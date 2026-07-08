Nuôi gần 1.900 tổ ong bạc hà, địa phương này ở Tuyên Quang tăng cường kiểm soát chất lượng để giữ thương hiệu
08/07/2026 10:20 GMT +7
Trước nguy cơ mật ong giả, mật ong kém chất lượng làm ảnh hưởng đến uy tín của sản phẩm đặc sản vùng cao, xã Thắng Mố (tỉnh Tuyên Quang) đang đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng vùng nuôi ong bạc hà, hướng đến xây dựng chuỗi sản xuất an toàn ngay từ các hộ gia đình.
Ngày 7/7, đoàn công tác của Trạm Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản khu vực VII đã phối hợp với Phòng Kinh tế xã Thắng Mố kiểm tra thực tế, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi ong bạc hà tại hộ anh Mua Mí Chá cùng một số hộ dân ở thôn Hồng Ngài.
Theo thống kê, toàn xã Thắng Mố hiện có 15 thôn với 415 hộ nuôi ong, tổng đàn đạt 1.834 tổ ong mật bạc hà. Đây là một trong những sinh kế quan trọng, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhiều hộ dân vùng cao.
Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã khảo sát mô hình kết hợp nuôi ong lấy mật với chăn nuôi lợn nái sinh sản của gia đình anh Mua Mí Chá. Qua đánh giá thực tế cho thấy, phần lớn các hộ vẫn duy trì quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ, chủ yếu phục vụ nhu cầu gia đình, sản phẩm dư thừa mới đưa ra thị trường. Chính vì vậy, công tác vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng và phòng chống dịch bệnh tại một số hộ vẫn còn những hạn chế cần sớm khắc phục.
Để nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo đảm an toàn sinh học, đoàn công tác đã trực tiếp hướng dẫn người dân quy trình vệ sinh cầu ong, thùng ong, khu vực đặt tổ ong cũng như kỹ thuật tiêu độc, khử trùng đúng quy định. Đồng thời, khuyến cáo các hộ thường xuyên theo dõi sức khỏe đàn ong, đàn vật nuôi để kịp thời phát hiện, xử lý khi có dấu hiệu dịch bệnh.
Bên cạnh hướng dẫn kỹ thuật, các cán bộ chuyên môn còn tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về chăn nuôi, thú y và an toàn thực phẩm; hướng dẫn người dân sử dụng đúng chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm mật ong bạc hà nhằm góp phần ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng nhái.
Công tác kiểm tra cũng tập trung vào điều kiện môi trường chăn nuôi, nguồn thức ăn bổ sung, việc sử dụng thuốc thú y và quy trình khai thác, sơ chế, bảo quản mật ong.
Theo lãnh đạo địa phương, việc nâng cao nhận thức của người dân về sản xuất an toàn không chỉ góp phần giữ gìn chất lượng nguồn mật ong bạc hà đặc sản mà còn tạo nền tảng để xây dựng thương hiệu bền vững, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.
Với sự đồng hành của các cơ quan chuyên môn cùng sự hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia, xã Thắng Mố kỳ vọng sẽ từng bước chuyển đổi từ mô hình nuôi ong nhỏ lẻ sang vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm mật ong bạc hà, góp phần phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập cho đồng bào vùng cao.
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