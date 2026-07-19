Người dân Pa Tần tích cực tham gia bầu trưởng bản nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 18/7, UBND xã Pa Tần (tỉnh Lai Châu) đồng loạt tổ chức bầu trưởng bản nhiệm kỳ 2026-2031 tại các bản Pa Tần 1, Pa Tần 2, Nậm Vạc, Nậm Tần và Nậm Ban theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Không khí tại các điểm bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, dân chủ với sự tham gia đông đảo của cử tri. Việc bầu trưởng bản được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch và đúng pháp luật.

Quang cảnh bầu trưởng bản tại bản Pa Tần 2. Ảnh: Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ xã Pa Tần.

Theo kết quả kiểm phiếu, các ứng cử viên nhận được sự tín nhiệm cao của cử tri. Cụ thể, ông Tao Văn Thoản được cử tri bản Pa Tần 1 tín nhiệm tuyệt đối với tỷ lệ 298/298 phiếu, đạt 100%; ông Đèo Văn Sơn được bầu làm Trưởng bản Pa Tần 2 với 123/174 phiếu, đạt 70,68%; ông Liều A Máng được cử tri bản Nậm Vạc tín nhiệm với tỷ lệ 90,3%; ông Lý A Sử được cử tri bản Nậm Ban tín nhiệm đạt 100%. Bản Nậm Tần cũng hoàn thành việc bầu cử theo đúng kế hoạch.

Ông Nguyễn Văn Giáp – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Pa Tần phát biểu tại buổi bầu Trưởng bản Pa Tần 2. Ảnh: Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ xã Pa Tần.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng các phòng, ban chuyên môn đã trực tiếp dự, chỉ đạo và giám sát công tác bầu cử tại từng bản nhằm bảo đảm quá trình tổ chức diễn ra khách quan, đúng quy định.

Lựa chọn người có uy tín, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở

Theo UBND xã Pa Tần, việc bầu trưởng bản không chỉ là hoạt động kiện toàn đội ngũ cán bộ ở cơ sở mà còn là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, thể hiện quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân trong việc lựa chọn người đại diện cho cộng đồng dân cư.

Ông Nguyễn Văn Giáp – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Pa Tần (Cử tri bản Pa Tần 2) tham gia bỏ phiếu bầu Trưởng bản Pa Tần 2. Ảnh: Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ xã Pa Tần.

Tại các điểm bầu cử, người dân đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, lựa chọn những cá nhân có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý và uy tín để đảm nhiệm vai trò trưởng bản trong nhiệm kỳ mới.

Đây sẽ là lực lượng nòng cốt trong việc triển khai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời vận động nhân dân phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Người dân bản Pa Tần 2 bỏ phiếu bầu Trưởng bản. Ảnh: Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ xã Pa Tần.

Lồng ghép trong chương trình, chính quyền địa phương cũng tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí đợt II nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Chuẩn bị kỹ lưỡng trước ngày bầu cử

Trước khi tổ chức bầu cử, UBND xã Pa Tần đã tổ chức hội nghị hướng dẫn công tác bầu trưởng bản nhiệm kỳ 2026-2031 cho các đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Giáp, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Pa Tần đã quán triệt các nội dung về quy trình, thủ tục bầu cử, đồng thời nhấn mạnh đây là hoạt động dân chủ trực tiếp, giúp người dân phát huy quyền làm chủ trong xây dựng chính quyền ở cơ sở.

Ông Đèo Văn Sơn - tân Trưởng bản Pa Tần 2 phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ xã Pa Tần.

Theo kế hoạch, người ứng cử trưởng bản phải đáp ứng các tiêu chuẩn như là công dân Việt Nam từ đủ 21 tuổi trở lên, có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín trong cộng đồng, nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu công tác trong giai đoạn mới.

Việc hướng dẫn cụ thể về quy trình tổ chức hội nghị cử tri, giới thiệu nhân sự và các bước bầu cử đã tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai, góp phần để công tác bầu trưởng bản tại xã Pa Tần diễn ra đúng quy định, dân chủ và lựa chọn được những người đủ tâm huyết, trách nhiệm phục vụ cộng đồng.