thông, các biện pháp đảm bảo an toàn, chống ngập úng, chằng chống kho tàng, trụ sở cũng phải được triển khai rốt ráo. Tại các khu dân cư, lực lượng chức năng cần nhanh chóng rà soát, cắt tỉa cây xanh, chằng chống cột điện/viễn thông, tháo dỡ pano, áp phích có nguy cơ rơi rụng để giảm thiểu rủi ro khi bão đổ bộ.

Hiện nay, tất cả các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đã và đang chủ động vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với các địa phương sẵn sàng ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão với tinh thần cao nhất.