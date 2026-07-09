Phú Thọ: Khai mạc Giải Vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia quy tụ hơn 300 cua-rơ xuất sắc

Giải thể thao lớn của giới xe đạp trẻ

Sáng ngày 9/7, tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ, Liên đoàn Xe đạp - Mô tô Thể thao Việt Nam đã phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ long trọng tổ chức khai mạc Giải Vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 31 năm 2026.

Buổi lễ có sự góp mặt của các đồng chí lãnh đạo, đặc biệt là ông Nguyễn Ngọc Vũ - Tổng Thư ký Liên đoàn Xe đạp - Mô tô Thể thao Việt Nam. Bên cạnh đó, sự kiện vinh dự đón tiếp đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cùng chính quyền các phường: Hòa Bình, Thống Nhất, Tân Hòa. Đến dự lễ khai mạc còn có các đồng chí thành viên Ban Tổ chức, Ban Trọng tài, Câu lạc bộ Mô tô, trưởng đoàn, huấn luyện viên và đông đảo vận động viên của các tỉnh, thành, ngành trên cả nước.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ phát biểu khai mạc giải đấu. Ảnh: Lê Huệ

Giải đấu năm nay chứng kiến quy mô ấn tượng khi quy tụ hơn 300 cua-rơ xuất sắc nhất đến từ 12 tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc. Các đơn vị cử đoàn tham gia tranh tài bao gồm: Sơn La, Thanh Hóa, Vĩnh Long, Hà Nội, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Lào Cai, Phú Thọ, Đồng Tháp, Đồng Nai và Quân đội.

Theo Ban Tổ chức, đây đều là những gương mặt trẻ vô cùng triển vọng, được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các trung tâm đào tạo, các câu lạc bộ cũng như các địa phương có bề dày truyền thống phát triển bộ môn xe đạp.

Phát biểu khai mạc giải đấu, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ đã nhấn mạnh rằng trong những năm qua, tỉnh Phú Thọ luôn tự hào là điểm đến tin cậy. Tỉnh thường xuyên được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Cục Thể dục thể thao Việt Nam tin tưởng lựa chọn đăng cai tổ chức thành công nhiều giải thể thao quy mô quốc gia và quốc tế.

Giải đấu năm nay chứng kiến quy mô ấn tượng khi quy tụ hơn 300 cua-rơ xuất sắc nhất đến từ 12 tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc. Ảnh: Lê Huệ

Nhằm đảm bảo Giải Vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 31 diễn ra an toàn, thành công và đạt chất lượng chuyên môn cao nhất, Ban Tổ chức đã có những chỉ đạo sát sao như: Yêu cầu lực lượng Công an, y tế và các đơn vị liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho các chặng đua.

Hội đồng Trọng tài làm việc với tinh thần nghiêm túc, khách quan, công tâm và chính xác; Các vận động viên thi đấu với quyết tâm cao nhất, thể hiện tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, tuân thủ nghiêm túc Luật thi đấu, Điều lệ giải, cống hiến cho khán giả những màn bứt phá ngoạn mục và đẹp mắt.

Cơ hội quảng bá du lịch và văn hóa

Giải Vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 31 năm 2026 là dịp để tỉnh giới thiệu, quảng bá một Phú Thọ linh thiêng nhưng vô cùng năng động, với những con người thân thiện, hiền hòa và mến khách đến với bạn bè cả nước. Đồng thời, giải đấu cũng là cầu nối quan trọng nhằm thúc đẩy mối quan hệ liên kết, hợp tác phát triển du lịch, thể thao và giao lưu văn hóa bền vững giữa các địa phương.

Theo kế hoạch của Ban Tổ chức, giải đấu sẽ diễn ra liên tục trong 11 ngày, kéo dài từ ngày 9 - 19/7/2026. Ảnh: Lê Huệ

Theo kế hoạch của Ban Tổ chức, giải đấu sẽ diễn ra liên tục trong 11 ngày, kéo dài từ ngày 9 - 19/7/2026. Chi tiết các chặng đua được chia làm hai giai đoạn rõ rệt gồm: Giai đoạn 1 - nội dung địa hình, mở màn là các nội dung xe đạp địa hình, diễn ra từ ngày 9 - 12/7 tại trường đua địa hình thuộc phường Thống Nhất. Các cua-rơ sẽ phải đối mặt với các thể thức địa hình khốc liệt như băng đồng Olympic, băng đồng tiếp sức, băng đồng tính điểm và băng đồng loại dần. Đây sẽ là phép thử thực sự về bản lĩnh, sức bền và kỹ năng thi đấu đối với các cua-rơ trẻ.

Giai đoạn 2 - nội dung đường trường, từ ngày 13 - 19/7, các nội dung xe đạp đường trường được tổ chức trên các tuyến giao thông trọng điểm thuộc phường Hòa Bình và phường Tân Hòa. Hàng loạt nội dung thi đấu từ tính điểm, tính giờ cá nhân, tính giờ đồng đội đến những màn bứt tốc ở cự ly 500m, nội dung tốc độ hay bộ đôi tốc độ sẽ được tổ chức. Bên cạnh đó, các nội dung đòi hỏi bản lĩnh vượt khó như xuất phát đồng hàng cũng sẽ diễn ra, hứa hẹn tạo nên sức hấp dẫn khó lường cho giải đua năm nay.