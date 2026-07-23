Ở Việt Nam mọc đầy, ra nước ngoài được ví như "cây vàng", hạt bán tới 2 triệu đồng/kg

Tưởng chỉ là loại cây dân dã mọc ở nhiều vùng quê Việt Nam, chùm ngây thực chất lại được Ấn Độ coi là "cây kỳ diệu" nhờ giá trị dinh dưỡng và tiềm năng kinh tế đặc biệt. Không chỉ lá, quả mà ngay cả hạt của loại cây này cũng được săn đón trên thị trường.

Cây chùm ngây (tên khoa học: Moringa oleifera) có nguồn gốc từ Ấn Độ và từ lâu đã được người dân nước này sử dụng như một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng.

Tại Việt Nam, chùm ngây không còn xa lạ khi có thể dễ dàng bắt gặp ở nhiều tỉnh miền Trung và miền Nam, thậm chí mọc tự nhiên ở một số khu vực.

Thế nhưng, ít ai biết rằng tại Ấn Độ, loài cây tưởng chừng bình thường này lại được ví như "báu vật quốc gia" hay "cây kỳ diệu" bởi gần như toàn bộ các bộ phận của cây đều có giá trị sử dụng.

Từ thân, lá, hoa, quả, hạt cho đến rễ chùm ngây đều chứa nhiều dưỡng chất và khoáng chất quan trọng. Đặc biệt, lá và quả non chứa nhiều chất xơ, canxi, magie, sắt cùng các vitamin như vitamin A, vitamin B6 và vitamin C.

Nhờ khả năng thích nghi tốt, dễ trồng, sinh trưởng nhanh và cho năng suất cao, chùm ngây còn được đưa vào các chương trình hỗ trợ dinh dưỡng của quốc tế nhằm góp phần cải thiện tình trạng thiếu lương thực tại một số khu vực ở châu Phi.

Hạt chùm ngây "mỏ vàng" dinh dưỡng. Ảnh minh họa.

Trong số các bộ phận của cây, hạt chùm ngây là sản phẩm được nhiều người quan tâm. Tại Ấn Độ, hạt chùm ngây là một loại thực phẩm quen thuộc, được ưa chuộng nhờ hàm lượng dinh dưỡng cao.

Hạt non có thể ăn trực tiếp hoặc chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Khi hạt già, người dân có thể tách vỏ, phơi khô, nghiền nhỏ để bảo quản và sử dụng lâu dài.

Không chỉ được dùng làm thực phẩm, hạt chùm ngây còn được khai thác để sản xuất nhiều sản phẩm khác trên thị trường như bột dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Không chỉ Việt Nam và Ấn Độ, chùm ngây từng tạo nên cơn sốt tại Trung Quốc sau khi được đưa vào trồng từ năm 2014. Khi đó, hạt chùm ngây được quảng bá với nhiều ưu điểm như giàu protein, nhiều chất xơ, giàu canxi và ít chất béo.

Có thời điểm, giá hạt chùm ngây tại thị trường Trung Quốc từng vượt 600 Nhân Dân Tệ/kg, tương đương hơn 2 triệu đồng/kg.

Dù hiện nay giá đã giảm đáng kể, chùm ngây vẫn được đánh giá là loại cây có tiềm năng nhờ khả năng sinh trưởng mạnh, giá trị dinh dưỡng cao và nhiều hướng khai thác kinh tế.

Từ một loại cây quen thuộc ở nhiều vùng quê Việt Nam, chùm ngây đang dần được nhìn nhận như một "kho báu xanh" với giá trị vượt xa vẻ ngoài giản dị của nó.

Cách sử dụng chùm ngây cho người bệnh tiểu đường

Tiến sĩ Chanchal Sharma hướng dẫn một số cách mà bạn có thể sử dụng để thêm chùm ngây vào chế độ ăn uống của mình, đặc biệt đối với người mắc tiểu đường.

- Hạt chùm ngây: Trong khi một số người thích ăn hạt chùm ngây sống, bạn có thể rang hoặc xay thành bột để thêm vào thức ăn hoặc đồ uống.

- Bột lá chùm ngây: Bạn có thể thêm nó vào sinh tố, nước trái cây hoặc sữa chua để tăng cường dinh dưỡng cần thiết và điều chỉnh lượng đường trong máu.

- Trà chùm ngây: Ngâm một ít lá chùm ngây khô trong nước nóng trong vài phút để tạo thành một thức uống sảng khoái và tốt cho sức khỏe.

- Nấu ăn: Bạn có thể thêm lá chùm ngây vào súp, món hầm hoặc món xào như cách bạn làm với rau xanh hoặc các loại rau khác.