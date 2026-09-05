Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ khai giảng, khánh thành trường nội trú vùng biên Sơn La

Sơn La có ngôi trường mới cho học sinh vùng biên

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trung tâm tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai với các điểm cầu trên cả nước. Tại điểm cầu trung tâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và chỉ đạo buổi lễ.

Tại tỉnh Sơn La, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác của Trung ương dự Lễ khai giảng năm học 2026–2027 và khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La.

Cùng dự có ông Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La; Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các sở, ban ngành của tỉnh Sơn La.

Trong không khí hân hoan chào đón năm học mới, các đại biểu, thầy cô giáo và học sinh tại điểm cầu Chiềng Sơn cùng các điểm cầu trong cả nước thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và đánh trống khai giảng đồng thời với điểm cầu trung tâm.

Ngay sau nghi thức khai giảng, lễ cắt băng khánh thành, bàn giao và đưa Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sơn vào sử dụng cũng được thực hiện đồng thời với điểm cầu trung tâm.

Các đại biểu cắt băng khánh thành trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sơn được khởi công từ đầu tháng 11/2025, với tổng mức đầu tư 230 tỷ đồng, trên diện tích khoảng 5 ha, gồm 23 hạng mục và công trình phụ trợ.

Với tinh thần “thần tốc”, triển khai chiến dịch “100 ngày đêm” chạy đua với thời gian, sau hơn 10 tháng thi công, ngôi trường mới đã hoàn thành, bảo đảm các điều kiện để đón học sinh vào năm học 2026-2027.

Công trình được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt nội trú cho khoảng 1.000 học sinh khu vực biên giới Chiềng Sơn. Việc đưa trường vào sử dụng không chỉ tạo môi trường học tập tốt hơn cho học sinh, mà còn giúp phụ huynh yên tâm khi con em được học tập, ăn ở và sinh hoạt trong điều kiện đầy đủ, an toàn.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng hoa và quà chúc mừng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sơn. Ảnh: Văn Ngọc

Năm học 2026-2027, nhà trường có 980 học sinh từ khối 3 đến khối 9, chủ yếu là con em đồng bào các dân tộc thiểu số. Để chuẩn bị cho năm học mới, trường đã hoàn thiện bộ máy tổ chức, thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các tổ chức đoàn thể; bố trí đội ngũ giáo viên, bảo đảm yêu cầu giảng dạy, chăm sóc và quản lý học sinh.

Ngôi trường nội trú khang trang tại khu vực biên giới được kỳ vọng tạo thêm động lực để Chiềng Sơn nâng cao chất lượng giáo dục, từng bước phát triển nguồn nhân lực, góp phần xây dựng vùng biên ngày càng ổn định và phát triển.

Các đại biểu chụp ảnh cùng giáo viên, học sinh trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sơn. Ảnh: Văn Ngọc

Bước vào năm học 2026-2027, ngành Giáo dục và Đào tạo Sơn La có sự chuyển biến quan trọng về quy mô mạng lưới trường lớp. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, toàn tỉnh đã hoàn thành sắp xếp còn 406 cơ sở giáo dục, giảm 186 trường so với trước.

Đội ngũ hơn 24.000 cán bộ, giáo viên cũng được kiện toàn theo hướng tinh gọn đầu mối quản lý, sẵn sàng thực hiện những nhiệm vụ mới trong giai đoạn phát triển giáo dục hiện nay.

Đáng chú ý, 13 Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới được hoàn thiện, đưa vào sử dụng trong năm học này. Đây là những công trình có ý nghĩa thiết thực đối với sự nghiệp giáo dục ở vùng biên, góp phần tạo điều kiện để học sinh được học tập trong môi trường đồng bộ, hiện đại.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và ông Hoàng Văn Nghiệm tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập. Ảnh: Văn Ngọc

Bám sát chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, ngành Giáo dục và Đào tạo Sơn La bước vào năm học mới với quyết tâm lấy chất lượng thực chất và sự tiến bộ của từng học sinh làm thước đo chất lượng giáo dục.

Tại lễ khai giảng và khánh thành trường, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và ông Hoàng Văn Nghiệm đã tặng hoa, quà chúc mừng tập thể Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sơn; tặng quà cho 70 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập.

Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác cũng trồng cây lưu niệm trong khuôn viên ngôi trường mới. Những phần quà và lời chúc đầu năm học mới là nguồn động viên đối với thầy và trò nhà trường, tiếp thêm niềm tin, động lực để các em học sinh vùng biên nỗ lực học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ và trở thành những công dân có ích cho quê hương, đất nước.

Một số hình ảnh Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ khai giảng, khánh thành trường nội trú vùng biên Sơn La