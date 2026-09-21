Phú Thọ: Cắt giảm 30% dự án, tập trung vốn vào các công trình trọng điểm

Tăng quy mô, siết số lượng

Theo phương án Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Phú Thọ dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư công đạt 137.035,301 tỷ đồng. Trong cơ cấu này, nguồn vốn ngân sách địa phương chiếm tỷ trọng chủ đạo với 119.084,251 tỷ đồng.

Dù quy mô nguồn vốn tăng khoảng 27% so với giai đoạn 2021 - 2025, nhưng đáng chú ý là số lượng dự án dự kiến sẽ được cắt giảm tối thiểu 30% so với nhiệm kỳ trước. Việc “tăng vốn, giảm dự án” cho thấy sự chuyển dịch quan trọng trong định hướng phân bổ nguồn lực của địa phương. Thay vì chia nhỏ nguồn vốn cho quá nhiều công trình, Phú Thọ lựa chọn dồn lực cho các công trình trọng điểm, có tính liên vùng, liên xã và có khả năng tạo động lực lan tỏa lớn.

Tuyến đường nối từ Quốc lộ 6 đi Độc Lập, Đú Sáng cũ kết nối đường Quốc lộ 12B đang được gấp rút hoàn thiện. Ảnh: Thành Dân

Định hướng này vừa phù hợp với yêu cầu quản trị trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vừa tăng cường phân cấp, phân quyền cho cấp xã. Nhờ đó, vốn đầu tư công sẽ thực sự phát huy vai trò dẫn dắt và kích hoạt các nguồn lực xã hội, tạo không gian phát triển mới và từng bước cải thiện hạ tầng kỹ thuật, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Thực tế triển khai tại các địa phương, giải phóng mặt bằng luôn là yếu tố then chốt ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân. Nhiều dự án không thiếu vốn nhưng vẫn nằm trên giấy chỉ vì chậm bàn giao mặt bằng, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Để công tác giải phóng mặt bằng đạt hiệu quả cao, tỉnh Phú Thọ định hướng gắn trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu với tiến độ dự án; coi việc chuẩn bị mặt bằng sạch là điều kiện tiên quyết trước khi quyết định bố trí nguồn vốn.

Bên cạnh mặt bằng, phương án cân đối nguồn thu cũng đặt ra nhiều thách thức. Trong giai đoạn 2026 - 2030, nguồn thu từ đất của tỉnh Phú Thọ dự kiến đạt 80.433 tỷ đồng, chiếm tới hơn 67% cơ cấu vốn ngân sách địa phương. Tính trung bình, số thu từ đất tăng khoảng 10%/năm (lấy năm 2026 làm gốc), nghĩa là giai đoạn 2027 - 2030 cần tạo ra hơn 67.000 tỷ đồng.

Số lượng dự án dự kiến sẽ được cắt giảm tối thiểu 30% so với nhiệm kỳ trước. Ảnh: Thành Dân

Siết chặt tài chính, thay đổi thước đo hiệu quả

Điểm nổi bật trong kế hoạch trung hạn 2026 - 2030 của tỉnh Phú Thọ là quyết tâm không dồn gánh nặng nợ nần hay nghĩa vụ đầu tư sang nhiệm kỳ sau. Tỉnh dự kiến dành 12.355 tỷ đồng để hoàn thành 473 dự án chuyển tiếp. Nhờ đó, số vốn dự kiến phải chuyển sang giai đoạn 2031 - 2035 giảm xuống chỉ còn khoảng 865 tỷ đồng.

Đối với 63 dự án chuyển tiếp đã quá thời gian bố trí vốn theo quy định, địa phương sẽ rà soát tỉ mỉ từng trường hợp, làm rõ nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan và làm rõ trách nhiệm của từng chủ đầu tư trước khi xem xét bố trí vốn tiếp.

Bên cạnh đó, việc điều hòa dòng vốn cũng được ưu tiên đặc biệt, toàn tỉnh Phú Thọ còn hơn 6.000 tỷ đồng, tương đương 5,7% nguồn vốn chưa giải ngân. Tỉnh sẽ sớm rà soát các dự án đã hoàn thành để thu hồi, điều chuyển vốn sang các công trình chuyển tiếp có tiến độ thi công tốt.

Tỉnh Phú Thọ dự kiến dành 12.355 tỷ đồng để hoàn thành 473 dự án chuyển tiếp. Ảnh: Thành Dân

Đáng chú ý, tư duy đánh giá đầu tư công tại Phú Thọ đang có sự thay đổi căn bản. Tỷ lệ giải ngân không còn là thước đo duy nhất. Một công trình giải ngân 100% vốn nhưng khi đưa vào vận hành lại kém hiệu quả thì vẫn bị coi là chưa đạt mục tiêu.

Phú Thọ chuyển hướng sang đánh giá toàn diện hiệu quả sau đầu tư như: Công năng khai thác ra sao, đóng góp thế nào vào kết nối hạ tầng, khả năng tạo nguồn thu ngân sách, việc làm và chất lượng đời sống của người dân.

Với quy mô hơn 137 nghìn tỷ đồng, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 được kỳ vọng giúp tỉnh Phú Thọ phát triển hạ tầng đồng bộ, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho giai đoạn mới.