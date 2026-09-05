Nuôi con “sống dưới nước, đẻ trên bờ”, mỗi tháng thu hơn 20 triệu đồng
05/09/2026 17:33 GMT +7
Từ 10 cặp cà cuống giống gần như chết sạch, mô hình nuôi loài côn trùng “sống dưới nước, đẻ trên bờ”, anh Nguyễn Đức Thuần (Ninh Bình) kiên trì gây dựng mô hình với hơn 200 cặp bố mẹ. Hiện mỗi tháng anh thu lãi hơn 20 triệu đồng từ bán cà cuống.
Xem thêm
Từng mất trắng vì con 'ăn đêm, đẻ khỏe', nay thu tiền tỷ mỗi năm
Từng mất trắng đàn chồn hương vì dịch bệnh, anh Trần Mạnh Hùng (Nghệ An) nhiều lần nghĩ đến bỏ cuộc. Nhưng sau cú ngã, anh bắt đầu lại từ 58 con giống, gây dựng đàn gần 600 con và cho doanh thu khoảng 2 tỷ đồng mỗi năm.
Rau mọc dại hóa “lộc trời” giúp nông dân kiếm bộn tiền, thêm thu nhập
Từ loài rau mọc tự nhiên trên những cánh đồng vùng ngọt hóa, hẹ nước đang trở thành nguồn thu nhập đáng kể của nông dân Cà Mau. Không phải đầu tư giống, phân bón hay công chăm sóc, người dân chỉ cần tranh thủ thu hoạch vào mùa mưa, vừa có thêm thu nhập, vừa làm sạch đồng ruộng để chuẩn bị cho vụ lúa mới.
Nghề lạ ở Việt Nam: Loại rau được ví như "tổ yến của người nghèo", trồng 3 tháng cho thu hoạch thành đặc sản hút khách
Từng chỉ là giống cây mọc hoang ven vườn, bờ ao hay được trồng làm hàng rào, cây chùm ngây nay trở thành “vàng xanh” giúp nhiều hộ dân có thêm nguồn thu ổn định. Với đặc tính dễ trồng, nhanh thu hoạch, giá trị dinh dưỡng cao, loại cây này đang mở ra một hướng làm nông linh hoạt cho cả nông dân lẫn những người mới bắt đầu tìm hiểu để canh tác.
Loài cây tinh dầu "cắt xong lại mọc" giúp nông dân bội thu hàng trăm triệu đồng/năm
Nhờ đặc tính "cắt xong lại mọc", mô hình trồng cây lấy tinh dầu tại xã Vạn An (Nghệ An) không chỉ giải phóng sức lao động cho bà con, mà còn mở ra hướng đi bứt phá kinh tế đầy triển vọng.
Nữ cán bộ thu 300 triệu đồng/năm nhờ trồng loài cây “không bỏ đi thứ gì”
Từ thửa ruộng bỏ hoang, chị Nhung mạnh dạn chuyển đổi sang trồng sen. Sau nhiều năm gây dựng, mô hình mang về nguồn thu khoảng 300 triệu đồng mỗi năm, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.