Phong Hải huy động sức dân, mở những tuyến đường mới

Clip: UBND xã Phong Hải tổ chức Lễ phát động thực hiện đường giao thông nông thôn đợt 2 năm 2026

Mở đường, mở thêm không gian phát triển

Sáng 23/9, UBND xã Phong Hải tổ chức Lễ phát động thực hiện đường giao thông nông thôn đợt 2 năm 2026 tại thôn Nậm Chủ. Đây là hoạt động trọng tâm hưởng ứng đợt cao điểm 30 ngày đêm xây dựng, kiên cố hóa đường giao thông trên địa bàn tỉnh

Dự và chỉ đạo buổi lễ có: bà Lý Thị Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy xã Bảo Thắng; cùng đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở Y tế. Về phía địa phương có ông Bùi Quang Hưng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phong Hải; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn của 18 thôn cùng đông đảo lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và Nhân dân thôn Nậm Chủ.

UBND xã Phong Hải tổ chức Lễ phát động thực hiện đường giao thông nông thôn đợt 2 năm 2026 tại thôn Nậm Chủ. Ảnh: Duy Trinh.

Ngay trong đợt ra quân này, xã Phong Hải huy động lực lượng, phương tiện tập trung triển khai tuyến đường liên thôn nối từ Nậm Chủ đến Nậm Choỏng, với chiều dài 3 km. Đây là tuyến giao thông có ý nghĩa quan trọng trong kết nối các khu dân cư, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản và giao thương hàng hóa.

Không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại trước mắt, tuyến đường còn được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển sản xuất, góp phần đưa hàng hóa của người dân đến các khu vực tiêu thụ thuận lợi hơn. Khi những tuyến đường được bê tông hóa, việc vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất và nông sản sau thu hoạch cũng giảm bớt khó khăn, tạo thêm điều kiện để người dân đầu tư phát triển kinh tế.

Cán bộ, Nhân dân xã Phong Hải cùng chung sức ra quân làm đường giao thông nông thôn, góp phần hoàn thiện hạ tầng và mở rộng không gian phát triển. Ảnh: Duy Trinh.

Theo UBND xã Phong Hải, từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương đã triển khai thi công 9 công trình giao thông trọng điểm với tổng chiều dài 16,2 km. Trong đó, có 8 km đường mở mới và 8,2 km đường được nâng cấp, mở rộng.

Tổng nguồn lực huy động thực hiện các công trình đạt 26,9 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 24,1 tỷ đồng; Nhân dân đóng góp 2,8 tỷ đồng thông qua ngày công lao động và tự nguyện hiến đất làm đường.

Những con số trên cho thấy sự chung sức của người dân trong quá trình hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn. Từ chủ trương đầu tư của Nhà nước đến sự đồng thuận, đóng góp của người dân, nhiều tuyến đường đang từng bước được hình thành, góp phần thay đổi diện mạo các khu dân cư.

Không dừng lại ở kết quả đạt được, xã Phong Hải đã chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư giai đoạn 2027 - 2030 với nguồn lực dự kiến 11,5 tỷ đồng để mở mới 7,4 km đường. Đây là bước chuẩn bị nhằm từng bước hoàn thiện, khép kín mạng lưới giao thông trên địa bàn, phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại và phát triển sản xuất của người dân.

Chung sức làm đường, dựng diện mạo nông thôn mới

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, bà Lý Thị Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy xã Bảo Thắng, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phong Hải trong triển khai các công trình giao thông thời gian qua.

Bí thư Đảng ủy xã Bảo Thắng nhấn mạnh, sự đồng thuận và tham gia tích cực của Nhân dân là yếu tố quan trọng để các chủ trương, chính sách về phát triển hạ tầng nhanh chóng đi vào cuộc sống. Khi người dân đồng hành, trực tiếp tham gia và thụ hưởng từ công trình, các tuyến đường không chỉ được xây dựng nhanh hơn mà còn tạo nền tảng để duy trì, bảo vệ và phát huy hiệu quả lâu dài.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai trao tặng xã Phong Hải 100 tấn xi măng, tiếp thêm nguồn lực để địa phương đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa đường giao thông nông thôn. Ảnh: Duy Trinh.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai trao tặng xã Phong Hải 100 tấn xi măng, góp thêm nguồn lực để địa phương triển khai hiệu quả đợt cao điểm kiên cố hóa đường giao thông nông thôn.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ông Bùi Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phong Hải, đề nghị toàn hệ thống chính trị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy vai trò chủ thể của người dân theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

Chủ tịch HĐND xã Phong Hải yêu cầu các đơn vị thi công thực hiện nghiêm các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình. Nguồn hỗ trợ của tỉnh cùng sự đóng góp của Nhân dân phải được sử dụng hiệu quả, để mỗi tuyến đường hoàn thành thực sự trở thành công trình bền vững, phục vụ thiết thực đời sống và sản xuất.

Lãnh đạo xã Bảo Thắng và xã Phong Hải cùng các đại biểu, cán bộ, Nhân dân tham gia đổ bê tông, chung sức đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa đường giao thông nông thôn. Ảnh: Duy Trinh.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng cán bộ, lực lượng và Nhân dân địa phương đồng loạt ra quân san gạt mặt bằng, trộn vữa, đổ những mét bê tông đầu tiên của tuyến đường Nậm Chủ - Nậm Choỏng.

Không khí lao động diễn ra khẩn trương, sôi nổi. Từ cán bộ, đoàn viên, lực lượng tại địa phương đến người dân đều chung tay góp sức, tạo nên khí thế thi đua ngay từ những ngày đầu triển khai.

Mỗi mét đường được hoàn thành không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa các khu dân cư mà còn mở thêm cơ hội giao thương, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, Phong Hải đang từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo nền tảng nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.