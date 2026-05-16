Phú Thọ: Hội Nông dân xã Cao Sơn hỗ trợ nông dân vay vốn hàng chục tỷ đồng để phát triển kinh tế

Sôi nổi khí thế lao động, bứt phá trong sản xuất

Ngay từ những tháng đầu năm 2026, Hội Nông dân xã Cao Sơn đã tích cực vận động hội viên tập trung lao động sản xuất sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Bà con nông dân đã chủ động bắt tay vào việc chăm sóc cây trồng, vật nuôi vụ Xuân và thực hiện các biện pháp phòng chống rét, dịch bệnh.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ với các ngành chuyên môn trong việc hướng dẫn kỹ thuật, tiến độ gieo cấy lúa nước vụ Chiêm Xuân của xã đạt kết quả rất khả quan. Tính đến hết tháng 3/2026, diện tích lúa đã cấy đạt 150 ha trên tổng số 199 ha kế hoạch, tương đương 75,4%.

Tính đến hết tháng 3/2026, diện tích lúa đã cấy đạt 150 ha. Ảnh: Thành Dân

Nông dân xã Cao Sơn được hướng dẫn bài bản từ khâu làm đất, ngâm ủ giống, gieo mạ đúng quy trình đến việc che phủ nilon bảo vệ mạ trong thời tiết rét đậm, rét hại và nạo vét kênh mương nội đồng.

Đối với các loại cây công nghiệp và hoa màu vụ trước, bà con cũng đón nhận niềm vui lớn khi hoàn tất thu hoạch 100% diện tích sắn (670 ha) và dong riềng (493 ha). Bên cạnh đó, các mô hình trồng cây ăn quả như cam, bưởi bước vào vụ thu hoạch chính với sản lượng ổn định, giá bán tương đối tốt, góp phần đáng kể vào việc nâng cao thu nhập cho các hộ dân. Tại các xóm Sèo và Sưng, các hộ trồng chè vẫn tiếp tục duy trì diện tích chăm sóc và phòng chống rét cho cây.

Nông dân xã Cao Sơn hoàn tất thu hoạch 100% diện tích sắn (670 ha) và dong riềng (493 ha). Ảnh: Thiên Long

Lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn xã cơ bản duy trì được sự ổn định. Dưới sự tuyên truyền của Hội, các hộ chăn nuôi đã thực hiện tốt khâu vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng định kỳ, dự trữ thức ăn và tiêu độc khử trùng môi trường, nhờ đó không phát sinh các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm trong thời điểm giao mùa.

Dấu ấn an sinh xã hội và hỗ trợ nguồn vốn cho hội viên

Một trong những điểm sáng đáng tự hào nhất của Hội Nông dân xã Cao Sơn là công tác hỗ trợ vốn vay cho nông dân. Nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt vốn sản xuất, Hội đã đứng ra tín chấp và nhận ủy thác với các ngân hàng, tạo kênh dẫn vốn an toàn, hiệu quả.

Nông dân xã Cao Sơn được hỗ trợ phân bón. Ảnh: Thành Dân

Cụ thể, Hội đang quản lý 7 tổ Tiết kiệm và Vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội với 276 hộ vay, tổng dư nợ lên tới 15.383.400.000 đồng. Đáng chú ý, toàn bộ nguồn vốn này đều được sử dụng đúng mục đích, tỷ lệ nợ quá hạn là 0 đồng.

Bên cạnh đó, nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đà Bắc cũng ghi nhận tổng dư nợ 17.000.000.000 đồng với 153 hộ vay. Quỹ hỗ trợ Hội Nông dân cũng đang giải ngân 600.000.000 đồng cho 20 hộ.

Ngoài ra, Hội Nông dân xã đang tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Liên Việt chi nhánh Đà Bắc để mở rộng chương trình vay vốn tín chấp, bước đầu đã đề xuất 16 tổ trưởng của 16 chi hội tham gia thực hiện, hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội mới cho bà con.

Nhờ được Hội nông dân hỗ trợ vay vốn, nhiều gia đình đã mở rộng sản xuất. Ảnh: Thiên Long

Song song với việc chăm lo kinh tế, công tác an sinh xã hội cũng được triển khai đậm nét. Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội đã phối hợp trao tặng 668 suất quà với tổng trị giá 605.300.000 đồng, đảm bảo không để hội viên nghèo, cận nghèo, hay người cao tuổi neo đơn nào bị thiếu Tết. Đời sống tinh thần của bà con cũng được làm phong phú thêm thông qua việc tổ chức thành công Lễ hội Cơm mới tại thôn Ênh và giải bóng chuyền mừng Đảng, mừng Xuân.

Chủ động nhận diện khó khăn, sẵn sàng nhiệm vụ quý II/2026

Dù đạt được nhiều thành tựu, Ban Thường vụ Hội Nông dân xã Cao Sơn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số rào cản hiện hữu. Quy mô sản xuất nông nghiệp tại địa phương vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi diễn ra chậm. Tình trạng "được mùa mất giá" do biến động giá cả thị trường nông sản vẫn còn xảy ra. Ngoài ra, địa bàn xã rộng và giao thông đi lại giữa các thôn còn khó khăn cũng phần nào ảnh hưởng đến việc triển khai các phong trào.

Mô hình trồng cây măng bát độ đang được nhân rộng tại xã Cao Sơn. Ảnh: Thành Dân

Bà Hà Thị Khanh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cao Sơn cho biết, bước sang quý II/2026, Hội Nông dân xã Cao Sơn đã đề ra các phương hướng trọng tâm để tiếp tục đồng hành cùng bà con nông dân như: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua của Hội năm 2026.

Tuyên truyền sâu rộng về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Chỉ đạo hội viên tập trung chăm sóc, bón phân, làm cỏ, điều tiết nước và chủ động phòng trừ sâu bệnh cho lúa cùng các cây trồng vụ Xuân.

Vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng và mở rộng các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả cao. Tăng cường phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, hướng dẫn hội viên đảm bảo an toàn sinh học trong chăn nuôi.

Thời gian tới, Hội Nông dân xã Cao Sơn sẽ tích cực vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng và mở rộng các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả cao. Ảnh: Thiên Long

Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, tư vấn sử dụng giống, phân bón mới và hỗ trợ hội viên liên kết tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện tốt công tác vay vốn ủy thác, tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn đúng mục đích để hỗ trợ hội viên giảm nghèo bền vững.

Với sự quan tâm sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền xã Cao Sơn và sự nỗ lực không ngừng của 1.339 hội viên sinh hoạt tại 17 chi hội, phong trào nông dân xã Cao Sơn sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều kết quả ấn tượng trong năm 2026.