Phụ nữ Sơn La mang nông sản, đặc sản vùng cao đến Hội chợ Mộc Châu

Phụ nữ Sơn La đưa đặc sản vùng cao vươn xa

Hội chợ triển lãm hàng nông, lâm, thủy sản, thực phẩm chế biến và sản phẩm đặc trưng vùng miền là một trong những hoạt động nổi bật trong khuôn khổ Tuần Văn hóa – Du lịch Mộc Châu năm 2026 diễn ra từ ngày 28/8 đến 4/9, tại sân Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Mộc Sơn (Sơn La).

Không chỉ là nơi mua bán, giới thiệu sản phẩm, hội chợ còn mở ra cơ hội kết nối thị trường cho các HTX, tổ hợp tác, nhất là những đơn vị do phụ nữ tham gia quản lý, làm chủ.

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La đã tập trung hỗ trợ các HTX, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý kết nối thị trường, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Hội chợ triển lãm hàng nông, lâm, thủy sản, thực phẩm chế biến và sản phẩm đặc trưng vùng miền. Ảnh: Văn Ngọc

Tại hội chợ, các gian hàng của các HTX, tổ hợp tác có phụ nữ tham gia quản lý được trưng bày khá bắt mắt, giới thiệu nhiều sản phẩm phong phú. Từ nông sản tươi, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP đến hàng thủ công mỹ nghệ, dệt may, mỹ phẩm, quà tặng lưu niệm...

Chị Hà Thị Nguyệt, hội viên Hội Phụ nữ xã Chiềng Hặc, HTX Dịch vụ, Nông sản vùng Tây Bắc (Chiềng Hặc, Sơn La) cho biết, HTX mang đến hội chợ nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương để giới thiệu, quảng bá tới người dân và du khách.

Gian hàng của các HTX, tổ hợp tác có phụ nữ tham gia quản lý thu hút người dân và du khách tham quan, mua sắm. Ảnh: Văn Ngọc

“Đến với hội chợ thương mại, chúng tôi mang đến nhiều sản phẩm là đặc sản của địa phương. Trong đó có các nông sản tươi như na, ổi, xoài, dưa; các sản phẩm chế biến như me, tỏi đen, mận sấy và đặc biệt là chuối - một trong những sản phẩm chủ lực”, chị Nguyệt chia sẻ.

Không chỉ có nông sản, gian hàng của HTX còn giới thiệu nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ như khăn thêu, đồ mây tre đan, đũa thủ công và các sản phẩm đặc trưng khác.

Theo chị Nguyệt, thông qua hội chợ, HTX mong muốn quảng bá sản phẩm, đưa đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng và du khách, qua đó giúp nhiều người biết đến, thưởng thức và lựa chọn những sản vật được làm ra từ vùng đất Sơn La.

Các sản phẩm nông sản tươi như na, ổi, xoài, bơ, hồng được trưng bày bắt mắt tại hội chợ. Ảnh: Văn Ngọc

Mở rộng thị trường tiêu thụ cho các HTX do phụ nữ tham gia làm quản lý, làm chủ

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La, Phó Trưởng ban Công tác Phụ nữ, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La, cho biết: Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa – Du lịch Mộc Châu năm 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La phối hợp với UBND phường Mộc Sơn tham gia hội chợ, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Các sản phẩm được lựa chọn khá đa dạng, gồm nông sản, thực phẩm chế biến, đặc sản vùng Tây Bắc và những sản phẩm tiêu biểu đang được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Chị Hà Thị Nguyệt giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương tới khách tham quan hội chợ. Ảnh: Văn Ngọc

Đặc biệt, hội chợ lần này có sự tham gia của hàng chục HTX do phụ nữ tham gia quản lý và phụ nữ làm chủ. Đây là dịp để các chị em giới thiệu sản phẩm, quảng bá hình ảnh HTX đến người dân, du khách cũng như các doanh nghiệp, đơn vị phân phối.

“Qua hoạt động lần này, chúng tôi mong muốn các HTX do phụ nữ tham gia quản lý và phụ nữ làm chủ có thêm cơ hội kết nối giao thương với các doanh nghiệp, đơn vị phân phối trong và ngoài tỉnh, qua đó tìm kiếm đầu ra ổn định, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm”, bà Huệ chia sẻ.

Hội chợ có 115 gian hàng của 107 doanh nghiệp, HTX trong nước tham gia. Riêng tỉnh Sơn La có 20 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm nông sản tiêu biểu.

Hội chợ là dịp để các HTX, tổ hợp tác có phụ nữ tham gia quản lý có cơ hội quảng bá sản phẩm, kết nối doanh nghiệp, tìm kiếm đầu ra và mở rộng thị trường. Ảnh: Văn Ngọc

Không khí mua bán tại hội chợ diễn ra sôi động. Nhiều du khách sau khi tham quan các gian hàng đã lựa chọn nông sản, thực phẩm chế biến và sản phẩm thủ công làm quà. Với các HTX, đây không chỉ là cơ hội bán hàng trực tiếp mà còn là dịp lắng nghe thị hiếu của người tiêu dùng, tìm kiếm đối tác và mở rộng các kênh tiêu thụ.

Việc tạo điều kiện để phụ nữ tham gia quản lý, làm chủ HTX và đưa sản phẩm đến các sự kiện văn hóa, du lịch lớn được kỳ vọng sẽ giúp các sản phẩm nông nghiệp, đặc sản vùng cao có thêm cơ hội tiếp cận thị trường.

Qua đó, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo việc làm và thu nhập cho lao động nữ, đồng thời quảng bá hình ảnh, sản vật đặc trưng của Sơn La đến đông đảo người dân và du khách.

Hình ảnh một số gian hàng do các HTX, tổ hợp tác có phụ nữ tham gia quản lý