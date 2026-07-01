Ông Hoàng Minh Hải được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Ông Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu tại Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ chiều 1/7. Ảnh: Nguyễn Nga

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 26/6/2026 của UBND tỉnh Lai Châu về việc bổ nhiệm ông Hoàng Minh Hải giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu ghi nhận ông Hoàng Minh Hải là cán bộ được đào tạo cơ bản, có nhiều năm kinh nghiệm công tác tại Văn phòng UBND tỉnh, luôn giữ vững phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn tốt.

Ông Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí tân Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hoàng Minh Hải. Ảnh: Nguyễn Nga

Giao nhiệm vụ trong bối cảnh tỉnh đang tập trung đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung yêu cầu Tân Chánh Văn phòng UBND tỉnh cần khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như:

Phân công nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả" trong tập thể lãnh đạo và các phòng chuyên môn.

Nâng cao chất lượng tham mưu, tập trung rà soát toàn diện các nhiệm vụ, đặc biệt là các vấn đề còn vướng mắc, chậm tiến độ để kịp thời tham mưu giải pháp tháo gỡ cho lãnh đạo UBND tỉnh.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tổng hợp, quản lý, điều hành để phục vụ hiệu quả hoạt động của UBND tỉnh.

Tân Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hoàng Minh Hải phát biểu nhận nhiệm vụ tại hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ chiều 1/7. Ảnh: Nguyễn Nga

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Hoàng Minh Hải khẳng định đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn lao. Tân Chánh Văn phòng hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Văn phòng UBND tỉnh giữ vững truyền thống đoàn kết, không ngừng học hỏi và quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ chiều 1/7.

Các đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Hoàng Minh Hải. Ảnh: Nguyễn Nga

Lãnh đạo Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh Lai Châu tặng hoa chúc mừng ông Hoàng Minh Hải. Ảnh: Nguyễn Nga

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu tặng hoa chúc mừng ông Hoàng Minh Hải.Ảnh: Nguyễn Nga