Phú Thọ: Du lịch bứt phá thu gần 13.700 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2026

Du lịch tăng trưởng ấn tượng

Trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh Phú Thọ đã đón khoảng 13,4 triệu lượt khách du lịch. So với cùng kỳ năm trước, lượng khách đến Phú Thọ đã tăng 10,29%. Trong đó, thị trường khách nội địa vẫn đóng vai trò chủ đạo với khoảng 12,94 triệu lượt; lượng khách quốc tế đạt 460.000 lượt khách.

Đáng chú ý, số lượng khách lựa chọn dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ước đạt hơn 4,16 triệu lượt. Trong đó, khách nội địa lưu trú đạt hơn 4,05 triệu lượt và lượng khách quốc tế lưu trú ước đạt hơn 108.500 lượt. Lượng khách lưu trú tăng trưởng ổn định đã đóng góp tích cực vào nguồn thu kinh tế chung của địa phương.

Trong 9 tháng năm 2026, tỉnh Phú Thọ đã đón khoảng 13,4 triệu lượt khách du lịch. Ảnh: Thành Dân

Đặc biệt, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch trong 9 tháng ước đạt gần 13.700 tỷ đồng. Con số này tăng 11,02% so với cùng kỳ năm trước và giúptỉnh hoàn thành 83,9% chỉ tiêu kế hoạch năm.

Tính riêng trong quý III/2026, ngành du lịch Phú Thọ đón 2,865 triệu lượt khách ghé thăm. Khách lưu trú trong quý III đạt 945.000 lượt, trong đó có 34.500 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch riêng trong quý này ước đạt trên 2.900 tỷ đồng, tăng trưởng 11,53% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lòng hồ Hoà Bình có khung cảnh hữu tình thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Ảnh: Thành Dân

Đa dạng hóa sản phẩm du lịch

Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh Phú Thọ đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phong phú. Công tác quảng bá, xúc tiến hình ảnh cũng như triển khai các chương trình kích cầu du lịch được triển khai đồng bộ và sâu rộng.

Các sản phẩm du lịch thế mạnh của tỉnh tiếp tục chứng minh sức thu hút mạnh mẽ đối với đông đảo du khách thập phương. Trong đó, các loại hình như du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng luôn giữ vị trí hàng đầu trong sự lựa chọn của du khách.

Du khách thích thú khi trải nghiệm chèo thuyền giữa lòng hồ Hoà Bình. Ảnh: Thành Dân

Bên cạnh đó, việc khai thác tối đa không gian phát triển sau hợp nhất đã mở ra nhiều tiềm năng và dư địa mới cho ngành du lịch địa phương. Điều kiện này giúp tỉnh Phú Thọ dễ dàng liên kết chuỗi các điểm đến, đồng thời xây dựng và hình thành các tuyến du lịch mới đầy hấp dẫn.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng trải nghiệm cho du khách

Cùng với việc đa dạng hóa sản phẩm, ngành du lịch Phú Thọ còn tích cực triển khai chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và tối ưu hóa trải nghiệm cho khách tham quan.

Các sản phẩm thổ cẩm được du khách ưa chuộng tại bản Lác, xã Mai Hạ. Ảnh: Thành Dân

Tỉnh Phú Thọ đã triển khai ứng dụng tích hợp bản đồ tương tác, tích hợp tính năng đặt dịch vụ trực tuyến và hệ thống thuyết minh đa ngôn ngữ. Các công nghệ này tạo điều kiện thuận lợi tối đa để du khách chủ động tìm kiếm thông tin, lên lộ trình và trải nghiệm các dịch vụ tại địa phương.

Ngoài ra, công tác tăng cường kết nối giữa các điểm đến, các doanh nghiệp lữ hành và cơ sở lưu trú trên địa bàn cũng được đẩy mạnh. Mối liên kết chặt chẽ trong chuỗi giá trị du lịch này góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp, trực tiếp thu hút du khách kéo dài thời gian lưu trú tại Phú Thọ; tạo nền tảng cho tỉnh hoàn thành các mục tiêu phát triển du lịch trong năm 2026.