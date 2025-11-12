Phát huy sức mạnh đoàn kết, xã Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên) bứt phá trong hành trình giảm nghèo bền vững

Vượt thách thức sau sáp nhập

Việc sáp nhập hành chính đã mở ra cho Phú Lương nhiều cơ hội mới, song cũng đặt ra không ít thử thách. Địa bàn xã rộng, dân cư đông, trình độ phát triển kinh tế - xã hội không đồng đều giữa các vùng. Đặc biệt, những khu vực trước đây thuộc Yên Lạc và Động Đạt – nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống vẫn còn gặp nhiều khó khăn, sinh kế chủ yếu dựa vào nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún, thiếu định hướng phát triển bền vững.

Sau sáp nhập, xã Phú Lương có địa bàn rộng, dân cư đông. Ảnh: Ngô Huy

Nhận thức rõ những điều này, cấp ủy, chính quyền xã đã xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ hàng đầu. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc xã giữ vai trò trung tâm đoàn kết, cầu nối giữa chính quyền và nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phú Lương cho biết: “Ngay sau khi sáp nhập, chúng tôi nhanh chóng ổn định bộ máy, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội rà soát thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định nguyên nhân cụ thể. Từ đó đề ra những chỉ tiêu, phần việc thiết thực, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức hội để cùng chung tay giúp đỡ người dân thoát nghèo bền vững”.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phú Lương nêu những khó khăn, thách thức trong công tác giảm nghèo tại xã Phú Lương sau sáp nhập. Ảnh: Ngô Huy

Không chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền, Mặt trận Tổ quốc xã còn phát huy hiệu quả vai trò giám sát và phản biện xã hội, thường xuyên lắng nghe ý kiến nhân dân, phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc lên cấp ủy, chính quyền để có biện pháp tháo gỡ phù hợp.

Huy động sức dân – khơi nguồn nội lực

Ngay sau khi hoàn thành việc kiện toàn tổ chức, Mặt trận Tổ quốc xã đã phát động phong trào thi đua chào mừng thành lập Đảng bộ xã Phú Lương. Tại hội nghị đầu tiên, lời kêu gọi hỗ trợ hộ nghèo đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm. Chỉ trong thời gian ngắn, gần 70 triệu đồng được quyên góp, chuyển đến tận tay những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cây chè là cây trồng chủ lực trên địa bàn xã Phú Lương. Ảnh: Ngô Huy

Nguồn hỗ trợ này không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là yếu tố tinh thần giúp người nghèo có thêm động lực vươn lên. “Bên cạnh huy động nguồn lực, chúng tôi chú trọng nâng cao năng lực cho người dân thông qua các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, hỗ trợ cây - con giống, tạo điều kiện cho bà con tiếp cận vốn ưu đãi, chính sách hỗ trợ của Nhà nước”, bà Trang chia sẻ thêm.

Nhờ đó, nhiều mô hình kinh tế đã được hình thành và phát triển hiệu quả, góp phần cải thiện thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 1,35%.

Lan tỏa mô hình kinh tế cộng đồng

Điểm sáng nổi bật trong phong trào giảm nghèo ở Phú Lương là Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch cộng đồng Đồng Tiến, được thành lập vào tháng 7/2024. Nằm tại xóm Đồng Tiến, nơi có trên 90% đồng bào dân tộc Sán Chay sinh sống, HTX này đã mở ra hướng đi mới cho kinh tế địa phương.

Từ những chuyến học tập mô hình ở các địa phương khác, bà Hoàng Thị Hằng, Giám đốc HTX, đã cùng một số bà con bắt tay vào sản xuất gối thảo mộc từ nguồn dược liệu tự trồng tại địa phương.

“Trước đây bà con chủ yếu trồng lúa, ngô, đời sống rất khó khăn. Khi được đi tham quan các mô hình sản xuất thảo dược, tôi thấy đây là hướng đi phù hợp nên đã quyết tâm thử nghiệm. Giờ đây, sản phẩm gối thảo mộc của chúng tôi được thị trường đón nhận tích cực, đem lại thu nhập ổn định cho các thành viên", bà Hằng chia sẻ.

HTX Nông nghiệp và Du lịch cộng đồng Đồng Tiến (Xóm Đồng Tiến, xã Phú Lương) với mô hình sản xuất gối thảo mộc đã giúp nhiều bà con đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Ngô Huy

Nguyên liệu làm gối thảo mộc đều là cây thuốc quen thuộc như ngải cứu, sả, quế, hồi, cỏ ngọt… được trồng, thu hái và sơ chế theo quy trình an toàn. Mỗi chiếc gối còn được gắn mã QR giúp người tiêu dùng truy xuất nguồn gốc, tạo niềm tin về chất lượng sản phẩm.

