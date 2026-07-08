Nuôi con thân mềm, chân bụng bằng phương pháp lót bạt, anh nông dân tỷ phú thu bộn tiền

Giữa năm 2025, thời điểm anh Nguyễn Bá Hân (SN 1991, xóm Làng Cầu, xã Giai Lạc, Nghệ An) khởi nghiệp nuôi ốc bươu, nhiều người không khỏi hoài nghi. Bởi lẽ sau gần chục năm đi làm việc ở nước ngoài, với số vốn tích lũy và đầu óc nhanh nhạy, anh Hân đang sở hữu rừng keo rộng 30ha, trị giá khoảng 9 tỷ đồng. Chưa kể mô hình nuôi ốc bươu còn khá mới mẻ ở vùng này.

Mô hình nuôi ốc bươu đen trong ao lót bạt của anh Hân (Ảnh: Hoàng Lam).

Nghiên cứu tập quán ưa nước sạch của loài ốc bươu đen, anh Hân quyết định đầu tư cải tạo ruộng lúa của gia đình thành “liên hoàn ao”, dẫn nước từ khe Hủng Giăng vào. Thay vì nuôi trong ao bùn, chi phí rẻ nhưng nguy cơ dịch bệnh và chi phí xử lý khi xảy ra dịch bệnh cao, anh quyết định mua bạt chống thấm HDPE lót ao.

Theo anh Hân, việc lót bạt chống thấm giúp kiểm soát chất lượng môi trường nước, giảm nguy cơ ô nhiễm từ bùn đất, kiểm soát tốt được mầm bệnh và xử lý triệt để hơn so với mô hình nuôi ốc bùn. Ao nuôi lót bạt cũng dễ vệ sinh, thuận tiện trong chăm sóc, thu hoạch ốc.

Tỷ phú trồng rừng Nguyễn Bá Hân thành công với mô hình nuôi ốc bươu (Ảnh: Hoàng Lam).

Năm đầu tiên, chưa có nhiều kinh nghiệm, anh nuôi thử nghiệm trong một số ao. Anh vừa nuôi, vừa nghiên cứu, điều chỉnh và kiểm soát nguồn nước vào - ra cho từng ao. Vụ đầu tiên thắng lợi, tỉ lệ hao hụt thấp, sản lượng đạt 4 tấn, anh Hân thu gần 300 triệu đồng.

Con số này chưa đủ bù chi phí đã bỏ ra nhưng anh Hân bước đầu khẳng định hướng đi của mình. Đầu năm nay, anh khép kín 17 ao nuôi trên diện tích hơn 6.000m2 bằng hình thức nuôi gối vụ để đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường. Trung bình sau 4 tháng thả giống xuống ao, ốc có thể thu hoạch, xuất bán.

“Ốc bươu đen là loài vật nuôi không quá khó tính, quan trọng nhất là môi trường phải sạch. Tận dụng nước khe Hủng Giăng từ trong núi chảy ra, tôi thay nước ao nuôi 4 ngày một lần, duy trì mực nước 70-80cm trong ao. Mùa hè nắng nóng, tôi thả bèo tây vào ao, vừa lọc nước, vừa làm nơi trú ẩn cho ốc.

Nuôi ốc theo mô hình lót bạt chống thấm đầu tư ban đầu khá cao nhưng giá con giống và chi phí nuôi thấp. Ốc chủ yếu ăn rau củ như bí đỏ, lá sắn, các loại quả như ổi, mít, cây họ mùng... Thức ăn của ốc tôi tận dụng khoảng đất trống quanh bờ ao để trồng hoặc thu mua trong các trang trại quanh vùng với giá ưu đãi”, anh Hân chia sẻ.

Theo anh Hân, giá ốc bươu đen hiện khá cao, dao động 100.000-120.000 đồng/kg đầu vụ thu hoạch và 70.000-80.000 đồng chính vụ. Bên cạnh đó, thị trường tiêu thụ của ốc bươu đen ổn định, xuất bán bao nhiêu, các cửa hàng và thương lái đều mua hết.

Chi phí thức ăn nuôi ốc rẻ, chủ yếu anh Hân tận dụng rau quả của gia đình hoặc thu mua giá ưu đãi từ các trang trại lân cận (Ảnh: Hoàng Lam).

Ông Đoàn Bá Cảnh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Giai Lạc, cho biết anh Nguyễn Bá Hân là nông dân trẻ, táo bạo trong suy nghĩ, biết nắm bắt thị trường, không ngừng học hỏi, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm trong trồng rừng và nuôi ốc.

“Anh Hân là người tiên phong áp dụng mô hình lót bạt HDPE trong nuôi ốc ở địa phương, bước đầu đã phát huy được hiệu quả tích cực. Thành công của anh Hân cũng gợi mở hướng đi mới cho nông dân trong xã”, ông Cảnh nói.

Ốc bươu đen có tên khoa học Pila conica hay còn gọi là ốc lác, ốc nhồi hoặc ốc mít Cônica. Đây là một loài ốc nước ngọt thuộc lớp chân bụng, thân mềm. Loài động vật này thịt dai, thơm ngon, giàu giá trị dinh dưỡng và có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau.