Phát hiện một loại hoa thơm nức giúp nông dân Việt thu hàng chục triệu USD/năm, là 'báu vật' trên thế giới

Hoa hồi là loài hoa của cây hồi hay cây đại hồi, loài cây này có thân thẳng và nhẵn, màu nâu xám. Hoa hồi có dạng 6 - 8 cánh và xếp thành hình cánh sao với đường kính từ 2,5 - 3cm, mỗi cánh hoa mang bên trong một hạt nhỏ tương tự như hình quả trứng.

Hoa hồi là một gia vị đặc trưng và quen thuộc đối với nhiều gia đình, nhất là với những ai thích món phở. Mùi thơm của hoa hồi tương tự như cây tiểu hồi. Đa số hoa hồi sau khi thu hoạch sẽ được mang đi phơi khô, chỉ có phần ít là được mang đi để chế biến thành tinh dầu. Trong y học cổ truyền, cây hoa hồi là một thảo dược được sử dụng ở nhiều bài thuốc.



Theo các chuyên gia, khi ngâm hoa hồi trong rượu sẽ có tác dụng giúp hỗ trợ cải thiện các bệnh liên quan đến cảm lạnh, xương khớp, đau nhức đầu. Đồng thời, hoa hồi còn có công dụng giúp hỗ trợ điều trị các bệnh như ghẻ lở, nấm da, trị ho, long đờm, giúp giảm bầm tím và giảm đau,...

Việt Nam đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu hoa hồi, tập trung chủ yếu tại Lạng Sơn. Giá xuất khẩu dao động lên tới hàng nghìn USD/tấn, với Ấn Độ là thị trường tiêu thụ lớn nhất, tiếp theo là Mỹ và Trung Quốc. Sản phẩm xuất khẩu chính là hoa hồi khô nguyên bông và vụn.

Hoa hồi mang lại rất nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe con người vì thế mà loại gia vị này đang được đưa vào nhiều món ăn khác nhau trên thế giới. Nắm bắt được nhu cầu của thị trường người dân Việt Nam đã đầu tư tập trung phát triển loại cây hồi sau đó thu hoạch, phân loại sản phẩm và đưa ra thị trường quốc tế. Hiện nay Lạng Sơn là tỉnh có vườn và sản lượng hoa hồi lớn nhất cả nước. Thị phần nhập khẩu lớn nhất của nước ta là Trung Quốc và Tây Âu.

Thị trường Trung Quốc: Trung Quốc là quốc gia có dân số đông nhất thế giới. Hơn nữa người Trung Quốc có thói quen sử dụng rất nhiều gia vị cay nóng trong các món ăn. Vì thế mà sức tiêu thụ hoa hồi của thị trường này vô cùng lớn. Hơn nữa Trung quốc giáp ranh với Việt Nam vì thế mà việc giao thương các hàng hóa nông sản khá là dễ dàng.

Tiếp đến là thị trường Tây Âu: Thị trường này thường đem lại nguồn doanh thu rất lớn. Đây là một trường khá ổn định có nhiều chính sách ưu đãi bảo vệ cho nhà cung cấp, giá cả sản phẩm không lên xuống thất thường như thị trường Trung Quốc. Nhưng để xuất khẩu hoa hồi sang thị trường này đòi hỏi nhiều quy định, tiêu chuẩn khác nhau.

Một số dòng hoa hồi xuất khẩu chủ đạo của Việt Nam

Dòng hồi khô vụn xuất khẩu.

Dòng hoa hồi nguyên khô không cuống.

Dòng hoa hồi nguyên khô có cuống xuất khẩu.