Hiện HTX có 9 thành viên chính thức và liên kết với nhiều hộ trồng cây dược liệu, mỗi tháng xuất bán hơn 100 sản phẩm. Chị Hồng Thị Cường, một thành viên của HTX cho biết: “Trước kia tôi chỉ làm nông, thu nhập bấp bênh. Từ khi tham gia HTX, gia đình có thêm nguồn thu ổn định, cuộc sống khấm khá hơn”.

Không chỉ dừng ở sản xuất gối thảo mộc, HTX Đồng Tiến còn hướng tới phát triển du lịch cộng đồng, gắn sản xuất với trải nghiệm văn hóa dân tộc Sán Chay, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc địa phương.

Nếu ở Đồng Tiến là gối thảo mộc, thì ở xóm Làng Trò, cây chè lại được xem là hướng đi làm giàu bền vững. Nhờ sự hỗ trợ của các phòng ban chuyên môn, bà con đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng các giống chè cành năng suất cao, đầu tư máy móc, cải tiến quy trình chế biến.

Bà Phan Thị Hạnh, một hộ sản xuất chè trong xóm Làng Trò chia sẻ: “Trước kia chúng tôi làm chè thủ công, sản lượng thấp, giá bán không cao. Được tiếp cận vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, gia đình tôi đầu tư thêm máy móc, nhà xưởng, mở rộng quy mô sản xuất. Từ đó, thu nhập tăng lên rõ rệt.”

Bà Phan Thị Hạnh, xóm Làng Trò, xã Phú Lương phát triển hiệu quả với mô hình sản xuất, chế biến chè góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình. Ảnh: Ngô Huy

Theo ông Ngô Văn Dần, Trưởng xóm Làng Trò, việc chuyển đổi sang giống chè cành không chỉ giúp tăng năng suất mà còn nâng cao chất lượng, tạo thương hiệu riêng cho sản phẩm chè Làng Trò. Nhờ đó, đời sống người dân đã cải thiện đáng kể, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn.

Không chỉ dựa vào cây chè hay thảo mộc, nhiều hộ dân ở xã Phú Lương còn tìm hướng đi mới để nâng cao thu nhập. Tiêu biểu là mô hình trang trại tổng hợp trồng sâm nam, nuôi hươu sao của gia đình bà Lê Thị Hằng ở xóm Mỹ Khánh.

Tận dụng diện tích vườn đồi rộng, vợ chồng bà Hằng đã đầu tư 1,2 tỷ đồng xây dựng trang trại, mua 25 con hươu giống và trồng hơn 1ha sâm nam. Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Nông nghiệp và sự hỗ trợ của Hội Nông dân, mô hình nhanh chóng mang lại hiệu quả cao.

Với việc phát triển mô hình nuôi hươu sao lấy nhung và trồng sâm nam, gia đình bà Lê Thị Hằng ở xóm Mỹ Khánh, xã Phú Lương đã có thu nhập ổn định khoảng 400 triệu đồng mỗi năm. Ảnh: Ngô Huy

“Trung bình mỗi năm, thu nhập từ nuôi hươu của gia đình đạt khoảng 400 triệu đồng. Hoa sâm nam được bán với giá từ 200.000 đến 250.000 đồng/kg tươi, góp phần nâng thu nhập cho gia đình,” bà Hằng chia sẻ.

Sự thành công của mô hình này đã trở thành động lực để nhiều hộ khác học tập, nhân rộng, hình thành mạng lưới sản xuất đa dạng và bền vững tại địa phương.

Củng cố vai trò hạt nhân của Mặt trận và các đoàn thể

Theo ông Lê Đàm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Lương: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung phát triển mô hình kinh tế hợp tác, tổ hợp tác và HTX, nhằm liên kết, hỗ trợ bà con về kỹ thuật, vốn và đầu ra sản phẩm. Đây là hướng đi giúp các hộ nghèo tiếp cận phương thức sản xuất hiện đại, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế cộng đồng”.

Ông Lê Đàm Ngọc - Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Lương chia sẻ về vai trò của Hội Nông dân trong công tác giảm nghèo tại địa phương. Ảnh: Ngô Huy

Công tác giảm nghèo ở Phú Lương không chỉ là nỗ lực của từng cá nhân, mà là kết quả của sự phối hợp đồng bộ giữa Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương. Sự đoàn kết ấy đã tạo nên sức mạnh lan tỏa, khơi dậy tinh thần tự lực, giúp người dân chủ động vươn lên làm chủ cuộc sống.