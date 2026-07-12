Ông chủ lò đúc đồng tự chế thiết bị cơ khí đi biển, vui vẻ "thắng đời"
12/07/2026 17:14 GMT +7
Tốt nghiệp đại học, anh Đào Quyết Thắng quê Gia Lai trở về lò đúc đồng của gia đình, rồi chuyển hướng chế tạo thiết bị cơ khí giúp ngư dân giảm chi phí, khai thác thủy sản hiệu quả.
Sinh ra trong gia đình nhiều đời làm nghề đúc đồng ở làng nghề Bằng Châu (phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai), sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện công nghiệp tại TPHCM, anh Đào Quyết Thắng (46 tuổi) trở về quê nối nghề truyền thống.
Nhận thấy sản phẩm đúc đồng thủ công ngày càng khó cạnh tranh, anh đầu tư đổi mới công nghệ, thay lò đốt truyền thống bằng lò trung tần nung kim loại bằng điện, giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm hao hụt nguyên liệu.
Năm 2015, anh thành lập công ty chuyên đúc đồng, nhôm, gang và gia công cơ khí, từng bước mở rộng sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường.
Khi đội tàu khai thác xa bờ phát triển mạnh, nhận thấy nhu cầu lớn về thiết bị phục vụ nghề biển, anh tiếp tục chuyển hướng sang nghiên cứu, chế tạo các thiết bị cơ khí dành cho tàu cá. Đây cũng là bước ngoặt đưa doanh nghiệp từ nghề đúc truyền thống sang sản xuất những sản phẩm có giá trị ứng dụng cao.
“Hầu hết sản phẩm đều xuất phát từ những vướng mắc của ngư dân trên biển. Tôi đi dọc các địa phương ven biển, lắng nghe họ chia sẻ rồi nghiên cứu, cải tiến để tạo ra thiết bị phù hợp, giúp giảm chi phí và nâng cao hiệu quả khai thác”, anh Thắng chia sẻ.
Từ thực tế đó, hàng loạt thiết bị chuyên dụng phục vụ nghề biển ra đời như ru lô, nhông cẩu kéo lưới, máy bơm nước, khoen làm chìm lưới và nhiều phụ tùng cơ khí khác. Công ty cũng chuyển từ vật liệu đồng sang inox ở nhiều sản phẩm nhằm giảm giá thành nhưng vẫn bảo đảm độ bền và hiệu quả sử dụng.
Trong số các sản phẩm, khoen làm chìm lưới là thiết bị anh Thắng tâm đắc nhất. Thay vì dùng đồng như trước, doanh nghiệp chuyển sang vật liệu mới và cải tiến thiết kế nhằm giảm tiếng va chạm dưới nước, góp phần nâng hiệu quả đánh bắt và tiết kiệm chi phí cho ngư dân.
“Nhược điểm của khoen đồng là giá thành cao, khi thả xuống biển tạo tiếng động lớn, khiến đàn cá cảnh giác, làm giảm hiệu quả khai thác”, anh Thắng cho biết.
Ngoài ra, công ty cũng chủ động chế tạo nhiều phụ tùng tàu cá trước đây phải nhập khẩu, giúp giảm giá thành, thuận tiện sửa chữa và thay thế. Nhờ những cải tiến này, các sản phẩm trang bị cho tàu đánh bắt xa bờ của công ty được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia.
Ngoài thiết bị phục vụ nghề cá, công ty còn sản xuất các sản phẩm từ gang, nhôm và inox cho nhiều lĩnh vực khác, tiêu thụ trên cả nước. Công ty cũng tạo việc làm thường xuyên cho 20-30 lao động địa phương, với mức thu nhập 8-12 triệu đồng/tháng đối với lao động chính.
Theo anh Thắng, trước áp lực từ sự suy giảm nguồn lợi thủy sản và nhu cầu đầu tư tàu cá không còn sôi động, doanh nghiệp liên tục tìm hướng đi mới để đa dạng hóa sản phẩm, giảm rủi ro trước biến động của thị trường.
Ông Mai Võ Hưng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, đánh giá sản phẩm cơ khí của xưởng anh Thắng có tính ứng dụng cao, được phát triển từ nhu cầu thực tế của ngư dân. Việc doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, chế tạo thiết bị trong nước không chỉ giúp giảm chi phí, thuận lợi cho bảo trì, sửa chữa mà còn góp phần nâng cao hiệu quả khai thác thủy sản.
Theo ông, để được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia, các sản phẩm phải đáp ứng những tiêu chí khắt khe về chất lượng, công nghệ, tính sáng tạo và hiệu quả kinh tế.
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