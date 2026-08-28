Phú Thọ: Công nhận 15 sản phẩm đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh, nâng tầm giá trị nông sản địa phương

Kết quả đánh giá, phân hạng OCOP đợt 1 năm 2026

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã và đang khẳng định vai trò cốt lõi trong việc khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của các vùng quê, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế khu vực nông thôn. Trong đợt 1 năm 2026, công tác đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh được triển khai một cách bài bản, chặt chẽ và khách quan.

Theo Quyết định số 2774/QĐ-UBND vừa được UBND tỉnh Phú Thọ ban hành, toàn tỉnh đã có 15 sản phẩm chính thức được công nhận và cấp Giấy chứng nhận OCOP cấp tỉnh đạt hạng 3 sao và 4 sao. Kết quả này cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và sự vươn lên mạnh mẽ của các chủ thể sản xuất trên địa bàn.

Trong đợt 1 năm 2026, tỉnh Phú Thọ đã có 15 sản phẩm chính thức được công nhận và cấp Giấy chứng nhận OCOP cấp tỉnh đạt hạng 3 sao và 4 sao. Ảnh: Thành Dân

Cụ thể, trong số 15 sản phẩm được vinh danh lần này, có 6 sản phẩm xuất sắc đạt hạng 4 sao. Cấu trúc phân hạng ở nhóm 4 sao bao gồm 1 sản phẩm đã hoàn thành xuất sắc việc nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao và 5 sản phẩm qua quá trình kiểm tra đã được đánh giá, phân hạng lại theo đúng quy chuẩn.

Bên cạnh đó, đợt đánh giá lần này cũng ghi nhận sự trỗi dậy của các nhân tố mới với 9 sản phẩm được đánh giá, phân hạng lần đầu và đã xuất sắc đạt chuẩn OCOP hạng 3 sao. Sự xuất hiện của các sản phẩm lần đầu tham gia không chỉ khẳng định sức hút của chương trình OCOP mà còn phản ánh sự lan tỏa tích cực của phong trào phát triển nông sản chất lượng cao tại các địa phương.

Tăng cường quản lý chất lượng và sử dụng đúng biểu trưng OCOP

Một điểm đáng chú ý trong kết quả đợt 1 năm 2026 là sự phong phú và đa dạng về chủng loại của các sản phẩm OCOP được công nhận. Các sản phẩm này thuộc nhiều nhóm ngành hàng thiết yếu và có lợi thế phát triển lớn. Trong đó, nổi bật là các mặt hàng như thực phẩm chế biến từ chuối, các sản phẩm giàu dinh dưỡng từ nấm, sản phẩm chuối sấy dẻo đậm đà hương vị, cùng với dứa mật ngọt ngào... Sự đa dạng này chứng minh khả năng chế biến sâu và tư duy đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp, HTX.

Kết quả đợt 1 năm 2026 khẳng định sự phong phú và đa dạng về chủng loại của các sản phẩm OCOP được công nhận. Ảnh: Thành Dân

Đặc biệt, đơn vị gây ấn tượng mạnh trong đợt phân hạng lần này chính là sản phẩm "Chuối sấy Banaco xuất khẩu Dried Banana" đến từ Công ty Cổ phần công nghệ chế biến xuất khẩu Banaco. Nhờ vào sự kiên trì cải tiến chất lượng và nâng cao tiêu chuẩn sản xuất, sản phẩm đã chính thức được nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao.

Hội đồng đánh giá đã trao cho sản phẩm "Chuối sấy Banaco xuất khẩu Dried Banana" tổng điểm bình quân rất ấn tượng là 79,4 điểm. Đạt được mức điểm cao này không chỉ ghi nhận nỗ lực bền bỉ của Công ty Cổ phần công nghệ chế biến xuất khẩu Banaco mà còn thể hiện tiềm năng to lớn của sản phẩm trong việc chinh phục các thị trường xuất khẩu.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Phú Thọ đã quy định rõ giấy chứng nhận sản phẩm OCOP có giá trị trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Đây là khoảng thời gian để các đơn vị khẳng định thương hiệu, đồng thời tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm công bố kết quả và tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các chủ thể có sản phẩm đạt chuẩn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có nhiệm vụ hướng dẫn tỉ mỉ các chủ thể trong việc quản lý, sử dụng biểu trưng (logo) OCOP đúng quy định, tránh tình trạng lạm dụng hoặc sử dụng sai mục đích gây ảnh hưởng đến thương hiệu chung. Ảnh: Liên minh HTX Phú Thọ

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường có nhiệm vụ hướng dẫn tỉ mỉ các chủ thể trong việc quản lý, sử dụng biểu trưng (logo) OCOP đúng quy định, tránh tình trạng lạm dụng hoặc sử dụng sai mục đích gây ảnh hưởng đến thương hiệu chung; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm sau khi được cấp chứng nhận, đảm bảo các sản phẩm lưu thông trên thị trường luôn duy trì đúng các tiêu chuẩn đã đăng ký.

Đặc biệt, UBND tỉnh Phú Thọ đã đưa ra những định hướng và chỉ đạo sát sao đối với các địa phương cũng như các chủ thể sản xuất. Các bên được yêu cầu tiếp tục tập trung hoàn thiện sản phẩm, không ngừng nâng cao chất lượng, từ việc kiểm soát khâu nguyên liệu đầu vào đến cải tiến mẫu mã bao bì.

Bên cạnh đó, các địa phương cần đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến thương mại nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ. Việc chủ động kết nối, phát triển liên kết theo chuỗi giá trị được coi là giải pháp quan trọng giúp nông sản nâng cao sức cạnh tranh, góp phần nâng cao hiệu quả và đảm bảo tính bền vững lâu dài cho chương trình OCOP của tỉnh trong giai đoạn tới.