Phó Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Mộc Châu
18/09/2026 09:30 GMT +7
Sáng 18/9, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt trao quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Mộc Châu, nhiệm kỳ 2025-2030.
Mộc Châu kiện toàn chức danh cán bộ
Theo quyết định, ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Sơn La, được điều động nhận công tác tại Đảng bộ phường Mộc Châu; chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Mộc Châu, nhiệm kỳ 2025-2030, kể từ ngày 18/9/2026.
Ông Nguyễn Văn Phúc sinh ngày 26/3/1973. Ông có trình độ Kỹ sư Kỹ thuật khai thác - Kinh tế vận tải, cao cấp lý luận chính trị.
Trước khi được phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Mộc Châu, ông Nguyễn Văn Phúc có nhiều năm công tác trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về xây dựng, hạ tầng và phát triển kinh tế tại địa phương.
Trong quá trình công tác, ông từng giữ các
chức vụ: Chuyên viên, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phó Trưởng phòng Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mai Sơn (cũ); Trưởng phòng Kinh tế - Hạ
tầng huyện Vân Hồ (cũ); Phó Trưởng phòng Quản lý hoạt động xây dựng, Trưởng
phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng; Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Sơn La.
Việc ông Nguyễn Văn Phúc được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Mộc Châu đánh dấu bước phân công mới trong quá trình công tác của ông, đồng thời kiện toàn nhân sự chủ chốt của Đảng bộ phường trong nhiệm kỳ 2025-2030.
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