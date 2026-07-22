Phong Hải trao tặng 62 suất quà tri ân gia đình người có công với cách mạng

Trong không khí trang nghiêm, ấm áp của những ngày tháng Bảy tri ân, Đoàn công tác đã trao 62 suất quà tới các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Mỗi phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và lòng biết ơn sâu sắc của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng Công an cùng các tổ chức thiện nguyện đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi trao tặng, ông Bùi Quang Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Phong Hải bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, ghi nhận những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ảnh: Duy Trinh.

Bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, ông Bùi Quang Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Phong Hả, cho biết, công tác "Đền ơn đáp nghĩa" luôn được địa phương xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, đồng thời là trách nhiệm, tình cảm và đạo lý của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong thời gian tới, xã Phong Hải sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công; tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; đồng thời huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách.

62 suất quà nghĩa tình được trao tới các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn xã Phong Hải. Ảnh: Phan Anh.

Bí thư Đảng ủy xã Phong Hải cũng gửi lời cảm ơn tới Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Lào Cai), Gia đình Trí tuệ Tình người Lào Cai cùng các đơn vị, nhà hảo tâm đã đồng hành với địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Chương trình trao quà tri ân nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ là hoạt động thiết thực, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Đây không chỉ là dịp bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, mà còn góp phần động viên các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xây dựng quê hương Phong Hải ngày càng phát triển.