Phú Thọ: Ban hành lộ trình đổi mới công nghệ đến năm 2035, đưa bán dẫn, nông nghiệp thông minh bứt phá

Tập trung nguồn lực cho các trụ cột kinh tế

Theo kế hoạch số 282/KH-UBND được UBND tỉnh Phú Thọ ban hành nhằm cụ thể hóa các định hướng lớn của Trung ương và tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Quyết định này khẳng định rõ vai trò của khoa học - công nghệ là động lực then chốt thúc đẩy các ngành kinh tế mũi nhọn phát triển phù hợp với thực tiễn địa phương.

Điểm nổi bật của kế hoạch là phương pháp tiếp cận bài bản, khoa học dựa trên việc đánh giá khách quan, toàn diện hiện trạng trình độ công nghệ của doanh nghiệp theo từng ngành và chuỗi giá trị. Thông qua đó, tỉnh Phú Thọ sẽ đo lường và xác định chính xác khoảng cách công nghệ của địa phương so với yêu cầu phát triển cũng như xu hướng chung của trong nước và quốc tế.

Kế hoạch số 282/KH-UBND được UBND tỉnh Phú Thọ ban hành nhằm cụ thể hóa các định hướng lớn của Trung ương và tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ảnh: Thành Dân

Đặc biệt, Phú Thọ hướng tới việc xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu và "bản đồ công nghệ" cho các ngành kinh tế chủ lực. Đây không chỉ là công cụ đắc lực cho công tác quản lý Nhà nước mà còn giúp chính quyền địa phương chủ động theo dõi, cập nhật và điều chỉnh định hướng phát triển công nghệ trong dài hạn, bảo đảm tính linh hoạt trước những biến động của thị trường.

Danh mục các ngành kinh tế mũi nhọn cần tập trung xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ, bao gồm: Ưu tiên phát triển ngành điện tử - bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo, cùng với chế biến nông lâm sản và thực phẩm; tập trung đẩy mạnh hai ngành có lợi thế cạnh tranh cao là logistics và du lịch; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào các sản phẩm chủ lực, phát triển mô hình nông nghiệp thông minh và chuyển đổi số.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào các sản phẩm chủ lực, phát triển mô hình nông nghiệp thông minh và chuyển đổi số. Ảnh: Thành Dân

Để hiện thực hóa các mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn 2035, tỉnh Phú Thọ đã vạch ra lộ trình thực hiện gồm 3 giai đoạn xuyên suốt là:

Giai đoạn 1 - Chuẩn bị và xây dựng khung lộ trình (Hoàn thành trong Quý III/2026): Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng khung phương pháp, bộ tiêu chí, công cụ đánh giá, danh mục khảo sát và kế hoạch triển khai chi tiết.

Giai đoạn 2 - Điều tra, đánh giá hiện trạng công nghệ (Triển khai từ Quý IV/2026): Tiến hành điều tra thực tế, lập Báo cáo đánh giá hiện trạng công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu công nghệ doanh nghiệp và danh mục nhu cầu đổi mới theo chuỗi giá trị.

Giai đoạn 3 - Xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ (Triển khai từ Quý II/2027): Hoàn thiện báo cáo lộ trình, thiết lập "cây công nghệ", hồ sơ công nghệ từng ngành, ban hành danh mục công nghệ ưu tiên và đề xuất các chính sách, nhiệm vụ khoa học - công nghệ phục vụ giai đoạn tiếp theo.

Lấy doanh nghiệp làm trung tâm

Tỉnh Phú Thọ yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ đóng vai trò hạt nhân tham mưu, thành lập Tổ công tác điều phối; nghiên cứu xu hướng mới, đề xuất danh mục công nghệ cốt lõi, cơ chế hỗ trợ và thu hút chuyên gia, nguồn lực tiên tiến.

Sở Công Thương cung cấp dữ liệu thị trường, đánh giá thực trạng công nghệ ngành công nghiệp - thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu theo hướng xanh và số hóa.

Việc ban hành Kế hoạch số 282/KH-UBND, tỉnh Phú Thọ đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc chủ động nắm bắt sóng công nghệ mới. Ảnh: Thành Dân

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất giải pháp đổi mới công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp thông minh, nông nghiệp tuần hoàn, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát ứng dụng công nghệ, khắc phục hạn chế trong khai thác dữ liệu du lịch và xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hiện đại.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh rà soát công nghệ quản lý, điều hành, logistics, kho bãi tại các khu công nghiệp để đề xuất nhu cầu đổi mới phù hợp; UBND các xã, phường phối hợp chặt chẽ trong công tác thu thập dữ liệu, khảo sát và đề xuất giải pháp sát với thực tiễn cơ sở.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ đóng vai trò cầu nối tuyên truyền, vận động doanh nghiệp hội viên tích cực tham gia khảo sát; tổng hợp vướng mắc, khó khăn để phản ánh kịp thời với chính quyền, đồng thời tổ chức đào tạo nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo cho cộng đồng doanh nghiệp.

Với việc ban hành Kế hoạch số 282/KH-UBND, tỉnh Phú Thọ đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc chủ động nắm bắt sóng công nghệ mới. Đây được kỳ vọng sẽ là bước ngoặt quan trọng giúp địa phương phát triển, khẳng định vị thế trung tâm kinh tế động lực của vùng du lịch và công nghiệp phía Bắc trong thời gian tới.