Phú Thọ: Cảnh báo khẩn cấp nguy cơ lũ quét và sạt lở đất diện rộng
29/06/2026 10:02 GMT +7
Chiều 28/6, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Phú Thọ vừa ban hành bản tin cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở và sụt lún đất trên địa bàn tỉnh sau chuỗi ngày mưa lớn kéo dài, mô hình độ ẩm đất nhiều nơi đã đạt trạng thái bão hòa.
Mưa lớn có thể tái diễn, cảnh báo nguy cơ thiên tai trong đêm
Theo ghi nhận từ cơ quan khí tượng thủy văn tỉnh Phú Thọ, chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ chiều ngày 28/6 (từ 14 giờ đến 17 giờ cùng ngày), trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã hứng chịu những trận mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại một số điểm đáng báo động.
Cụ thể, tại trạm Xuân Phong (xã Cao Phong) lượng mưa lên tới 44,4mm; trạm Cao Phong (xã Cao Phong) ghi nhận 20,8mm; Xã Pà Cò ghi nhận mức 24,2mm; trạm Tây Phong (xã Mường Thàng) đạt 23,8mm.
Đáng chú ý, phân tích từ mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực thuộc tỉnh Phú Thọ hiện tại đã gần bão hòa (đạt trên 80%) hoặc thậm chí đã đạt trạng thái bão hòa hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa với việc đất đã "no nước", mất đi độ kết dính cần thiết và cực kỳ dễ bị sạt trượt khi có tác động thêm từ lượng mưa mới.
Cơ quan chức năng nhận định, diễn biến thời tiết trong thời gian tới vẫn chưa có dấu hiệu ổn định. Cụ thể, trong tối và đêm ngày 28/6, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được dự báo sẽ tiếp tục có mưa lớn. Lượng mưa tích lũy phổ biến dao động từ 10 - 40mm, đặc biệt có những nơi cục bộ có thể vượt trên 60mm.
Với lượng mưa bồi thêm này, nguy cơ xảy ra các loại hình thiên tai nguy hiểm là rất cao. Lũ quét có nguy cơ cao xảy ra trên các con sông, suối nhỏ ở vùng núi; Sạt lở đất đe dọa trực tiếp các khu vực sườn dốc, ta luy dương; Sụt lún đất có nguy cơ cao xuất hiện ngay tại các khu dân cư.
Người dân cần chủ động ứng phó để bảo vệ tính mạng, tài sản
Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai Phú Thọ cảnh báo, các hiện tượng lũ quét và sạt lở đất hoàn toàn có thể gây ra những tác động vô cùng xấu đến môi trường. Nguy hiểm hơn, thiên tai có thể uy hiếp trực tiếp đến tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm hư hỏng các công trình dân sinh và gây thiệt hại nặng nề đối với các hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương.
Trước tình hình thiên tai có diễn biến khó lường, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân, đặc biệt là những hộ dân đang sinh sống tại các khu vực vùng núi, ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở cao cần hết sức nâng cao cảnh giác.
Người dân cần chú ý theo dõi chặt chẽ các thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết cực đoan được cập nhật liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, mỗi gia đình cần chủ động sẵn sàng các biện pháp sơ tán, di dời người và tài sản đến nơi an toàn khi có dấu hiệu bất thường, tuyệt đối không chủ quan trước thiên tai để đảm bảo an toàn cao nhất về người và của.
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