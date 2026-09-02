Phú Thọ: Công bố mở 07 tuyến luồng đường thủy nội địa địa phương vùng lòng hồ thủy điện Hoà Bình

Quy mô và thông số kỹ thuật của 07 tuyến luồng mới

Nhằm chuẩn hóa mạng lưới giao thông đường thủy, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông trên khu vực lòng hồ, UBND tỉnh Phú Thọ đã chính thức ký ban hành Quyết định số 2859/QĐ-UBND. Theo đó, tỉnh công bố mở 07 tuyến luồng đường thủy nội địa địa phương bao gồm: Hiền Lương, Vầy Nưa, Ngòi Hoa, Phúc Sạn, Đồng Nghê, Cao Sơn và Bình Thanh - Hồ thủy điện Hòa Bình.

Việc chính thức đưa các tuyến luồng này vào vận hành khai thác không chỉ đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về giao thông vận tải thủy mà còn tạo hành lang pháp lý minh bạch. Điều này giúp các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, du lịch cũng như hàng hóa hoạt động an toàn, thuận lợi và tuân thủ đúng quy định.

Tỉnh Phú Thọ công bố mở 07 tuyến luồng đường thủy nội địa địa phương bao gồm: Hiền Lương, Vầy Nưa, Ngòi Hoa, Phúc Sạn, Đồng Nghê, Cao Sơn và Bình Thanh - Hồ thủy điện Hòa Bình. Ảnh: Thành Dân

Theo Quyết định 2859/QĐ-UBND, tổng chiều dài của 07 tuyến luồng đường thủy vừa công bố đạt hơn 50km, trải rộng qua địa phận nhiều xã khu vực vùng lòng hồ Hoà Bình. Mỗi tuyến luồng đều được xác định rõ ràng về tọa độ điểm đầu, điểm cuối, cấp kỹ thuật cũng như các chỉ số về chiều rộng, chiều sâu và bán kính cong.

Cụ thể, tuyến Hiền Lương có chiều dài 6,901km (từ km0+00 đến km6+901), nằm trọn trên địa phận xã Đà Bắc (điểm đầu tọa độ X = 2301435,004, Y = 423272,238; điểm kết thúc tọa độ X = 2307189,476, Y = 420212,627). Tuyến đạt cấp kỹ thuật đường thủy nội địa cấp III với chiều rộng luồng B > 40m, chiều sâu H > 2,8m và bán kính cong nhỏ nhất R = 350m.

Tuyến Vầy Nưa dài 4,169km (từ km0+00 đến km4+169) thuộc địa phận xã Tiền Phong (điểm đầu tọa độ X = 2299484,695, Y = 420103,149; điểm kết thúc tọa độ X = 2303021,645, Y = 417959,613). Tuyến đạt cấp kỹ thuật cấp III với chiều rộng B > 40m, chiều sâu H > 2,8m, bán kính cong nhỏ nhất R = 350m.

Tuyến Ngòi Hoa là tuyến luồng dài nhất trong đợt này với 11,626km (từ km0+00 đến km11+626), thuộc địa phận xã Mường Hoa (điểm đầu tọa độ X = 2295567,146, Y = 410069,483; điểm kết thúc tọa độ X = 2291747,432, Y = 419284,088). Tuyến đạt cấp kỹ thuật cấp III, trong đó có một số đoạn hạn chế kỹ thuật như bán kính cong đoạn km7+800 - km11+400 (Rmin = 160m) và chiều rộng khoang thông thuyền tại km10+615 (Btt = 32m).

Tổng chiều dài của 07 tuyến luồng đường thủy vừa công bố đạt hơn 50km, trải rộng qua địa phận nhiều xã khu vực vùng lòng hồ Hoà Bình. Ảnh: Thành Dân

Tuyến Phúc Sạn dài 4,648km (từ km0+00 đến km4+648) trên địa phận xã Tân Mai (điểm đầu tọa độ X = 2296763,238, Y = 403889,448; điểm kết thúc tọa độ X = 2296590,926, Y = 399968,171). Tuyến đạt cấp kỹ thuật cấp III, chiều rộng B > 40m, chiều sâu H > 2,8m và bán kính cong R = 350m.

Tuyến Đồng Nghê dài 5,577km (từ km0+00 đến km5+577) thuộc địa phận xã Đức Nhàn (điểm đầu tọa độ X = 2326657,172, Y = 382117,407; điểm kết thúc tọa độ X = 2331839,729, Y = 380586,007). Tuyến đạt cấp kỹ thuật cấp IV, chiều rộng B > 30m, chiều sâu H > 2,3m và bán kính cong R = 150m.

Tuyến Cao Sơn dài 9,585km (từ km0+00 đến km9+585), nối từ xã Tiền Phong (điểm đầu tọa độ X = 2301434,481, Y = 405961,514) đến xã Quy Đức (điểm kết thúc tọa độ X = 2309062,966, Y = 408955,123). Tuyến đạt cấp kỹ thuật cấp IV, chiều rộng B > 30m, chiều sâu H > 2,3m, bán kính cong R = 150m.

Tuyến Bình Thanh dài 7,785km (từ km0+00 đến km7+785) thuộc xã Thung Nai (điểm đầu tọa độ X = 2297213,853, Y = 414888,179; điểm kết thúc tọa độ X = 2296231,311, Y = 421914,682). Tuyến phân cấp hỗn hợp: đoạn km0+00 - km4+400 đạt cấp III (B > 40m, H > 2,8m, R = 350m); đoạn km4+400 - km7+785 đạt cấp IV (B > 30m, H > 2,3m), riêng đoạn km5+100 - km7+785 có hạn chế bán kính cong (Rmin = 65m).

Việc mở 07 tuyến luồng đường thủy nội địa địa phương này sẽ tạo động lực lớn, thúc đẩy phát triển giao thương, du lịch lòng hồ Thủy điện Hòa Bình một cách bền vững và an toàn. Ảnh: Thành Dân

Tăng cường công tác siết chặt quản lý và đảm bảo an toàn

Để các tuyến luồng vận hành an toàn, đúng quy định, UBND tỉnh Phú Thọ đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn. Theo đó, UBND các xã: Đà Bắc, Tiền Phong, Mường Hoa, Tân Mai, Đức Nhàn, Thung Nai, Quy Đức được giao nhiệm vụ trực tiếp kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật giao thông đường thủy nội địa đối với mọi tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên địa bàn quản lý.

Đồng thời, các địa phương có thẩm quyền xử lý nghiêm hoặc kiến nghị cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh về cơ sở pháp lý cũng như các nội dung kỹ thuật đã trình phê duyệt.

Việc chính thức mở 07 tuyến luồng đường thủy nội địa địa phương này được kì vọng sẽ tạo động lực lớn, thúc đẩy phát triển giao thương, du lịch lòng hồ Thủy điện Hòa Bình một cách bền vững và an toàn trong thời gian tới.