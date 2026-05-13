Phong Hải đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến
13/05/2026 14:06 GMT +7
UBND xã Phong Hải (tỉnh Lào Cai) vừa tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, tư vấn, giải quyết thủ tục hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, các đơn vị trường học và lực lượng đoàn thể trên địa bàn.
Tại Hội nghị, các đại biểu được giới thiệu tổng quan về Cổng Dịch vụ công quốc gia (Dichvucong.gov.vn) - hệ thống “một cửa điện tử” liên thông hiện đại cho phép người dân và doanh nghiệp thực hiện nhiều thủ tục hành chính thiết yếu trên môi trường số mà không cần trực tiếp đến cơ quan Nhà nước.
Thông qua việc tích hợp dữ liệu cá nhân đồng bộ, hệ thống giúp cắt giảm đáng kể các loại giấy tờ không cần thiết, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và giảm chi phí đi lại cho người dân.
Nhiều nhóm dịch vụ công trực tuyến thiết thực đã được hướng dẫn cụ thể như: Đổi giấy phép lái xe, nộp phạt vi phạm hành chính, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế, đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân, cấp hộ chiếu, nộp thuế điện tử...
Cũng tại Hội nghị, đội ngũ cán bộ, công chức, các đơn vị trường học và lực lượng đoàn thể trên địa bàn đã được cán bộ Trung tâm Dịch vụ hành chính công xã Bảo Thắng hướng dẫn trực tiếp thao tác đăng ký và đăng nhập tài khoản, xác thực thông tin hồ sơ và gửi hồ sơ trực tuyến trên nền tảng số.
Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thao tác và nộp hồ sơ trực tuyến cũng được giải đáp cụ thể, giúp đội ngũ cán bộ, công chức nâng cao kỹ năng hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến thuận lợi hơn.
Theo ông Vũ Trung Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phong Hải, Hội nghị không chỉ nhằm trang bị kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở mà còn góp phần thay đổi tư duy, nhận thức về chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị địa phương. Từ đó tạo nền tảng để hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong nhân dân, từng bước xây dựng chính quyền số gắn với mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.
Với quyết tâm đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, xã Phong Hải đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch và hiện đại; nơi người dân có thể thực hiện nhiều thủ tục nhanh chóng, thuận tiện chỉ bằng vài thao tác trên môi trường số.
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