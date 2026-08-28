Nuôi gà theo cách này, một nông dân Thác Bà ở Lào Cai quanh năm có gà xuất bán, vươn lên thoát nghèo

Mô hình nuôi gà của gia đình chị Lương Thị Tuyết, thôn Vĩnh Kiên, xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Mùa Xuân.

Nguyên Trưởng thôn ở Thác Bà bén duyên với nghề nuôi gà

Đến thăm mô hình nuôi gà của gia đình chị Lương Thị Tuyết, thôn Vĩnh Kiên (thôn Ba Chăng cũ), xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai, trong câu chuyện với chúng tôi chị Tuyết kể, sau hơn 10 năm gắn bó với cương vị Trưởng thôn, năm 2021, chị quyết định nghỉ công việc Ban Quản lý thôn để có nhiều thời gian tập trung phát triển kinh tế gia đình.

Từ những khu đất trước đây trồng keo, sau đó được sử dụng làm nơi tập kết gỗ, gia đình chị từng bước cải tạo, xây dựng chuồng trại để phát triển chăn nuôi.

Chị Lương Thị Tuyết cho biết, nuôi gà nhìn thì đơn giản nhưng thực tế đòi hỏi người nuôi phải chịu khó, cẩn thận và tuân thủ kỹ thuật. Trong đó, ba yếu tố quan trọng nhất là con giống, chuồng trại và phòng bệnh.

Những con gà con được chị Tuyết nhập về đã được tiêm đầy đủ vaccine. Ảnh: Mùa Xuân.

“Con giống phải bảo đảm, chuồng trại phải sạch sẽ, còn phòng bệnh thì phải làm đúng kỹ thuật. Nuôi gà mà không chăm chút, không để ý đến dịch bệnh là rất dễ gặp rủi ro”, chị Tuyết chia sẻ.

Hiện nay, gia đình chị chủ yếu nuôi các loại giống gà lai Hồ và giống gà mía Japfa, với số lượng khoảng 2.000 con/lứa phục vụ nhu cầu thị trường và phục vụ sinh hoạt.



Hiện khu vực chuồng trại của gia đình chị có quy mô diện tích khoảng hàng trăm mét vuông. Một phần đàn gà được nuôi ở khu vực chuồng chính, phía sau còn có diện tích đất để chăn thả và mở rộng khu vực chăn nuôi.

Trong cách làm của nữ nông dân này là không nuôi dồn một lứa mà tổ chức nuôi gối đàn. Cứ khoảng 15-20 ngày, chị lại nhập vào một lứa gà mới.

Nhờ vậy, trong năm lúc nào trong chuồng cũng có đàn đang úm, đàn đang lớn và đàn chuẩn bị xuất bán.

Với cách làm này, tổng số gà chị nuôi trong năm có thể lên tới khoảng 15.000 con.

Nuôi gà “gối lứa”, quay vòng vốn nhanh

Không chỉ nuôi gà thịt với số lượng lớn, chị Tuyết còn tập trung vào khâu nuôi gà giống sau khi nhập con giống đến khi đạt trọng lượng khoảng từ 1-1,5kg rồi xuất bán.

Chị Tuyết bảo, cách làm này giúp thời gian nuôi ngắn, quay vòng vốn nhanh hơn so với việc nuôi gà thương phẩm đến trọng lượng lớn.

Thông thường, đàn gà được chị chăm sóc khoảng 45-50 ngày là có thể xuất bán tùy giống và trọng lượng.



Nhờ mô hình nuôi gà đã giúp gia đình chị Lương Thị Tuyết, thôn Vĩnh Kiên, xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai vươn lên thoát nghèo, làm giàu ở địa phương. Ảnh: Mùa Xuân.

“Nuôi gà này thì gia đình tôi phải tính toán thời điểm xuất bán. Nuôi lâu hơn thì tốn thêm thức ăn, công chăm sóc, trong khi giá thị trường lại không cố định”, chị Tuyết nói.

Giá gà vì thế cũng là yếu tố khiến người chăn nuôi phải thường xuyên theo dõi. Có thời điểm đầu năm, giá bán đạt khoảng 70.000-75.000 đồng/kg, nhưng hiện tại giảm xuống khoảng 55.000 đồng/kg đối với gà lai Hồ; gà ta lai có thời điểm bán khoảng 60.000 đồng/kg.

Nghề chăn nuôi cũng giống như “may mua, may bán”. Có những thời điểm mua con giống, thức ăn đầu vào cao nhưng đến khi xuất bán thì giá gà giảm, lợi nhuận bị thu hẹp. Ngược lại, nếu gặp thời điểm giá tốt, người nuôi có thể có thêm khoản thu nhập đáng kể.

Với mức giá hiện tại, sau khi trừ các khoản chi phí như con giống, thức ăn, điện, trấu, công chăm sóc..., chị Tuyết ước tính bình quân mỗi năm, gia đình chị xuất bán 15.000 con gà ra thị trường, thu lãi trên 200 triệu đồng.



Để hạn chế thiệt hại, gia đình chị Tuyết đặc biệt quan tâm đến khâu phòng bệnh. Gà giống mua từ cơ sở cung cấp đã được thực hiện một số khâu phòng bệnh ban đầu. Khi đưa về nuôi, chị tiếp tục thực hiện các mũi vaccine theo từng giai đoạn phát triển của đàn.

Khoảng ngày thứ 7, đàn gà bắt đầu được thực hiện vaccine; khoảng ngày thứ 10 tiếp tục phòng bệnh theo quy trình, sau đó nhắc lại ở các giai đoạn tiếp theo.

Khi gà đạt trọng lượng xuất bán, chị cũng trao đổi với khách hàng về việc tiếp tục tiêm phòng sau khi mua về nếu nuôi tiếp.

Cũng theo chị Tuyết, chuồng trại sạch sẽ là yếu tố đặc biệt quan trọng. Khu vực nuôi phải được vệ sinh thường xuyên, đồng thời theo dõi đàn gà hằng ngày để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường.

“Nuôi gà không phải cứ thả vào chuồng rồi cho ăn là xong. Tôi phải theo dõi đàn hằng ngày, từ ăn uống, sinh trưởng đến phòng bệnh”, chị Tuyết bảo vậy.

Chị Tuyết nuôi gà đạt trọng lượng hơn 1kg thì xuất bán ra thị trường và người dân có nhu cầu mua về nuôi... Ảnh: Mùa Xuân.

Từ đầu năm đến nay, gia đình chị đã xuất bán hơn 3.000 con gà. Những đàn gà lớn trong chuồng đang tiếp tục được chăm sóc để đến lứa sẽ xuất bán.

Bên cạnh nuôi gà, gia đình chị còn duy trì đàn lợn nái và đang đăng ký tham gia dự án nuôi 15 con lợn Móng Cái. Gia đình cũng vừa cải tạo, xây dựng thêm chuồng nuôi để chuẩn bị cho mô hình mới.

Từ một người từng nhiều năm làm Trưởng thôn, chị Tuyết đã chuyển hướng sang phát triển kinh tế hộ gia đình bằng chính sự cần cù, chịu khó và kinh nghiệm tích lũy được trong cuộc sống.

Mô hình nuôi gà gối lứa không chỉ giúp gia đình chị có thêm nguồn thu mà còn cho thấy hướng đi phù hợp trong tận dụng đất đai, chuồng trại và công lao động tại địa phương.

Tuy nhiên, theo chị Tuyết, để chăn nuôi phát triển bền vững, người dân không thể chỉ trông chờ vào giá thị trường. Người nuôi cần chủ động lựa chọn con giống, kiểm soát dịch bệnh, tính toán thời điểm xuất bán và đặc biệt phải theo dõi sát chi phí đầu vào.

Đó cũng là kinh nghiệm mà nữ nông dân ở xã Thác Bà (Lào Cai) đúc rút sau nhiều năm gắn bó với đàn gà, làm nông nghiệp muốn có thu nhập phải lấy sự chịu khó, kỹ thuật và khả năng tính toán làm nền tảng.

Xã Thác Bà được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/07/2025 theo Nghị quyết số 1673/UBTVQH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Lào Cai năm 2025, trên cơ sở sáp nhập của 6 đơn vị hành chính gồm: xã Bạch Hà, xã Vũ Linh, xã Vĩnh kiên, xã Đại Mình, xã Hán Đà và thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cũ nay là tỉnh Lào Cai mới.

Xã Thác Bà có diện tích tự nhiên 14.250,27ha ha, hiện có 27 thôn, với dân số 8.782 hộ, gần 34.700 nhân khẩu; nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó, dân tộc kinh chiếm 61,7%, dân tộc thiểu số chiếm 38,3%

Năm 2025, xã Thác Bà đã triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với nhiều dự án, mô hình hiệu quả...

Trong đó, công tác giảm nghèo của xã Thác Bà đạt nhiều kết quả tích cực với 33 hộ thoát nghèo, góp phần giảm hộ nghèo của xã còn 0,97% năm 2025.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người/năm. Năm 2026, địa phương phấn đấu giảm 23 hộ nghèo, tương ứng còn khoảng 0,7%.