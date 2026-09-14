Ông Nguyễn Chí Chung giữ chức Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Sơn La

Sơn La kiện toàn chức danh Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Sơn La

Dự hội nghị có ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo, cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo và Trường Chính trị tỉnh Sơn La.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định số 492-QĐ/TU ngày 12/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Theo quyết định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Chung, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, giữ chức Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Sơn La. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 15/9/2026.

Ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao quyết định cho ông Nguyễn Chí Chung. Ảnh: Minh Thu

Ông Nguyễn Chí Chung sinh năm 1982, có trình độ Tiến sĩ Quản lý kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị và chuyên viên cao cấp. Trải qua 21 năm công tác, ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý, trong đó có Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Mã (cũ). Từ tháng 9/2024 đến nay, ông giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lò Minh Hùng chúc mừng ông Nguyễn Chí Chung được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao trọng trách mới. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La đề nghị tân Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh tiếp tục phát huy kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo, cùng tập thể nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Thu

Trong đó, trọng tâm là giữ vững các tiêu chí Trường Chính trị chuẩn mức 1; nâng cao chất lượng đội ngũ, công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và tham mưu chính sách. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, đầu tư cơ sở vật chất, phấn đấu đến năm 2030 đạt chuẩn mức 2, xây dựng Trường Chính trị tỉnh trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học có uy tín trong hệ thống trường chính trị cả nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị tập thể cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tạo điều kiện để ông Nguyễn Chí Chung nhanh chóng bắt nhịp công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.

Ông Nguyễn Chí Chung, Tân Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Sơn La phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Minh Thu

Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng của Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Chí Chung. Ảnh: Minh Thu

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Chí Chung cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Trên cương vị Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, ông Nguyễn Chí Chung hứa tiếp tục rèn luyện, nâng cao năng lực, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cùng tập thể nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của tỉnh và sự đồng hành của cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh.