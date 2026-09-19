Phú Thọ: Chuyển đổi số ngành đăng kiểm, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm

Số hóa quy trình, hiện đại hóa công tác kiểm định

Thực hiện chủ trương chuyển đổi số của Chính phủ và ngành Xây dựng, hệ thống đăng kiểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang tích cực ứng dụng công nghệ số, từng bước hiện đại hóa quy trình kiểm định phương tiện, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả phục vụ.

Hiện tỉnh Phú Thọ có 14 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động, các trung tâm đã từng bước số hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ. Người dân và doanh nghiệp giờ đây có thể chủ động đặt lịch đăng kiểm trực tuyến, số hóa hồ sơ, thực hiện thanh toán điện tử và nhận kết quả qua môi trường số. Đồng thời, các đơn vị chủ động kết nối, chia sẻ dữ liệu liên thông với các cơ quan quản lý Nhà nước theo đúng quy định.

Hiện tỉnh Phú Thọ có 14 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động, các trung tâm đã từng bước số hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ. Ảnh: Thành Dân

Đặc biệt, nhằm triển khai cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử theo Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các cơ sở đăng kiểm đã nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu và cập nhật phần mềm chuyên ngành.

Việc bảo đảm kết nối đồng bộ với hệ thống của Cục Đăng kiểm Việt Nam và chuyển đổi từ quản lý giấy tờ truyền thống sang môi trường điện tử đã góp phần giảm chi phí, cắt giảm thủ tục trung gian và tối ưu hóa hiệu quả quản lý.

Cụ thể, có 14/14 Trung tâm đăng kiểm của tỉnh Phú Thọ triển khai số hóa toàn diện quy trình, cấp ~96.500 Giấy chứng nhận điện tử trong 6 tháng đầu năm 2026. Đồng thời áp dụng chữ ký số, dấu số và phát hành kết quả trực tuyến.

Giấy chứng nhận kiểm định điện tử hiện được phát hành hoàn toàn bằng chữ ký số và dấu số tại Trung tâm Đăng kiểm và Đào tạo lái xe hạng A1 28 - 01S. Ảnh: Thành Dân

Thuận tiện, công khai và minh bạch

Ghi nhận tại Trung tâm Đăng kiểm và Đào tạo lái xe hạng A1 28 - 01S (phường Thống Nhất), giấy chứng nhận kiểm định điện tử hiện được phát hành hoàn toàn bằng chữ ký số và dấu số. Chủ phương tiện chỉ nhận bản giấy khi có nhu cầu thực sự.

Khi cần bản giấy, chứng nhận sẽ được in trực tiếp từ phần mềm quản lý thay cho việc sử dụng phôi giấy in sẵn như trước. Quy trình tiếp nhận, hướng dẫn được thực hiện công khai, chuyên nghiệp; các thủ tục hành chính cùng mức thu phí, lệ phí được niêm yết rõ ràng, tạo sự thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Anh Nguyễn Trung Kiên (tổ 14, phường Thống Nhất) chia sẻ: "Tôi làm nghề lái xe taxi, khi đến đăng kiểm tại Trung tâm Đăng kiểm và Đào tạo lái xe hạng A1 28 – 01S rất thuận tiện, không phải chen chúc, chờ đợi mất nhiều thời gian như trước đây. Việc thanh toán cũng rất dễ dàng vì chỉ cần chuyển khoản là xong, mọi quy trình đều rất thuận lợi".

Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đăng kiểm và Đào tạo lái xe hạng A1 28 – 01S cho biết: “Chuyển đổi số không đơn thuần là đưa một số thủ tục lên môi trường trực tuyến, mà quan trọng hơn là thay đổi phương thức quản lý và phục vụ, lấy sự thuận tiện, minh bạch và hiệu quả làm mục tiêu. Đặc biệt, việc số hóa giúp tiết kiệm thời gian, giảm các khâu trung gian và chủ động hơn trong quá trình đăng kiểm”.

Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ đã tăng cường chỉ đạo rà soát, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và xử lý hồ sơ hoàn toàn trên môi trường điện tử. Ảnh: Thành Dân

Theo Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ, Sở đã tăng cường chỉ đạo rà soát, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và xử lý hồ sơ hoàn toàn trên môi trường điện tử. Công nghệ số cũng được ứng dụng rộng rãi trong quản lý phương tiện, giám sát hoạt động kiểm định và khai thác dữ liệu quản lý Nhà nước.

Đồng thời, các trung tâm chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số và chuyên môn cho đội ngũ đăng kiểm viên nhằm đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Sự chủ động ứng dụng công nghệ đã mang lại những chuyển biến rõ nét cho hệ thống đăng kiểm Phú Thọ. Các dây chuyền kiểm định vận hành ổn định, mặt bằng sân bãi sắp xếp hợp lý, đáp ứng nhu cầu kiểm định của xã hội và hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc cục bộ.

Các dây chuyền kiểm định vận hành ổn định, mặt bằng sân bãi sắp xếp hợp lý, đáp ứng nhu cầu kiểm định của xã hội và hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc cục bộ. Ảnh: Thành Dân

Thời gian tới, ngành đăng kiểm Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số đồng bộ, hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Trọng tâm là hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm kết nối thông suốt với Cục Đăng kiểm Việt Nam và các cơ sở dữ liệu quốc gia; nâng cấp phần mềm quản lý, mở rộng ứng dụng chữ ký số và hồ sơ điện tử trong quy trình kiểm định.

Cùng với việc hiện đại hóa dây chuyền và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, các trung tâm đăng kiểm sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai minh bạch chi phí và tích cực hướng dẫn người dân tra cứu giấy chứng nhận điện tử. Qua đó, từng bước xây dựng hệ thống đăng kiểm chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chuyển đổi số của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn mới.