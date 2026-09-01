Phú Thọ: Đánh thức tiềm năng cây dược liệu dưới tán rừng, hướng tới 8.000ha giai đoạn 2026 – 2030

Lợi thế tự nhiên và các mô hình dược liệu điểm

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ, địa phương sở hữu tài nguyên đất nông nghiệp rất phong phú, trong đó chủ yếu là đất trung du và miền núi. Đây là điều kiện tự nhiên hết sức thuận lợi để Phú Thọ đẩy mạnh phát triển các loại cây dược liệu, nhất là hướng đi phát triển cây dược liệu dưới tán rừng.

Hiện nay, bên cạnh các cây trồng chủ lực truyền thống, dược liệu được xác định là nhóm cây trồng có lợi thế đang được tỉnh khuyến khích mở rộng diện tích. Đáng chú ý, các loài dược liệu quý như xạ đen và cà gai leo đã được cấp văn bằng bảo hộ, gắn liền với định hướng bảo tồn tài nguyên và phát triển trồng dưới tán rừng.

Các loài dược liệu quý như xạ đen và cà gai leo đã được cấp văn bằng bảo hộ, gắn liền với định hướng bảo tồn tài nguyên và phát triển trồng dưới tán rừng. Ảnh: Thành Dân

Thực tế thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã xuất hiện nhiều mô hình trồng cây dược liệu tiêu biểu mang lại hiệu quả như: Mô hình trồng cây ba kích tại xã Yên Lập với quy mô 5,5 ha; mô hình trồng cây mạch môn, khôi tía, sa nhân tại xã Hương Cần với quy mô 3 ha; mô hình liên kết trồng cây xạ đen, cà gai leo giữa hợp tác xã và nông dân tại xã Yên Trị mở rộng quy mô lên tới 35ha.

Định hướng 8.000 ha dược liệu giai đoạn 2026 – 2030

Bước sang giai đoạn 2026 – 2030, tỉnh Phú Thọ xây dựng định hướng phát triển cây dược liệu theo từng vùng sinh thái cụ thể, bảo đảm phù hợp với điều kiện tự nhiên cũng như điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng. Chiến lược này gắn liền với nhiệm vụ bảo tồn, khai thác bền vững tài nguyên và gìn giữ nguồn gen dược liệu quý.

Mô hình trồng cà gai leo tại xã Yên Trị. Ảnh: Phước Sang

Mục tiêu cụ thể được đặt ra là đến cuối giai đoạn 2026 – 2030, diện tích trồng cây dược liệu trên toàn tỉnh Phú Thọ đạt khoảng 8.000ha. Trong đó, diện tích trồng dược liệu dưới tán rừng dự kiến đạt từ 1.500ha đến 2.000ha.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh Phú Thọ ưu tiên phát triển các loài cây dược liệu có giá trị kinh tế cao, bao gồm: Cà gai leo, trà hoa vàng, sa nhân, hà thủ ô, đương quy, giảo cổ lam, xạ đen, ba kích, linh chi, khôi nhung, gừng và nghệ.

Cùng với việc mở rộng diện tích, Phú Thọ đặc biệt chú trọng đến chất lượng và tính bền vững của ngành dược liệu. Tỉnh định hướng hình thành các vùng sản xuất dược liệu tập trung theo hướng hữu cơ hoặc sản xuất hữu cơ tại các khu vực có điều kiện thuận lợi, đặc biệt là không gian dưới tán rừng.

Tỉnh Phú Thọ sẽ tăng cường liên kết chặt chẽ giữa khâu trồng trọt với chế biến sâu. Ảnh: Nam Dương

Song song với đó, công tác đẩy mạnh xây dựng thương hiệu và chứng nhận chất lượng cho các sản phẩm dược liệu sẽ được tăng cường triển khai. Tỉnh Phú Thọ sẽ tăng cường liên kết chặt chẽ giữa khâu trồng trọt với chế biến sâu.

Đặc biệt, việc tích hợp phát triển vùng dược liệu với du lịch sinh thái và du lịch trải nghiệm sẽ là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao giá trị gia tăng, đảm bảo sự phát triển bền vững cho ngành dược liệu của tỉnh Phú Thọ.