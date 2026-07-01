Phú Thọ chính thức ghi tên vào nhóm 9 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số

Vượt qua thách thức, khẳng định bản lĩnh điều hành

Bước vào năm 2026, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tỉnh Phú Thọ đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ trong bối cảnh bộ máy mới vừa vận hành, vừa phải đảm bảo thông suốt, hiệu quả. Không chỉ vậy, những ảnh hưởng từ kinh tế toàn cầu như căng thẳng địa chính trị Trung Đông gây đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí năng lượng và logistics tăng cao, cùng sự suy giảm cầu xuất khẩu đã tạo áp lực cực lớn lên khu vực sản xuất, kinh doanh.

Ngay tại địa phương, những nút thắt về giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng, tình trạng thiếu hụt lao động kỹ thuật tay nghề cao hay những lúng túng bước đầu khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là những bài toán nan giải đặt ra cho chính quyền tỉnh Phú Thọ.

Tại Kỳ họp thứ Ba - HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm 2026 của tỉnh Phú Thọ. Ảnh: CTTĐT Phú Thọ.

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao của Trung ương, sự quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ và sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân, Phú Thọ đã biến thách thức thành phép thử để khẳng định năng lực quản trị hiện đại.

Cụ thể, tăng trưởng GRDP của tỉnh Phú Thọ trong 6 tháng đầu năm đạt 10,18%. Tốc độ tăng trưởng có sự bứt phá mạnh mẽ theo xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I đạt 9,15%, quý II vọt lên 10,95%), giúp tỉnh xuất sắc đứng thứ 7 cả nước và dẫn đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Kết quả này đã vượt mục tiêu Chính phủ giao và đạt đúng kịch bản tăng trưởng đề ra.

Về Công nghiệp - xây dựng tăng 14,89% (riêng công nghiệp tăng 15,94%), tiếp tục đóng vai trò là trụ cột và động lực tăng trưởng chủ yếu; lĩnh vực dịch vụ phục hồi khá, đạt mức tăng 7,58%; kim ngạch xuất khẩu chạm mốc 22,04 tỷ USD; ngành nông nghiệp giữ vững đà ổn định với mức tăng trưởng 3,6%.

Tính đến ngày 29/6, tổng thu ngân sách Nhà nước của tỉnh Phú Thọ đạt 34,6 nghìn tỷ đồng, đạt gần 60% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 18,4% so với cùng kỳ. Trong đó, điểm sáng là thu nội địa đạt gần 31,5 nghìn tỷ đồng (tăng 20,8%), khẳng định sức nội sinh bền vững của nền kinh tế địa phương.

Tính đến ngày 29/6, tổng thu ngân sách Nhà nước của tỉnh Phú Thọ đạt 34,6 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Thành Dân

Bên cạnh đó, điểm nghẽn giải ngân vốn đầu tư công cũng được khơi thông linh hoạt. Tỷ lệ giải ngân đến ngày 29/6/2026 đạt 35,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, vượt trội so với mức trung bình chung 29,7% của cả nước.

Điểm đến hấp dẫn của các dự án bán dẫn, công nghệ cao

Một trong những thành tựu đột phá nhất của Phú Thọ trong 6 tháng qua nằm ở công tác thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Địa phương đã thu hút được gần 1,8 tỷ USD vốn FDI, tăng gấp 4,9 lần so với cùng kỳ và chính thức vượt kế hoạch của cả năm 2026. Vốn đầu tư trong nước cũng đạt trên 700 triệu USD, cùng với số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh 29,1%.

Đáng chú ý, Phú Thọ đã lọt vào tầm ngắm của các tập đoàn toàn cầu bằng việc đón nhận các siêu dự án công nghệ cao, tiêu biểu như: Dự án mở rộng sản xuất thiết bị điện tử của Tập đoàn BYD (Trung Quốc) với tổng vốn đầu tư khoảng 500 triệu USD; dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang (Nhật Bản) có quy mô khoảng 500 triệu USD.

Việc đẩy nhanh hoàn thiện Khu công nghiệp Bình Phú sẽ thu hút được các doanh nghiệp FDI đến đầu tư. Ảnh: Thành Dân

Những dự án thuộc lĩnh vực linh kiện điện tử, bán dẫn này hoàn toàn phù hợp với định hướng dịch chuyển cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tạo việc làm chuyên môn cao và đưa Phú Thọ tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu.

Để có được kết quả này, tỉnh Phú Thọ đã không ngừng cải thiện mạnh mẽ chất lượng điều hành kinh tế. Minh chứng rõ ràng nhất là việc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) xếp Phú Thọ vào Top 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước năm 2025 (PCI). Tỉnh cũng đứng thứ hai toàn quốc về chỉ số Tiếp cận đất đai và thuộc nhóm dẫn đầu về Chính quyền kiến tạo, Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Đặc biệt, việc thí điểm thành công cơ chế "Luồng xanh 24 giờ" và "Luồng xanh 50%" giải quyết thủ tục hành chính (đã áp dụng cho 76 dự án và nhóm dự án tính đến tháng 6/2026) cùng mô hình "Cafe doanh nhân sáng thứ 6" đã tạo ra một môi trường đầu tư thông thoáng, thấu hiểu và đồng hành thực chất cùng doanh nghiệp.

Không chỉ tập trung vào các con số tăng trưởng kinh tế, Phú Thọ còn thể hiện tầm nhìn chiến lược khi quy hoạch phát triển không gian hài hòa giữa 3 khu vực: Phú Thọ - Hòa Bình - Vĩnh Phúc.

Tuyến đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Thành Dân

Tại khu vực Phú Thọ trước đây, tỉnh Phú Thọ đã chấp thuận chủ trương đầu tư 3 khu công nghiệp mới là Trung Hà II, Đoan Hùng và Phù Ninh, chuẩn bị sẵn quỹ đất sạch đón nhà đầu tư.

Tại khu vực Vĩnh Phúc: Khởi công KCN Phúc Yên, đẩy nhanh tiến độ các nút giao IC2, IC5 và phấn đấu thông xe toàn tuyến đường song hành đường sắt Hà Nội - Lào Cai (đoạn Vĩnh Yên đến cầu Hạc Trì) trước Tết Nguyên đán 2026.

Tại khu vực Hòa Bình: Đẩy mạnh kết nối liên vùng thông qua các dự án giao thông trọng điểm như tuyến Việt Trì - Hòa Bình, cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, tuyến liên kết Hòa Bình - Hà Nội, khẩn trương chuẩn bị đầu tư Cầu Hòa Bình 6; đồng thời thu hút dự án công nghệ cao 500 triệu USD của Tập đoàn Meiko nhằm mở rộng không gian phát triển phía Tây.

Song song với kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục là điểm sáng. Tỉnh tổ chức thành công Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026. Giáo dục Phú Thọ tiếp tục giữ vững vị thế top đầu cả nước khi tỷ lệ học sinh đạt giải quốc gia đạt 83,88% (xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố).

An sinh xã hội được đảm bảo tối đa khi giải quyết việc làm cho 36,8 nghìn lao động, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,68%. Ảnh: Thành Dân

An sinh xã hội được đảm bảo tối đa khi giải quyết việc làm cho 36,8 nghìn lao động, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,68%. Đặc biệt, chương trình phát triển nhà ở xã hội mang tính nhân văn sâu sắc đang được tăng tốc triển khai với 16 dự án quy mô lên tới 13.231 căn hộ.

