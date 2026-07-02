Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Sùng A Hồ tiếp xúc cử tri xã Bản Bo
02/07/2026 15:41 GMT +7
Sáng 2/7, Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh Lai Châu do ông Sùng A Hồ – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm Tổ trưởng đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Bản Bo sau Kỳ họp thứ ba và Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Buổi tiếp xúc nhằm thông tin tới cử tri kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh Lai Châu, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị của nhân dân để tổng hợp, chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.
Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo tới cử tri những kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ ba và Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVI.
Theo đó, các kỳ họp đã xem xét, thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, ngân sách, bảo đảm quốc phòng - an ninh cũng như các cơ chế, chính sách phục vụ phát triển địa phương trong giai đoạn mới.
Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri xã Bản Bo bày tỏ sự đồng tình với những kết quả đạt được của các kỳ họp HĐND tỉnh, đồng thời phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân.
Các ý kiến tập trung vào lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, phát triển nông nghiệp, giải quyết thủ tục hành chính, chế độ, chính sách và một số nội dung liên quan đến quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Sùng A Hồ ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri xã Bản Bo.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhấn mạnh, những kiến nghị thuộc thẩm quyền sẽ được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết kịp thời; đối với những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh và các cơ quan có liên quan để nghiên cứu, xử lý theo quy định.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu cũng mong muốn cử tri tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng xã Bản Bo ngày càng phát triển.
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