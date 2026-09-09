Phú Thọ: Hiện thực hóa khát vọng trở thành thủ phủ chăn nuôi tập trung

Bước chuyển dịch từ nhận thức đến hành động

Nhiều năm về trước, phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán và tự phát vốn là sinh kế quen thuộc của phần lớn hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, trước áp lực của dịch bệnh nguy hiểm và yêu cầu khắt khe về an toàn vệ sinh môi trường, mô hình chăn nuôi manh mún này ngày càng bộc lộ rõ những hạn chế, rủi ro lớn.

Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động nhằm xóa dần chăn nuôi nhỏ lẻ đã được ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ tăng cường đẩy mạnh. Sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành đã giúp tư duy sản xuất của người dân có bước chuyển biến rõ rệt. Những năm gần đây, tỷ lệ người dân chăn nuôi nhỏ lẻ ngày càng giảm, phản ánh nhận thức của bà con về chăn nuôi an toàn và hiệu quả đã được nâng lên rõ rệt.

Ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ tăng cường tuyên truyền, vận động người dân xóa dần chăn nuôi nhỏ lẻ. Ảnh: Thành Dân

Chăn nuôi tập trung theo hướng trang trại, gia trại đang được đánh giá là hướng đi tất yếu, thích ứng hiệu quả với nền sản xuất hiện đại. Mô hình này giúp công tác quản lý Nhà nước trở nên thuận lợi hơn, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất cho công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn dịch bệnh, xử lý chất thải triệt để và bảo vệ môi trường sinh thái.

Để phát triển chăn nuôi tập trung theo hướng bền vững, an toàn sinh học và nâng cao giá trị kinh tế, ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ xác định giải pháp cốt lõi là chủ động tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết khép kín, ứng dụng công nghệ cao gắn chặt với thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Việc xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro, ổn định giá bán nông sản trên thị trường mà còn tạo dựng uy tín đối với người tiêu dùng và khẳng định thương hiệu chăn nuôi địa phương.

Chăn nuôi tập trung theo hướng trang trại, gia trại đang được đánh giá là hướng đi tất yếu, thích ứng hiệu quả với nền sản xuất hiện đại. Ảnh: Thành Dân

Xác định chăn nuôi luôn phải đối mặt với thách thức về ô nhiễm môi trường, an toàn dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm, ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tiếp tục cơ cấu lại ngành hàng theo chuỗi sản phẩm, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến theo hướng bền vững.

Sản phẩm chăn nuôi của tỉnh Phú Thọ không chỉ hướng tới đáp ứng nguồn cung an toàn cho tiêu dùng nội địa mà còn phấn đấu đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe để phục vụ xuất khẩu. Quy mô chăn nuôi cũng được tính toán hợp lý nhằm chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, hạn chế tối đa rủi ro do thiên tai và dịch bệnh gây ra.

Bên cạnh việc phát triển các đối tượng vật nuôi chủ lực như lợn và gia cầm, ngành Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ cũng đề nghị các địa phương khuyến khích người dân chủ động mở rộng các mô hình chăn nuôi đặc sản như dê, ong mật, gà nhiều cựa, lợn rừng lai... Sự đa dạng hóa này vừa tận dụng tốt thế mạnh sinh thái của vùng đất trung du, vừa giúp người dân tăng cao thu nhập và đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Phú Thọ cũng đề nghị các địa phương khuyến khích người dân chủ động mở rộng các mô hình chăn nuôi đặc sản như dê, ong mật, gà nhiều cựa, lợn rừng lai... Ảnh: Thành Dân

Hướng tới mục tiêu tăng trưởng trên 5% năm 2026

Năm 2026, ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu tăng trưởng ngành chăn nuôi đạt trên 5%, hướng tới phát triển bền vững, tập trung và hiện đại. Tỉnh đặc biệt chú trọng phát triển các sản phẩm chăn nuôi đặc sản theo mô hình kinh tế tuần hoàn, từng bước chuyển đổi sang chăn nuôi hữu cơ gắn với phát triển du lịch sinh thái, thân thiện với môi trường nhằm tối đa hóa giá trị gia tăng.

Ông Hoàng Mạnh Thông, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Phú Thọ thông tin, tỉnh xác định nhiều giải pháp trọng tâm, trong đó ưu tiên hàng đầu là cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào chăn nuôi quy mô lớn và ứng dụng công nghệ cao, hướng tới mục tiêu tăng trưởng trên 5% trong năm 2026.

Phú Thọ đã trở thành bến đỗ của nhiều "ông lớn" trong ngành nông nghiệp như Tập đoàn Dabaco Việt Nam, Tập đoàn Hòa Phát, Tập đoàn C.P. Việt Nam. Ảnh: Hoà Phát

Nhờ chính sách thu hút đầu tư cởi mở, Phú Thọ đã trở thành bến đỗ của nhiều "ông lớn" trong ngành nông nghiệp như Tập đoàn Dabaco Việt Nam, Tập đoàn Hòa Phát, Tập đoàn C.P. Việt Nam… Sự hiện diện và đầu tư bài bản của các tập đoàn này đang đóng vai trò dẫn dắt, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển dịch từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang quy mô trang trại công nghiệp hiện đại trên địa bàn.

Với định hướng chiến lược rõ ràng, giải pháp đồng bộ cùng sự đồng lòng của chính quyền, người dân và doanh nghiệp, ngành chăn nuôi tỉnh Phú Thọ đang từng bước khẳng định thế và lực mới. Đây chính là nền tảng vững chắc để Phú Thọ bứt phá, sớm hiện thực hóa khát vọng trở thành thủ phủ của ngành chăn nuôi khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.