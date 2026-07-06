Phú Thọ: Bứt phá năng lực cạnh tranh nông sản nhờ phát triển hệ thống logistics hiện đại

Định hình lại các vùng sản xuất, khơi thông dòng chảy nông sản

Nhằm cụ thể hóa Quyết định số 2152/QĐ-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Phú Thọ đang chủ động đi trước một bước, xây dựng các chuỗi liên kết giá trị nông sản bền vững dựa trên nền tảng hạ tầng logistics đồng bộ.

Tại văn bản số 11500/UBND-NN5, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành và địa phương nhằm hiện thực hóa mục tiêu nâng cao giá trị cho nông sản địa phương. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đóng vai trò hạt nhân chỉ đạo.

Tỉnh Phú Thọ khuyến khích tổ chức lại sản xuất theo mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp nhằm bảo đảm nguồn cung nông sản ổn định. Ảnh: Thành Dân

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ sẽ chủ trì rà soát, điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông, lâm, thủy sản của tỉnh gắn liền với hạ tầng logistics. Việc điều chỉnh này đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển các ngành hàng chủ lực, các vùng sản xuất tập trung và nhu cầu thực tế của thị trường.

Đồng thời, tiến hành đánh giá toàn diện năng lực cung cấp dịch vụ logistics đối với các mặt hàng nông sản chủ lực. Từ đó, đề xuất bổ sung các trung tâm logistics nông sản, điểm tập kết, sơ chế và bảo quản trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tỉnh Phú Thọ khuyến khích tổ chức lại sản xuất theo mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX) liên kết với doanh nghiệp nhằm bảo đảm nguồn cung nông sản ổn định, đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành

Để hệ thống logistics vận hành thông suốt, UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Sở Xây dựng chịu trách nhiệm phối hợp rà soát, tích hợp nội dung phát triển hạ tầng logistics nông sản vào các quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển hạ tầng chung của tỉnh ; hướng dẫn các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng công trình logistics nông sản.

Sở Công thương Phú Thọ sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX tích cực ứng dụng thương mại điện tử và tiếp cận các kênh phân phối hiện đại. Ảnh: Mơ Bùi

Sở Công Thương thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ. Đặc biệt, sở sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX tích cực ứng dụng thương mại điện tử và tiếp cận các kênh phân phối hiện đại.

Sở Khoa học và Công nghệ tập trung tham mưu các nhiệm vụ khoa học công nghệ phục vụ logistics nông sản; hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới trong bảo quản, chế biến, chuyển đổi số và bảo vệ tài sản trí tuệ của các sản phẩm chủ lực.

Bên cạnh đó, Liên minh HTX tỉnh và Hội Nông dân tỉnh cũng được giao chỉ tiêu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên và các HTX chủ động tham gia vào chuỗi liên kết, áp dụng quy trình sản xuất an toàn đáp ứng tiêu chuẩn thị trường.

Tại cấp địa phương, UBND các xã, phường được giao nhiệm vụ tăng cường phổ biến chính sách, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về vai trò cốt lõi của logistics.

Các địa phương cần hướng dẫn người dân tổ chức sản xuất theo hướng hình thành vùng nguyên liệu tập trung; khuyến khích phát triển tổ hợp tác, HTX liên kết thu mua, sơ chế thông qua hệ thống logistics. Ảnh: Thành Dân

Các địa phương cần hướng dẫn người dân tổ chức sản xuất theo hướng hình thành vùng nguyên liệu tập trung; khuyến khích phát triển tổ hợp tác, HTX liên kết thu mua, sơ chế thông qua hệ thống logistics. Song song với đó là việc hỗ trợ cơ sở sản xuất tham gia chương trình chuyển đổi số, đóng gói hiện đại và siết chặt kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm, kịp thời xử lý vi phạm.

Để kế hoạch thực hiện có hiệu quả, UBND tỉnh Phú Thọ áp dụng cơ chế báo cáo, giám sát tiến độ rất nghiêm túc. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao làm đầu mối tổng hợp khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ.

Các đơn vị, địa phương phải báo cáo định kỳ kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường). Sở có trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/11 hằng năm, và báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 5/12 hằng năm theo đúng quy định.

Với sự chỉ đạo quyết liệt từ UBND tỉnh Phú Thọ, việc phát triển hệ thống logistics đồng bộ được kỳ vọng sẽ tạo nên một bước bứt phá mạnh mẽ, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, đưa nông sản Đất Tổ tiến xa hơn trên thị trường trong và ngoài nước giai đoạn 2026-2030.