PC Lai Châu trao 200 triệu đồng học bổng cho con cán bộ, công nhân viên đạt thành tích cao trong học tập

Tại chương trình, Ban Giám đốc cùng Công đoàn PC Lai Châu đã trao tận tay 17 suất học bổng, với tổng trị giá 200 triệu đồng cho các em học sinh đoạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi năm học 2025 - 2026. Đây không chỉ là món quà vật chất thiết thực, mà còn là lời động viên tinh thần lớn lao dành cho "hậu phương" của những người thợ điện nơi địa đầu Tây Bắc của Tổ quốc.

Các con cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Lai Châu dự lễ trao học bổng. (Ảnh: Bạch Dương)

Những năm qua, cùng với nhiệm vụ đảm bảo dòng điện thắp sáng các bản làng, Đảng ủy, Ban Giám đốc và Công đoàn PC Lai Châu luôn đặt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và gia đình CBCNV lên hàng đầu. Trong đó, phong trào khuyến học, khuyến tài được xem là "điểm tựa" vững chắc, giúp con em CBCNV trong đơn vị nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Lãnh đạo PC Lai Châu trao học bổng cho con cán bộ, công nhân viên trong đơn vị. (Ảnh: Bạch Dương)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Kim Long – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PC Lai Châu biểu dương tinh thần hiếu học của các em, đồng thời khẳng định: "Con người là yếu tố quan trọng nhất tạo nên sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Chăm lo cho người lao động và gia đình họ không chỉ là trách nhiệm mà là sự quan tâm xuyên suốt của công ty".

Công ty Điện lực Lai Châu trao 17 suất học bổng cho con cán bộ, công nhân viên đạt thành tích cao trong năm học 2025 - 2026. (Ảnh: Bạch Dương)

Giám đốc PC Lai Châu cũng yêu cầu Công đoàn cùng các đơn vị trực thuộc tiếp tục lan tỏa tinh thần khuyến học, kịp thời động viên, tạo đòn bẩy để các cháu tiếp tục gặt hái nhiều "trái ngọt" hơn nữa trong những năm học tiếp theo.