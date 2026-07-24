Phát hiện 6 ngôi mộ nghi là mộ phần liệt sĩ tại xã Pa Tần, Lai Châu

Sáng ngày 24/7, nhận được tin báo của người dân, lãnh đạo xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã Pa Tần đã đi khảo sát thực địa tại khu vực sản xuất của bản Pa Tần 1. Tại đây, với thông tin của người dân cung cấp, đoàn công tác đã phát hiện 6 ngôi mộ nghi là mộ phần của các liệt sỹ hy sinh từ thời kháng chiến chống Pháp.

Trong 6 ngôi mộ, có một ngôi mộ còn nguyên vẹn bia, với đầy đủ thông tin họ tên, ngày nhập ngũ, ngày hy sinh, đơn vị. (Ảnh: Xã Pa Tần)

Qua xác minh sơ bộ, Đoàn công tác của xã Pa Tần nhận thấy có 3 ngôi mộ còn bia, trong đó 1 bia còn nguyên vẹn, đầy đủ thông tin họ tên, ngày nhập ngũ, ngày hy sinh, đơn vị (là liệt sĩ Mai Sỹ Yên); 1 bia chỉ có thông tin tên đơn vị, ngày hy sinh, không rõ họ tên do bia bị vỡ; 1 bia chỉ còn các mảnh vỡ chưa xác định được thông tin. 3 ngôi mộ còn lại không tìm thấy bia.

Trong 6 ngôi mộ, có một ngôi không rõ họ tên đã được chủ đám nương cho vào tiểu chôn cất lại, do trước đó ngôi mộ bị sạt lở đất, hài cốt lộ thiên. Theo nhận định ban đầu của đoàn công tác xã Pa Tần, tất cả các ngôi mộ đều là mộ phần của các liệt sĩ cùng đại đội, hy sinh vào khoảng năm 1955, thời kháng chiến chống Pháp.

Ngay sau khi có kết quả xác minh sơ bộ, đoàn công tác đã khẩn trương kết nối và đã kịp thời liên lạc được với anh Mai Sỹ Nguyện, trú tại xóm Hải Nam, xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa (trước đây là xã Nga Hải, tỉnh Thanh Hóa) là cháu ruột liệt sĩ Mai Sỹ Yên.

Đoàn công tác xã Pa Tần thắp hương lên phần mộ liệt sĩ vừa được phát hiện tại bản Pa Tần. (Ảnh: Xã Pa Tần)

Để góp phần vào thành công chung của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” , xã Pa Tần kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân tích cực phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến phần mộ liệt sĩ, nơi chôn cất hoặc các thông tin về liệt sĩ trên địa bàn. Mỗi thông tin được cung cấp hôm nay có thể là chìa khóa giúp các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Đó là nghĩa cử cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân các liệt sĩ và thể hiện đạo lý thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.