Phú Thọ: Cảnh báo khẩn cấp nguy cơ lũ quét và sạt lở đất đe dọa nhiều khu dân cư

Mưa lớn kéo dài, đất đã đạt trạng thái bão hòa

Theo số liệu ghi nhận, trong vòng 24 giờ qua (tính từ 15 giờ ngày 7/7 đến 15 giờ ngày 8/7), địa bàn tỉnh Phú Thọ đã liên tục xuất hiện các trận mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa lớn nhất được ghi nhận tại Thạch Kiệt (Tân Sơn) lên tới 150,2mm. Cùng với đó, nhiều địa phương khác cũng hứng chịu lượng mưa đáng kể như: Mi Hòa (Dũng Tiến) 72,2mm; Tân Minh (Cao Sơn) 71,4mm; Phúc Khánh (Thượng Long) 67,4mm và Yên Trị là 61,8mm. Các khu vực khác như Hợp Thịnh, Cun Pheo (Pà Cò), Thanh Hà, Ban Hàng Đồi (An Nghĩa) cũng ghi nhận lượng mưa dao động từ trên 44mm đến hơn 46mm.

Mưa lũ khiến kết cấu đất đá yếu, khả năng ngậm nước không còn, chực chờ nguy cơ trượt lở. Ảnh: CAX Cao Sơn

Đáng lo ngại hơn, mô hình độ ẩm đất hiện tại cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Phú Thọ đất đã đạt trạng thái bão hòa, hoặc gần bão hòa với tỷ lệ trên 80%. Điều này đồng nghĩa với việc kết cấu đất đá yếu, khả năng ngậm nước không còn, chực chờ nguy cơ trượt lở.

Cơ quan khí tượng dự báo, trong 3 đến 6 giờ tới, khu vực các xã, phường trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy từ 10-30mm, cục bộ có những nơi lượng mưa sẽ vượt mức 50mm.

Hậu quả của đợt mưa này có thể dẫn đến lũ quét trên các sông, suối nhỏ ở vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại các khu vực thôn, xóm, bản, khu, tổ dân phố thuộc các xã, phường trong tỉnh. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Phú Thọ đã ban hành cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở và sụt lún đất ở mức Cấp 1.

Để người dân chủ động phòng tránh, cơ quan chức năng đã khoanh vùng các địa điểm có nguy cơ sạt lở, sụt lún cao nhất. Ảnh: CAX Cao Sơn

Những hiện tượng thiên tai này có thể gây tác động xấu đến môi trường và đặc biệt là uy hiếp trực tiếp đến tính mạng của người dân. Bên cạnh đó, tình trạng sạt lở có thể gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm gián đoạn quá trình di chuyển của các phương tiện, đồng thời phá hủy các công trình dân sinh và gây thiệt hại nặng nề cho các hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội tại địa phương.

Các điểm nóng cần đặc biệt lưu ý

Để người dân chủ động phòng tránh, cơ quan chức năng đã khoanh vùng các địa điểm có nguy cơ sạt lở, sụt lún cao nhất trong 6 giờ tới. Dưới đây là danh sách chi tiết các điểm nóng:

Phường/Xã Địa điểm đặc biệt chú ý Cao Sơn Khu khai thác đất, xóm Tân Minh, taluy đường tỉnh 433, Taluy tỉnh lộ 344 Km 24+800... Dũng Tiến Xóm Bãi Khoai, khu vực có kết cấu đất đá kém, xóm Má Mư, xóm Vọ, các công trình đang thi công, xóm Thượng, xóm Dăm, xóm Nuông, phó Mỵ Thanh... Tân Sơn Suối Nhạ, Khu Hòa, Sạt lở đồi (Thôn Lóng 1) Thượng Long Các khu vực có kết cấu đất đá kém ổn định, các công trình xung yếu, các công trình đang xây dựng... Yên Trị Xóm Rộc, Liên Hợp, Đại Đồng, Đồng Tâm, Ao Hay, Thanh Bình, Đôi Tân, khu Đồi, tuyến đường xóm Rộc, tuyến đường xóm Thanh Bình đi Phú Sơn (Ninh Bình), tuyến đường nội đồng từ nhà ông Nhu đi đồng Cây Sung, xóm Mềm Liên Kết...

Trước tình hình thời tiết cực đoan, chính quyền địa phương và người dân, đặc biệt là những hộ dân sinh sống tại khu vực có độ dốc cao, ven sông suối và các khu vực đã được điểm tên, cần theo dõi sát sao các bản tin dự báo tiếp theo và sẵn sàng phương án sơ tán khi có dấu hiệu bất thường.